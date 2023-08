Kinija galėjo padėti Rusijai statyti gynybinius įtvirtinimus Ukrainoje – WSJ

Leidinys praneša, kad apie tai liudija kai kurių prekybos sutarčių tarp dviejų šalių pobūdis.

WSJ pažymi, kad per pirmus septynis šių metų mėnesius dvišalės prekybos apimtys tarp šalių išaugo 36 proc. Tuo pačiu metu siuntose yra daug dvigubos paskirties įrangos, kuri gali būti naudojama kariniams tikslams.

Leidinio duomenimis, „keistas“ atsitiktinumas yra tai, kad Rusija daugiau nei trigubai padidino kiniškų ekskavatorių importą, kai tik pasibaigus Ukrainos rudeniniam atsakomajam puolimui Rusijos kariai pradėjo įrenginėti savo gynybines pozicijas.

Be to, WSJ skelbia, kad per plataus masto invaziją Kinija Rusijai perdavė tūkstantį dronų, užmaskuotų vaikų žaislais, 6 sraigtasparnius, optinius taikiklius, ginklų gamyboje naudojamus titano lydinio gaminius, karinei aviacijai skirtas dalis.

Buvęs CŽA vadas įvardijo, kodėl Putinas nepanaudos branduolinio ginklo: to neleidžia dvi šalys

Buvęs JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) vadovas Davidas Petraeusas tvirtina, kad Rusijos Federacija galiausiai nepasiryš panaudoti branduolinio ginklo Ukrainoje dėl savo sąjungininkių Kinijos ir Indijos draudimo.

Apie tai jis papasakojo interviu Ukrainos televizijai „24 Kanal“.

Anot D. Patreuso, nors Maskva kartais griebiasi branduolinio šantažo, vargu ar pavyks nueiti toliau nei žodžiai. Antraip tai tik pablogintų Rusijos Federacijos ir jos prezidento Vladimiro Putino padėtį.

Negana to, pokalbiai apie „raudoną mygtuką“ ar „pavojingą atomą“ prasideda tik tais momentais, kai rusų okupantų padėtis fronte labai pablogėja.

Vakarai V. Putinui jau buvo pasiuntę signalus, kad branduolinis karas jam baigtųsi blogai ir būtų žingsnis į niekur. Kaip teigia buvęs CŽA vadovas, tą patį būtų galima pasakyti apie Kinijos lyderio Xi Jinpingo ir Indijos ministro pirmininko Narendros Modi nusiteikimą.

„Tai kaip senas posakis: jei įkrenti į duobę, kask, ir jie labai greitai galėtų užsikasti toje duobėje. Kadangi tos šalys, kurios bandė atsiriboti nuo padėties Ukrainoje ar buvo Rusijos partnerės, kai bus panaudotas branduolinis ginklas, jos nebegalės tęsti tos pačios linijos“, – pastebėjo D. Patreusas.

Kartu buvęs JAV žvalgų vadas užsiminė apie kitą scenarijų, kuris išlieka tikėtinas. Jis mano, kad jei Rusijos Federacija panaudos branduolinį ginklą, tai vyks po priedanga (angl. false flag), kad būtų išvengta plataus masto pasekmių.

Taip Kremlius gali imtis veiksmų, dėl kurių branduolinių ginklų panaudojimas neva taptų „teisėtu“, tačiau net ir tokie scenarijai vis dar mažai tikėtini, tęsė buvęs CŽA vadovas.