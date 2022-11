Svarbiausi įvykiai kare Ukrainoje:

15:27 | Zelenskis: mes neturime pasirinkimo dėl Krymo išvadavimo

Kalbėdamas čekų televizijai Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad jam nėra svarbu, ar kas nors bando jį paveikti dėl derybų su rusais. „Mes jau buvome ten (susitarimuose). Mums ten nėra nieko naujo, jokių siurprizų. Aš jau žinau, kuo ta istorija baigtųsi“, – aiškino jis.

V. Zelenskis nurodė, kad Rusijos valdžia vietoje ėjimo derybų keliu paprasčiausiai meluoja. Todėl jo teigimu, jokių darybų su Kremliumi būti negali.

„Vakar jie mums pasakė, kad nors stabdyti karą, o šiandien atakavo mus 54 raketomis. Jie išprotėję, ar ligoniai? Apie ką su jais kalbėti, jeigu jie puola mus 54 raketomis per pusdienį? Jie lyg gyventų kitoje planetoje“, – pažymėjo V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas taip pat paaiškino, kodėl su Rusija negali būti jokių kompromisų, kodėl Ukrainai būtina tik visiška pergalė.

„Tai nėra kompromiso klausimas. Aišku – tik pergalė! Tačiau jie turi žengti žingsnius atgal, atsitraukti. Jie gali laukti, kol mes deokupuosime tas mūsų teritorijas. Mes neteksime daug žmonių, ir jie neteks daug žmonių. Ir tai yra tragedija. Todėl jie gali atsitraukti už mūsų sienų. Ir viskas… ir tada jie jau gali pasakyti: ieškokime ne kompromiso, o kažkokio sprendimo, kaip gyventi artimiausią šimtą metų, – aiškino V. Zelenskis. – Už mūsų sienų, įskaitant ir iš Krymo, nes tai mūsų teritorija. Kitu atveju, jeigu jie nenorės atiduoti Krymo ir Donbaso, tai reikš, kad karas nesibaigs“, – pažymėjo V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas taip pat pusiau juokaudamas pareiškė, kad „žiemą Kryme nelabai yra ką veikti, todėl važiuos ten prie jūros pabūti vasarą“.

„Aš vyksiu į Krymą. Aš labai noriu jūrą pamatyti. <...> Ką veikti ten žiemą? Aš važiuosiu tada, kai šilta bus“, – aiškino jis.

V. Zelenskis jau ne sykį yra minėjęs, kad Rusija neapsiribos tik okupuotomis Donbaso ar Krymo teritorijomis, net jeigu ir būtų toks teorinis svarstymas. Maža to, Kremlius taip pat leidžia suprasti, kad vakarietiška Ukraina jiems nėra priimtina, o V. Putinas nuolat akcentuoja, kad Ukrainos valstybė iš esmės nėra suvereni dėl savotiškos istorinių įvykių interpretacijos.

15:12 | Ukrainos prezidento žmona prašo IT darbuotojų pagalbos

Ukrainos pirmoji ponia antradienį ragino IT specialistus padėti jos šaliai, kuriant gyvybes gelbstinčias technologijas.

Olena Zelenska tūkstančiams investuotojų, verslininkų ir technologijų darbuotojų, susirinkusių į metinę technologijų konferenciją „Web Summit“ Portugalijoje, sakė, kad Rusija „pasitelkia technologijas terorui“.

JI pademonstravo atvaizdų, parodančių dronų atakų padarinius Kyjive, ir paragino konferencijos dalyvius panaudoti savo įgūdžius pozityvioms permainoms.

Jos sutuoktinis, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, anksčiau šiais metais kaip holograma pasirodė keliuose technologijoms skirtuose renginiuose ir tiesiogiai kreipėsi į kompanijas prašydamas padėti atstatyti jo šalį su pažangia technologijų infrastruktūra.

O. Zelenska, kuri neseniai pasirodė keliuose renginiuose, o liepą kreipėsi į JAV Kongresą, sakė detalaus prašymo nepateiksianti ir vietoje to akcentavo technologijų vaidmenį per Rusijos invaziją į Ukrainą.

44 metų O. Zelenska, kuri pagal profesiją yra scenaristė, citavo tiriamosios žurnalistikos projekto „Bellingcat“ ataskaitą, kurioje teigiama, kad Rusijos IT darbuotojai aktyviai dalyvauja kare, ir ragino auditoriją rinktis priešingus dalykus.

„Tikiu, kad technologijos turėtų būti naudojamos siekiant kurti, gelbėti žmones ir jiems padėti, o ne juos naikinti“, – sakė ji.

