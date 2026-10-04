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TV3 naujienos > Užsienis

Kim Jong Unas su dukra stebėjo raketos paleidimą

2026-10-04 09:36 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-04 09:36
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Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas kartu su dukra stebėjo paleidimą raketos, kuri, kaip teigiama, naudodama dirbtinį intelektą (DI) gali koreguoti savo skrydžio trajektoriją, sekmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Kim Jong Un, Vladimiras Putinas (tv3.lt koliažas)

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas kartu su dukra stebėjo paleidimą raketos, kuri, kaip teigiama, naudodama dirbtinį intelektą (DI) gali koreguoti savo skrydžio trajektoriją, sekmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

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Kim Jong Uno įtakingoji sesuo anksčiau teigė, kad DI technologija leidžia raketai „keisti skrydžio trajektoriją mažame aukštyje“, todėl nuo jos atakos esą „nėra jokio būdo išsisukti“.

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Pietų Korėjos kariuomenės duomenimis, raketa ankstyvą šeštadienio rytą buvo paleista iš teritorijos netoli rytinėje pakrantėje esančio Vonsano miesto ir nuskriejo daugiau kaip 700 kilometrų. Daugiau detalių kariuomenė nepateikė.

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„Per šiandienos raketos paleidimo pratybas strateginių raketų pajėgų kariai visapusiškai pademonstravo savo profesinį pasirengimą ir pasirengimą kontratakai“, – po raketos paleidimo pareiškė Kim Jong Unas, kurį cituoja oficialiosios Korėjos centrinės naujienų agentūros (KCNA) pranešimas anglų kalba.

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„Privalome be perstojo tęsti savo atsakingas pastangas, kad priešas nuolat ir kaskart iš naujo būtų priverstas pripažinti mūsų strateginių puolamųjų priemonių patikimumą ir mirtiną galią“, – pridūrė jis.

Besišypsantis Kim Jong Unas

KCNA paskelbtose nuotraukose matyti po oranžinės liepsnos pliūpsnio į dangų kylanti raketa.

Kitoje nuotraukoje matyti besišypsantis Kim Jong Unas, šalia jo – dukra Ju Ae ir žmona Ri Sol Ju, kuri ploja rankomis.

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P. Korėjos žvalgybos tarnybos vertinimu, 2022 m. visuomenei pirmą kartą pristatyta Ju Ae yra labiausiai tikėtina savo tėvo įpėdinė. Tarnyba atkreipia dėmesį į vis svarbesnį jos vaidmenį dideliuose valstybiniuose ir kariniuose renginiuose.

KCNA teigimu, raketa paleista siekiant treniruoti „hipergarsinę strateginių ginklų sistemą“ valdančius karius.

Raketos paleidimas surengtas praėjus kelioms dienoms po to, kai Pietų Korėjos kariuomenė pareikalavo Pchenjano atsiprašyti dėl sprogimo Demilitarizuotoje zonoje (DMZ), per kurį buvo sužeisti trys P. Korėjos kariai. Seulas dėl sprogimo kaltina Š. Korėją.

Pchenjanas neigė atsakomybę už praėjusį mėnesį įvykusį sprogimą, o penktadienį P. Korėją pavadino „niekinga“, taip pakirsdamas Seulo civilinės vadovybės pastangas atnaujinti dialogą.

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