Kinijoje užsidegė nuo kilimo ir tūpimo tako nuvažiavęs lėktuvas

Reisu iš pietvakarinio Kinijos Čongčingo miesto į Njingči Tibete turėjusio skristi lėktuvo įgula pastebėjo „nukrypimų“ ir „sustabdė kilimą“, todėl lėktuvas nuvažiavo nuo tako ir užsidegė, sakoma oro bendrovės „Tibet Airlines“ pranešime.

Visi lėktuve buvę 113 keleivių ir devyni įgulos nariai buvo „saugiai evakuoti“, pranešė bendrovė.

„Visų sužeistų keleivių sužalojimai nesunkūs, jie išsiųsti gydyti į ligoninę“, – nurodė ji.

An airplane caught fire in the airport of #Chongqing, #China. There were no deaths and only minor injuries among the 113 passengers, reports Reuters. pic.twitter.com/uIvnd3kUCS