Jos 15 minučių kalba buvo palydėta plojimais atsistojus.

„Web Summit“ organizatoriai anksčiau buvo įsivėlę į ginčą dėl kvietimų žmonėms iš žurnalistinės interneto svetainės „The Grayzone“, atspindinčios prorusiškas sąmokslo teorijas apie karą Ukrainoje.

Konferencija kvietimus atšaukė ir tuo išprovokavo didžiulį ginčą socialinėje žiniasklaidoje – vieni vartotojai tvirtino, kad tai žodžio laisvės pažeidimas, o kiti rėmė sprendimą.

Tris dienas truksiančioje Lisabonos konferencijoje turi dalyvauti apie 70 tūkst. žmonių.

14:11 | Lenkija planuoja statyti tvorą prie sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi

Lenkijos vyriausybė trečiadienį paskelbė, kad siekiant užkirsti kelią nelegaliam sienos kirtimui palei Rusijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities ribą bus statoma tvora.

Lenkijos gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas apie tokį sprendimą paskelbė Varšuvoje kilus susirūpinimui, kad Rusija planuoja organizuoti migrantų srautą į Lenkiją.

„Oro uostas Kaliningrade dabar priima lėktuvus iš Vidurinių Rytų ir Šiaurės Afrikos. Nusprendžiau imtis veiksmų ir sustiprinti Lenkijos sienos saugumą“, – reporteriams sakė M. Blaszczakas.

„Jau šiandien prasidės darbas... dėl laikino barjero“ palei 210 km ilgio sieną su Kaliningrado sritimi, sakė ministras.

Pasak jo, pjaunančios vielos tvora bus 2,5 m aukščio ir aprūpinta elektronine įranga.

13:42 | Ukraina: Rusija kuria 70 metų neregėtą humanitarinę krizę

Kyjivo regiono administracijos vadovas Oleksijus Kuleba paragino gyventojus pasiruošti vandens ir maisto atsargas, nes valdžia neatmeta visiško elektros energijos ir šildymo nutraukimo „ilgiems laikotarpiams“ galimybės.

Rusijai toliau tęsiant intensyvias Ukrainos energetikos infrastruktūros objektų atakas šalis susiduria su elektros energijos tiekimo problemomis. Per spalio mėnesį buvo išvesta iš rikiuotės apie 40 proc. visų šalies energetikos infrastruktūros objektų. Dalį jų pavyksta pataisyti, tačiau Rusija ir toliau tęsia išpuolius prieš civilius objektus.

„Po spalio 10-osios situacija stipriai pakito, Rusijos kariuomenė pradėjo tikslingai naikinti mūsų energetinę infrastruktūrą, kuri yra kritinės svarbos. Mes suprantame, kad Kyjivo sritis ir vėl tampa Kyjivo miesto forpostu. Smogia taip, kad šviesos nebūtų pačiame Kyjive“, – aiškino O. Kuleba.

Jo teigimu, Rusija kuria Ukrainoje tokio masto humanitarinę krizę, kurios analogų pasaulis neregėjo 70 metų.

Po Rusijos kariuomenės spalio 31-ąją įvykdytų apšaudymų Kyjivo srityje be elektros liko 400 tūkst. žmonių. Baiminantis visiško šildymo atjungimo Kyjivo srityje buvo įrengta 750 stacionarių ir šimtai mobilių šilumos punktų, skelbiama UNIAN.

13:10 | JK siekiama patraukti į teismą Rusijos karinę samdinių bendrovę „Wagner“

Teisininkai Didžiojoje Britanijoje antradienį žengė pirmą žingsnį imdamiesi „pirmųjų pasaulyje“ teisinių veiksmų prieš Rusijos karinę samdinių bendrovę „Wagner“ dėl įtarimų, kad ji užsiėmė terorizmu Ukrainoje.

Siūlomais teisiniais veiksmais būtų siekiama milijardų dolerių (eurų) kompensacijų kovotojų samdinių aukoms.

„Wagner“, kuri Ukrainoje pasirodė 2014-aisiais, Vakarai įtaria nešvarių Kremliaus darbų vykdymu tokiose šalyse kaip Sirija ir Centrinė Afrikos Respublika. Rusija šiuos kaltinimus neigia.

Teisės firmos „McCue Jury and Partners“ partneris Jasonas McCue sakė, kad „Wagner“ ir jos numanomas bosas Jevgenijus Prigožinas Ukrainoje „dalyvavo terorizmo kampanijoje“, apimančioje nužudymus, išžaginimus, taikymąsi į infrastruktūrą ir sprogmenų padėjimą aplink branduolinius objektus.

