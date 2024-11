Apie tai rašo leidinys „Politico“.

Donaldas Trumpas

D. Trumpas nuo pat pirmosios prezidento rinkimų kadencijos turėjo tam tikrų simpatijų iš Maskvos. Tiksliau, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas žavisi D. Trumpu, nes pastarasis žavisi… Putinu.

„Putinas yra žemas, tuščias žmogus“, – sako Niujorko naujosios mokyklos profesorė ir buvusio sovietų premjero Nikitos Chruščiovo proanūkė Nina Chruščiova.

„Kremliui patinka tai, kad aukštas, turtingas D. Trumpas absoliučiai gerbia Putiną. Tai suteikia Putinui pranašumą“, – pridūrė N. Chruščiova.

Ir nors D. Trumpo „stipriosios asmenybės ir turtuolio“, bei netikro įdegio estetika Vakarų Europai gali būti atgrasi, Rusijos elitui nesvetimi nei ryškus turto demonstravimas, nei, švelniai tariant, autokratinės tendencijos.

D. Trumpo konspiracinis mąstymas taip pat rezonuoja su giliai įsišaknijusiu daugelio rusų įsitikinimu, kurį kursto jų politikai ir propaganda, kad paprasti amerikiečiai yra laikomi valstybės įkaitais.

Labiausiai Kremliui D. Trumpas palankus dėl jo pozicijos Ukrainos atžvilgiu. Respublikonų kandidatas pažadėjo užbaigti karą per vieną dieną. Manoma, kad tai jis mano pasieksiantis priversdamas Kyjivą daryti teritorines nuolaidas. Kartu jo bendražygis J. D. Vance'as aršiai kritikuoja Ukrainai skiriamą pagalbą.

„Putinui žūtbūt reikia pergalės“, – sako buvęs Kremliaus kalbų rašytojas Abbasas Gallyamovas ir pridūrė, kad užsitęsęs konfliktas, kurio jis negali laimėti, nepadeda jo legitimumui.

Tačiau su D. Trumpu yra ir minusas – jis ne visada laikosi savo pažadų. Tiksliau, jis neįgyvendino santykių su Rusija gerinimo ir Vakarų sankcijų dėl Krymo ir Rytų Ukrainos okupacijos atšaukimo.

Praėjus aštuoneriems metams, V. Putino karui artėjant prie trečiųjų metų pabaigos, Maskva abejoja, ar Vašingtono priešiškumą išsklaidys net Kremliui palankiausias prezidentas.

„Rinkimai Rusijai nieko nepakeis, nes kandidatai visiškai atspindi dvipartinį sutarimą, kad mūsų šalis turi būti nugalėta“, – „Telegram“ įraše rašė Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos vadovo pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas.

D. Trumpo žodžius apie karo pabaigą ir gerus santykius su Rusija jis pavadino „banalybėmis“.

„Jis negali sustabdyti karo. Nei per dieną, nei per tris dienas, nei per tris mėnesius. Ir jei jis tikrai bandys, jis gali būti naujasis JFK (nužudytas JAV prezidentas Johnas F. Kennedy’is, kurio prezidentavimo metu įvyko Karibų krizė, – red. past.“, – pridūrė D. Medvedevas.

„Kad ir kas laimėtų rinkimus, nematome jokių perspektyvų, kad Amerika pakeistų savo rusofobišką kursą“, – anksčiau šią savaitę sakė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

Be to, Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas šį mėnesį D. Trumpo žodžius, kad per savo pirmąją kadenciją buvo arti branduolinio nusiginklavimo susitarimo su Maskva ir Pekinu, pavadino neatitinkančiais tikrovės.

Dar yra K. Harris, kandidatė, rugsėjį sulaukusi sarkastiško V. Putino įvertinimo.

Prezidentas Joe Bidenas buvo „mūsų favoritas, jei taip galima pavadinti“, sakė V. Putinas.

J. Bidenui pasitraukus iš lenktynių, V. Putinas sakė, kad Rusija padarys tai, ko demokratų prezidentas prašė savo sekėjų, ir „palaikys“ K. Harris.

„Ji turi tokį išraiškingą ir užkrečiantį juoką, tai rodo, kad jai sekasi gerai“, – sakė V. Putinas.

Tačiau buvęs Kremliaus kalbų rašytojas A. Gallyamovas atmetė tokius V. Putino komentarus.

„Tai tradicinė KGB priedangos operacija, skirta D. Trumpui“, – sakė jis.

Tačiau N. Chruščiova sakė, kad jie vis dėlto gali turėti kruopelę tiesos.

D. Trumpo pažadas greitai užbaigti karą Ukrainoje, net ir tokį, kuris užtikrintų teritoriją Maskvai, gali būti ne V. Putino pageidaujamas rezultatas.

„Jis pavertė karą savo palikimo ašimi, todėl kariaus jį tiek, kiek reikės, norės ir galės“, – pridūrė N. Chruščiova.

K. Harris galėtų padėti tai padaryti, kas Maskvos manymu, žaidžia jos naudai, nes Vakarų ryžtas silpnėja palaikant Ukrainą.

Kad ir kokios būtų V. Putino preferencijos tarp dviejų kandidatų, Kremlius tikrai tiki, kad turi balsą visame žaidime. JAV žvalgybos ir technologijų ekspertai apkaltino Rusiją toliau skleidžiant suklastotus vaizdo įrašus ir kitą dezinformaciją, skirtą paveikti kampaniją.

Nors didžioji dalis turinio nukreipta į demokratų stovyklą – vienoje keistoje istorijoje teigiama, kad K. Harris Zambijoje nušovė nykstantį raganosį – jis taip pat atrodo skirtas pakirsti tikėjimą rinkimais apskritai. Rusijos valstybinė žiniasklaida artėjant rinkimams piešė tai kaip kažką tarp cirko ir karo zonos.

Jei Kremlius balsuotų, beveik neabejojama, kad jis balsuotų už chaosą, poliarizaciją ir nusivylimą Amerikos demokratija. Ir panašu, kad šiandien jis turi gerus šansus laimėti, priduria leidinys „Politico“.