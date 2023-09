Kokie ženklai rodo, kad Putinas atsikratė Prigožino

„Vis tik užmušė“ – tai buvo daugelio reakcija, kai tik sužinojo apie Jevgenijaus Progožino lėktuvo katastrofą. Versijų, kas ten iš tiesų nutiko su lėktuvu gali būti įvairių, tačiau jos visos nepaneigia pagrindinės – rugpjūčio pabaigoje Vladimirui Putinui nebeliko poreikio žmogui, kurį jis viešai pavadino į nugarą peilį smeigusiu išdaviku, pažymėjo „Carnegie“ centro ekspertė Tatjana Stanovaja.

„Tai, kaip, tikėtina, žuvo Prigožinas, leidžia įtarti, kad valdžia norėjo aiškiai pademonstruoti, kaip ji tvarkosi su išdavimais. Kas ten bebūtų nutikę iš tiesų, lėktuvo katastrofa elito bus įvertinta kaip susidorojimas ir kerštas už maištą prieš valdžią. Vienus tai išgąsdins, tačiau daugeliui ir patiks: konservatyvieji tai įvertins kaip teisingumo atstatymą“, – savo komentare aiškino T. Stanovaja.

tv3.lt tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“ žurnalistai Vilmantas Venckūnas ir Andrius Jakimčuk taip pat aptarė istorijos su Jevgenijumi Prigožinu finalą.

V. Putino ir jo administracijos elgesys po J. Prigožino lėktuvo katastrofos aiškiai demonstravo, kad jis nori nebyliai pademonstruoti savo galią, įsitikinęs Andrius Jakimčuk.

Rusijos herojų ordinais apdovanoti Jevgenijus Prigožinas ir Dmitrijus Utkinas buvo laidojami be tokiu atveju privalomos pagarbos, įskaitant garbės sargybą ir šalies gynybos ministro dalyvavimą. Be to, įtartinai atrodė ir Rusijos valdžios reakcija į vieno svarbiausių savo „kovos su nacizmu Ukrainoje“ veikėjų žūtį – absoliuti tyla pirmąją parą po katastrofos.

Maža to, net ir vėliau nebuvo pasinaudota, atrodytų, akivaizdžia galimybe apkaltinti dėl visko Ukrainą, Vakarų žvalgybos veiklą. Absoliučiai visais kitais atvejais, kuomet vienas po kito neaiškiomis aplinkybėmis žūdavo 2014-2015 m. karo Donbase vadai, kaltę Kremlius versdavo Ukrainai. Šiuo atveju tai nebuvo akcentuojama, todėl susidaro įspūdis, kad Kremlius sąmoningai savo tyla norėjo pasakyti daugiau ir leido žmonėms išlaikyti tą visiems savaime suprantamą idėją, kas slypi už J. Prigožino žūties.

„Putinas tokiu būdu parodė, kad tai yra jo kerštas. Tai kaip ir patvirtintų jo ankstesnius pasakymus, kad jis nepamiršta išdavystės, ir tai labai tinka Rusijos elektoratui, nes jie mėgsta va tokį Putiną. Mėgsta tą stiprų Putiną, kuris žada teroristus skandinti tualete. Neišsakant to, kad tai yra mano kerštas, bet ir nieko nedarant, kad tai paneigtų – nepasinaudojant proga, kaip jau minėjau, apkaltinti ukrainiečius ar Vakarus“, – aiškino A. Jakimčuk.

Apie visa tai ir kitas aktualias temas – naujausiame „Sukasi pasaulis“ epizode: