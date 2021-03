Kinijoje teismas vyrą įpareigojo buvusiai žmonai sumokėti už namų ruošą

Šis įvykis sulaukė ne tik audringo dėmesio Kinijos socialiniuose tinkluose, bet ir tarptautinėje žiniasklaidoje. Žmonės tai vadina istoriniu precedentu šeimos teisėje.

Proceso metu pirmininkavęs teisėjas vietos žiniasklaidai teigė, kad turto dalybos skyrybų metu turi apimti ne tik materialias vertybes, bet ir tokią menkai aptariamą, bet akivaizdžią vertybę, kaip namų ruošos darbai.

Nuo šių metų pradžios Kinijos Liaudies Respublikoje įsigaliojo naujas civilinis kodeksas. Jame yra įtvirtinta, kad sutuoktinis, kuriam teko didžiausia našta namuose, kuris prižiūrėjo vaikus ir pagyvenusius šeimos narius, turi teisę reikalauti kompensacijos skyrybų atveju.

Anksčiau tai buvo įmanoma tik tuo atveju, jeigu tokia kompensacija buvo numatyta ikivedybinėje sutartyje, kurios Kinijoje yra sudaromos itin retai.

Milžiniškas visuomenės susidomėjimas

Su šia istorija susieta žymė (angl. Hashtag) socialiniame tinkle „Weibo“ surinko daugiau nei 570 mln. peržiūrų, rašoma BBC.

Dalis vartotojų vartotojų skundėsi, kad šimtas „su trupučių“ dolerių per mėnesį už namų ruošą ir vaikų priežiūrą yra per mažai. „Aš paprasčiausiai praradau kalbos dovaną. Namų šeimininkės darbas yra aiškiai neįvertinamas. Vien auklė Pekine atsieis 50 tūkst. juanių per metus“, – piktinosi kažkas.

Kiti siūlė vyrams imtis daugiau namų ruošos darbų. Tretieji rekomendavo moteris ištekėjus nemesti darbo.

Didžiulio susidomėjimo sulaukusi kinų sutuoktinių pora susituokė 2015 metais. Vyras panoro skirtis prieš kelis mėnesius. Jo žmona iš pradžių nesutiko, o vėliau pareikalavo finansinės kompensacijos, pareiškusi, kad visą tą laiką jos vyras jai primetė namų ruošos ir sūnaus priežiūros darbus.

Vienas iš Pekino teismų patenkino jos reikalavimą ir be alimentų (2 tūkst. juanių per mėnesį, tai yra apie 255 eurus) paskyrė vienkartinę 50 tūkst. juanių (6,3 tūkst. eurų) kompensaciją jo buvusiai žmonai.

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis, moterys namuose dvigubai daugiau pluša už vyrus. Kinijoje šis rodiklis siekia dar daugiau – 2,5 karto.