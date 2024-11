Kim Jong Unas žada tvirtą paramą Rusijos karui Ukrainoje

Rusijos karinė delegacija, vadovaujama gynybos ministro Andrejaus Belousovo, penktadienį atvyko į Šiaurės Korėją, didėjant tarptautiniam susirūpinimui dėl plečiamo abiejų šalių bendradarbiavimo po to, kai Šiaurės Korėja praėjusį mėnesį pasiuntė į Rusiją tūkstančius karių.

Oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA) pranešė, kad penktadienį vykusiame susitikime Kim Jong Unas ir A. Belousovas pasiekė „patenkinamą sutarimą“ dėl strateginės partnerystės stiprinimo ir kiekvienos šalies suvereniteto, saugumo interesų bei tarptautinio teisingumo gynimo sparčiai kintančios tarptautinės saugumo aplinkos sąlygomis.

Kim Jong Unas sakė, kad Šiaurės Korėja „nepaliaujamai palaikys Rusijos Federacijos politiką ginti savo suverenitetą ir teritorinį vientisumą nuo imperialistų hegemonijos siekio“, pranešė KCNA.

Šiaurės Korėja palaiko Rusijos invaziją į Ukrainą, vadindama ją gynybiniu atsaku į tai, ką ir Maskva, ir Pchenjanas vadina „beatodairišku“ NATO veržimusi į rytus ir JAV vadovaujamais veiksmais, kuriais esą siekiama išstumti Rusijos, kaip galingos valstybės, pozicijas.

Kim Jong Unas anksčiau šį mėnesį priimtą JAV sprendimą leisti Ukrainai amerikietiškomis ilgojo nuotolio raketomis smogti taikiniams Rusijos teritorijoje peikė kaip tiesioginę intervenciją į konfliktą. Jis pavadino naujausius Rusijos smūgius Ukrainai „savalaike ir veiksminga priemone“, demonstruojančia Rusijos ryžtą, teigė KCNA.

JAV, Ukrainos ir Pietų Korėjos vertinimais, Šiaurės Korėja į Rusiją nusiuntė daugiau kaip 10 tūkst. karių, o kai kurie iš jų jau pradėjo kovą fronte. JAV, Pietų Korėjos ir kitų šalių teigimu, Šiaurės Korėja taip pat atsiuntė artilerijos sistemų, raketų ir kitų ginklų, kad papildytų išsekusias Rusijos ginklų atsargas.

Nei Pchenjanas, nei Maskva oficialiai nepatvirtino Šiaurės Korėjos karių judėjimo ir griežtai neigė pranešimus apie ginklų siuntas.

Pietų Korėja, JAV ir jų partneriai nerimauja, kad Rusija mainais gali suteikti Šiaurės Korėjai pažangių ginklų technologijų, įskaitant pagalbą kuriant galingesnes branduolines raketas.

Praėjusią savaitę Pietų Korėjos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Shin Wonsikas vietos televizijai SBS sakė, kad Seulas mano, jog Rusija Šiaurės Korėjai tiekia oro gynybos raketų sistemas.

Jis sakė, kad Rusija, panašu, taip pat suteikė Šiaurės Korėjai ekonominę pagalbą ir įvairias karines technologijas, įskaitant tas, kurios reikalingos Šiaurės Korėjos pastangoms sukurti patikimą kosminę stebėjimo sistemą.

Penktadienį A. Belousovas taip pat susitiko su Šiaurės Korėjos gynybos ministru No Kwang Cholu (No Kvang Čolu). Vėliau tą pačią dieną per vakarienę rusų ministras sakė, kad abiejų šalių strateginė partnerystė yra labai svarbi siekiant apginti savo suverenitetą nuo agresijos ir savavališkų imperialistų veiksmų, pranešė KCNA.

Birželio mėnesį Kim Jong Unas ir Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pasirašė sutartį, pagal kurią abi šalys įsipareigojo nedelsiant suteikti karinę pagalbą, jei kuri nors iš jų būtų užpulta. Tai laikoma didžiausiu abiejų šalių gynybos susitarimu nuo Šaltojo karo pabaigos.