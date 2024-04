Klyčko daugybę kartų bandė susitikti su Zelenskiu: mesti kaltinimai valdžiai

Paklaustas, ar vyriausybė gerai tvarkosi kovos su korupcija srityje, jis vokiečių žiniasklaidos grupės „Funke“ laikraščiams sakė: „Galite užduoti šį klausimą bet kuriam piliečiui ir esu tikras, kad kiekvienas pilietis pasakys „ne“. Jis patas esą „lygiai tokios pat nuomonės“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zalenskis ne kartą skelbė griežtą kovą korupcijai ir lėšų švaistymui valstybės aparate. Šios kovos sėkmės įrodymai, be kita ko, yra Ukrainos narystės ES sąlyga. Prieš kelias dienas dėl kaltinimų korupcija atsistatydinimo prašymą įteikė žemės ūkio ministras Mykola Solskys. Ukrainos kovos su korupcija biuras kaltina jį neteisėtai pasisavinus milijonų vertės valstybinės žemės.

Kalbėdamas apie santykius su V. Zelenskiu, V. Klyčko interviu apgailestavo, kad vadovaujantiems politikams Ukrainoje trūksta vienybės. „Deja, šiuo karo metu nėra vienybės tarpo politinių jėgų“, – teigė jis. Paklaustas, ar pagaliau susitiko su V. Zelenskiu, kad išsklaidytų tarp jųdviejų tvyrančią įtampą, V. Klyčko sakė nuo karo pradžios bandęs tai padaryti daugybę kartų, nes nuo sostinės daug kas priklauso. „Bet, deja, neturėjau galimybės asmeniškai susitikti su V. Zelenskius. Jis tikriausiai turi kitų reikalų“, – sakė V. Klyčko.

REKLAMA

REKLAMA

Kyjivo meras pažymėjo, kad esant dabartinei padėčiai svarbu pamiršti politines ambicijas. „Kvailystė yra tokioje situacijoje politiškai konkuruoti“, – kalbėjo jis. V. Klyčko gruodžio pradžioje neįprastai aiškiai kaltino V. Zelenskį klaidomis.

REKLAMA

V. Klyčko per pokalbį su žurnalistais atkreipė dėmesį ir į rusų dronų daromą žalą bei pareikalavo didesnės tarptautinės paramos oro gynybos srityje. „Mums trūksta oro gynybos sistemų“, – sakė jis. Gero apsaugos esą reikia ir Odesos, Dnipro ar Charkivo gyventojams.

Po dvejų karo metų žala Kyjivui yra didžiulė. Per oro atakas apgadinta arba sunaikinta per 800 pastatų, tarp jų – beveik 440 gyvenamųjų namų. Per atakas žuvo daugiau kaip 200 žmonių, įskaitant septynis vaikus. Ypač ciniškai, anot V. Klyčko, buvo elgiamasi 2022/2023 metų žiemą, kai rusų pajėgos mėgino sunaikinti kritinę miesto infrastruktūrą. „Tai genocidas. Teroras yra didžiausią miestą Rytų Europoje palikti be vandens, elektros ir šildymo“, – kalbėjo Ukrainos sostinės meras.