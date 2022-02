Kareivis yra tikras laimės kūdikis: išgyveno kritimą iš 4572 m aukščio ir smūgį į namą

Stebuklingai, karys didelių sužalojimų nepatyrė ir greitai sveiksta, „Evening Standard“ teigė Gynybos ministerija.

Incidentas įvyko dar liepą, kai Robertso stovykloje įsikūrę kariai atliko grupines HALO (High Altitude Low Opening) šuolių treniruotes. Ši dislokavimo technika naudojama kariams ir įrangai įterpti į dažnai priešišką aplinką ir apima kritimą iš net 12 192 metrų aukščio, tačiau parašiutai išskleidžiami tik pasiekus 914 metrų aukštį, prieš pasiekiant žemę.

HALO šuoliai puikiai tinka norint išvengti aptikimo ir greitai pasiekti kritimo zonas, tačiau suteikia mažai vietos klaidoms ar įrangos gedimams. Dėl to šiuos metodus naudoja tik labai specializuoti padaliniai iš Didžiosios Britanijos Specialiosios oro tarnybos (SAS) ir Specialiosios valčių tarnybos (SBS).

Pranešama, kad šių pratybų metu parašiutininkas nukrito iš kuklesnio 4572 metrų aukščio, kai nepavyko išskleisti pagrindinio parašiuto. Įrengtą atsarginį parašiutą kareivis bandė išskleisti, kad sulėtintų nusileidimą, tačiau jis negalėjo to padaryti laiku, kad pasiektų nurodytą kritimo zoną. Vietoj to, karys greitai krito ir įkrito į gyvenamąjį namą per jo stogą, kuriame, laimei, tuo metu niekas nebuvo viduje. Iš ten jį ištraukė greitosios pagalbos tarnybos.

Nors tai gali atrodyti neįmanoma, kritimas iš 4572 m aukščio labai mažai skiriasi nuo kritimo iš 457 m aukščio. Vidutiniškai užtrunka vos 12 sekundžių, kol parašiutininkas pasiekia galutinį greitį – 200 km/h. Per tą laiką jis bus įveikęs apie 457 metrų atstumą. Iš čia parašiutininkas išlaikys pastovų greitį viso kritimo metu, prieš išskleisdamas parašiutą, kad sulėtintų nusileidimą. Taigi, išgyventi kritimai iš didžiulio aukščio yra visiškai galimi, ypač kai asmuo šiek tiek sulėtina kritimą pusiau išskleistu parašiutu.

Ilgiausias išgyventas laisvas kritimas be parašiuto įvyko 1972 m. sausio 26 d., po to, kai 10 160 metrų aukštyje skridusio lėktuvo, kuriame buvo įstrigusi Vesna Vulović, bagažo skyriuje sprogo bomba ir lėktuvas subyrėjo. Pradėjęs kristi 10 160 metrų aukštyje, orlaivio korpusas kampu atsitrenkė į žemę, o jo viduje buvo rasta sąmonės netekusi Vesna.

Mokslininkai nurodo, kad Vesna išgyveno kritimą dėl žemo jos kraujospūdžio, dėl kurio ji prarado sąmonę ir neleido širdžiai plyšti nuo smūgio. Pranešimai apie Antrojo pasaulinio karo desantininkus taip pat rodo, kad kariai išgyveno laisvus kritimus iš 6 096 metrų aukščio, tačiau tai tikrai reti atvejai.