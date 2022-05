Kissingeris: Ukraina turi Rusijai atiduoti dalį teritorijos, kad būtų nutrauktas karas

Apie tai jis kalbėjo Davose vykstančioje Pasaulio ekonomikos forumo konferencijoje. H. A. Kissingeris paragino JAV ir Vakarus nesiekti gėdingo Rusijos pralaimėjimo Ukrainoje ir įspėjo, kad tai gali pabloginti ilgalaikį stabilumą Europoje.

Jis ragino Vakarus prisiminti Rusijos svarbą Europai ir nepasiduoti momentinėms nuotaikoms. Buvęs JAV valstybės sekretorius taip pat ragino Vakarus priversti Ukrainą sutikti su derybomis dėl „status quo ante“, t. y. ankstesnės padėties.

„Derybos turi prasidėti per artimiausius du mėnesius, kol tai nesukėlė sukrėtimų ir įtampos, kurią bus nelengva įveikti. Idealiu atveju skiriamoji linija turėtų būti grįžimas prie status quo ante“, – cituojamas H. A. Kissingeris.

„Tęsiant karą už šios ribos, būtų kalbama ne apie Ukrainos laisvę, o apie naują karą prieš pačią Rusiją“, – tęsė jis.

H. A. Kissingerio minimas „status quo ante“ reiškia padėties, kai Rusija oficialiai kontroliavo Krymą ir neoficialiai kontroliavo du labiausiai į rytus nutolusius Ukrainos regionus – Luhanską ir Donecką, atkūrimą.

Vis dėlto Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pabrėžė, kad viena iš Ukrainos sąlygų pradėti taikos derybas su Rusija būtų atkurti iki invazijos buvusias sienas.

„Ukraina sės prie derybų stalo su Rusija tada, kai susigrąžins teritorijas, kurios jai priklausė iki vasario 24-osios“, – „Nexta“ buvo cituojamas V. Zelenskis.

V. Zelenskio patarėjas Michailas Podoliakas antradienį sureagavo į H. A. Kissingerio pareiškimą.

„Lygiai taip pat lengvai, kaip ponas Kissingeris siūlo atiduoti Rusijai dalį Ukrainos, kad sustabdytų karą, jis leistų atimti Lenkiją ar Lietuvą. Gerai, kad tranšėjose esantys ukrainiečiai neturi laiko klausytis „Davoso panikierių“. Jie šiek tiek užsiėmę laisvės ir demokratijos gynimu“, – „Twitter“ rašė jis.

