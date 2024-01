Kataras sako esantis pasibaisėjęs Netanyahu išsakytomis pastabomis

Susitikime su „Hamas“ laikomų įkaitų šeimomis B. Netanyahu sakė, kad Kataro vaidmuo tarpininkaujant yra problemiškas. Kataras, pagrindinis tarpininkas, taip pat palaikantis glaudžius ryšius su kovotojų grupuote ir priimantis kai kuriuos jos lyderius tremtyje, pareiškė, kad B. Netanyahu pastabos buvo „neatsakingos ir destruktyvios“.

Kataras pasipiktinimą pareiškė tuo metu, kai vyksta jautrios derybos, kuriomis stengiamasi pasiekti galimą susitarimą, galintį šiek tiek sušvelninti ketvirtą mėnesį trunkantį niokojantį karą.

Islamistų judėjimo „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per kovas žuvo daugiau kaip 25 tūkst. palestiniečių, apie 85 proc. iš 2,3 mln. teritorijos gyventojų paliko savo namus, o Jungtinės Tautos įspėja apie gilėjančią humanitarinę krizę, nes gresia badas ir plinta ligos.

Tęsiantis diplomatiniams veiksmams, vis dar vyksta įnirtingos kovos, ypač pietinėje Gazos Ruožo dalyje, kur, Jungtinių Tautų teigimu, per Izraelio tanko smūgį į JT objektą žuvo mažiausiai devyni žmonės ir dešimtys buvo sužeisti.

B. Netanyahu pažadėjo sunaikinti „Hamas“ po kovotojų spalio 7 dieną surengtų beprecedenčių išpuolių Izraelio teritorijoje, per kuriuos, remiantis oficialiais izraeliečių duomenimis, žuvo apie 1 140 žmonių, daugiausia civilių.

Kovotojai pagrobė apie 250 įkaitų, o Izraelis teigia, kad apgultame anklave liko maždaug 132 įkaitai, įskaitant mažiausiai 28 žuvusiųjų kūnus.

Izraelis sako, kad kariauja savigynos tikslais, tačiau JT teismas Hagoje nagrinėja jam metamus kaltinimus genocidu, ir paskelbė, kad penktadienį priims sprendimą dėl Pietų Afrikos prašymo išduoti laikiną įsakymą Izraeliui nutraukti karo veiksmus.

Problemiškas tarpininkas

Kataras yra labai svarbi grandis Izraelio ir „Hamas“ derybose.

Izraelio „Channel 12“ televizija antradienį paviešino nutekintą medžiagą, kurioje B. Netanyahu sakė šeimoms, kad sąmoningai nepadėkojo Katarui už jo tarpininkavimo pastangas, teigdamas, kad taip gali padidinti spaudimą islamistų kovotojų grupuotei.

„Mano nuomone, Kataras iš esmės niekuo nesiskiria nuo Jungtinių Tautų, iš esmės nesiskiria nuo Raudonojo Kryžiaus, o kai kuriais atžvilgiais yra dar problemiškesnis“, – sakė jis. Izraelis į šias organizacijas žiūri įtariai, laikydamas jas šališkomis ir nepakankamai padedančiomis užtikrinti įkaitų išlaisvinimą.

Nutekintame garso įraše B. Netanyahu taip pat pareiškė pykstantis ant Jungtinių Valstijų dėl karinės bazės Persijos įlankos valstybėje atnaujinimo. Jis sakė, kad liepė amerikiečiams daryti spaudimą Katarui, kad šis savo ruožtu darytų įtaką „Hamas“.

Lapkritį Kataras padėjo tarpininkauti sudarant savaitę trukusias paliaubas, per kurias buvo paleista daugiau kaip 100 įkaitų. Be to, jis prisideda prie pastangų sudaryti naują susitarimą dėl 132 įkaitų, kurie tebėra nelaisvėje, grąžinimo namo.

Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Majedas al Ansari (Madžedas Ansaris) socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad jo vyriausybė yra pasibaisėjusi B. Netanyahu komentarais, nors jie jos ir nenustebino.

„Jei paaiškėtų, kad pateiktos pastabos yra teisingos, Izraelio premjeras tik trukdytų tarpininkavimo procesui ir jį žlugdytų dėl priežasčių, kurios tarnauja jo politinei karjerai, užuot teikęs pirmenybę nekaltų žmonių, įskaitant įkaitais laikomų izraeliečių, gyvybių gelbėjimui“, – sakė M. al Ansari.

Kataras kartu su Egiptu dirba prie naujo susitarimo, pagal kurį būtų galima išlaisvinti daugiau įkaitų.

Trečiadienį Dohoje lankėsi JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) pasiuntinys Viduriniuose Rytuose Brettas McGurkas (Bretas Magarkas), sakė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby (Džonas Kerbis).

Vizitas įvyko praėjus dienai po to, kai B. McGurkas susitiko su Egipto pareigūnais, tikėdamasis pasiekti laikinas paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“.

Tačiau pareigūnai teigia, kad atotrūkis tarp abiejų šalių vis dar didelis, o B. Netanyahu ir Kataro nesutarimai gali pakenkti deryboms.