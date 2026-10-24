Kenija pranešė apie antrą mirties nuo Ebolos viruso atvejį

Iki spalio 6 dienos Kenijoje nebuvo užfiksuotas nė vienas šio užkrečiamojo viruso atvejis, kol grįžęs namo mirė KDR gyvenęs Kenijos pilietis.
KDR gegužę paskelbė apie 17-ąjį Ebolos viruso protrūkį ir nuo to laiko užregistravo daugiau kaip 9 tūkst. atvejų. Per pastaruosius 50 metų ši mirtina liga Afrikoje nusinešė daugiau kaip 15 tūkst. gyvybių.
Kenijos sveikatos apsaugos ministerija penktadienį pranešė, kad naujausia auka tapo 65 metų moteris, kuri „turėjo tiesioginį kontaktą ir buvo artima pirmojo atvejo (mirusiojo) šeimos narė bei buvo karantine, kai 2026-ųjų spalio 13 dieną jai pasireiškė simptomai“.
„Ši netektis padidina mirčių skaičių iki dviejų tarp devynių patvirtintų atvejų“, – pridūrė ji.
Šiuo metu Kenijoje fiksuojami septyni Ebolos viruso atvejai, visi asmenys gydomi dviejuose izoliavimo centruose, nurodė Sveikatos apsaugos ministerija.
Visi atvejai priklauso „vienam židiniui, viruso plitimo visuomenėje požymių nėra“, pridūrė ji.
Antradienį JAV įspėjo piliečius susilaikyti nuo kelionių į Keniją po to, kai šalis pranešė apie aštuntą Ebolos viruso atvejį.
Kaimyninėje Ugandoje buvo užregistruota 20 užsikrėtusių asmenų, iš kurių beveik visi atvyko iš kaimyninės KDR, ir dvi mirtys, kol rugpjūtį šalis buvo paskelbta laisva nuo Ebolos viruso.
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