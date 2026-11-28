Leidinys „HowStuffWorks“ rašo, kad prezidento atlyginimas laikomas apmokestinamosiomis pajamomis ir jam taikomas federalinis pajamų mokestis.
Norint padidinti prezidento atlyginimą, būtinas Kongreso pritarimas, tačiau įstatymų leidėjai negali keisti prezidento atlygio dydžio jam jau einant pareigas. Tokį apribojimą nustato JAV Konstitucijos II straipsnio 1 skirsnis. Jis taip pat draudžia prezidentui tuo laikotarpiu gauti bet kokį kitą atlygį iš federalinės vyriausybės ar kurios nors valstijos.
Be to, prezidento atlyginimo paaukojimas nekeičia įstatymu nustatyto jo dydžio.
Viceprezidento atlyginimas reglamentuojamas atskiromis taisyklėmis. 2026 metais oficialus metinis jo atlyginimas siekia 292,3 tūkst. dolerių (apie 251 tūkst. eurą). Tačiau dėl įšaldytų Kongreso narių atlyginimų faktiškai mokama suma išlieka 235,1 tūkst. dolerių (apie 202 tūkst. eurų).
Prezidento lengvatos ir privilegijos
Be atlyginimo, prezidentui skiriama 50 tūkst. dolerių išmoka su oficialių pareigų vykdymu susijusioms išlaidoms padengti. Ji neįtraukiama į bendrąsias pajamas, o nepanaudotos lėšos grąžinamos į JAV iždą.
Federaliniai įstatymai taip pat leidžia Baltųjų rūmų rezidencijoje naudoti valstybei priklausančius baldus ir kitus interjero daiktus.
Federaliniai įstatymai leidžia Kongresui kasmet skirti iki 100 tūkst. dolerių prezidento kelionėms. 2026 finansiniais metais Kongresas įtraukė šią kelionių išlaidų ribą į Baltųjų rūmų biudžetą, taip pat apribojo oficialių priėmimų ir reprezentacinių išlaidų sumą – prezidento administracijai šiems tikslams skirta 19 tūkst. dolerių (apie 16 tūkst. eurų).
Be to, Baltųjų rūmų darbuotojai ir kariškiai rūpinasi prezidento transportu bei medicininiu aptarnavimu.
Buvusių prezidentų pensijos
1958 metais priimtas Buvusių prezidentų įstatymas įtvirtino teisę į federalinę pensiją prezidentams, kurių kadencija jau pasibaigė.
Prezidento pensija prilygsta metiniam baziniam vykdomosios valdžios departamento vadovo atlyginimui – iš esmės tai yra ministro atlyginimas. Į pensiją išėjusiems prezidentams taip pat kompensuojamos patvirtintos išlaidos darbuotojams išlaikyti ir biuro veiklai tęsti pasibaigus kadencijai.
Apsaugą užtikrina Slaptoji tarnyba (angl. „Secret Service“), remdamasi atskirais įgaliojimais. Ji saugo pareigas einančius prezidentus, o buvusiems šalies vadovams ši apsauga gali būti teikiama visą gyvenimą.
Anksčiau UNIAN rašė, kiek uždirba pasaulio lyderiai.
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