„Jų tikslas buvo skleisti siaubą ir chaosą Ukrainoje“, – antradienį sakė jis JK Bendruomenių Rūmų Užsienio reikalų komitetui.

Ukrainos pareigūnai yra sakę, kad „Wagner“ į frontą siunčia tūkstančius karių, užverbuotų Rusijos kalėjimuose, žadėdama jiems atlyginimą ir amnestiją.

Kaip rodo Vokietijos žvalgybos surinkti duomenys, „Wagner“ samdiniai galėjo dalyvauti vykdant žiaurius nusikaltimus Ukrainos Bučos mieste.

12:48 | Rusija patvirtino vėl dalyvaujanti susitarime dėl ukrainietiškų grūdų gabenimo

Rusija trečiadienį patvirtino, kad atnaujina savo dalyvavimą susitarime dėl ukrainietiškų grūdų gabenimo, ir sakė sulaukusi iš Kyjivo „pakankamų garantijų“ dėl šio jūrų koridoriaus demilitarizavimo.

„Rusija mano, kad gautų garantijų šiuo metu pakanka, ir atnaujina susitarimo įgyvendinimą“, – sakoma Gynybos ministerijos pareiškime.

Maskva iš susitarimo pasitraukė praėjusį šeštadienį, dėl atakos prieš jos karinio jūrų laivyno bazę Kryme.

12:12 | Turkija: Rusija sako atnaujinanti susitarimą dėl grūdų gabenimo

Rusija sako atnaujinanti susitarimą dėl ukrainietiškų grūdų gabenimo Juodąja jūra, trečiadienį pranešė Turkija.

Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas sakė, kad laivai su ukrainietiškais grūdais trečiadienį, po turkų ir rusų gynybos ministrų pokalbio, vėl plaukia.

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu paskambino kolegai Turkijoje Hulusi Akarui ir informavo jį, kad „grūdų gabenimas laivais tęsis nuo šiandienos 12 val., kaip ir planuota“, parlamente sakė R. T. Erdoganas.

Tuo metu Kremlius trečiadienį paskelbė, kad tęsiami kontaktai dėl Rusijos sprendimo sustabdyti ukrainietiškų grūdų eksporto susitarimą.

„Kontaktai tęsiasi“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Tačiau jis pridūrė, kad „šiuo metu Rusija vis dar yra sustabdžiusi savo dalyvavimą“ susitarime, „nes neįmanoma užtikrinti saugaus laivų plaukimo“.

12:00 | Rusijos mobilizuotųjų dalinyje kilo maištas: negavo žadėtų pinigų

Rusijos „Telegram“ kanaluose skelbiami vaizdo įrašai iš Uljanovsko karinio dalinio, kur šauktiniai paskelbė boikotą ir išėjo į karinio dalinio aikštę dėl neišmokamų žadėtų „kompensacijų“ už dalyvavimą karinėje Vladimiro Putino aferoje.

10:35 | Johnsonas apie grėsmingus Putino planus Ukrainoje: jis būtų beprotis

„Aš nemanau, kad jis tai padarys. Jis būtų beprotis, jeigu taip padarytų“, – cituojamas B. Johnsonas „Sky News“, paklaustas apie galimą branduolinio ginklo Ukrainos teritorijoje panaudojimą.

Buvęs britų premjeras pažymėjo, kad branduolinio ginklo panaudojimas reikštų, kad V. Putinas „įteikia skubų pareiškimą dėl Rusijos išstojimo iš civilizuotų tautų klubo“. Toks scenarijus reikštų Rusijai „visišką katastrofą“, nes nulemtų „kriogeninį ekonomikos įšaldymą“.

Didžiosios Britanijos politiko įsitikinimu, V. Putinas branduolinio ginklo panaudojimo atveju „netektų didžiosios dalies savo globalaus tylaus palaikymo, kurį jis dar turi“.

Primename, kad lapkričio 1-ąją Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas atviru tekstu pareiškė, kad Ukrainos pastangos atsiimti okupuotas teritorijas bus vertinamos kaip Rusijos branduolinio atsako doktrinos pažeidimas – Kremlius naujai okupuotų teritorijų netektį vertins kaip kėsinimąsi į valstybingumą ir gali panaudoti „branduolinio atsako“ kortą.

10:04 | V. Zelenskis: Ukrainos grūdų koridoriui reikia ilgalaikės apsaugos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį sakė, kad grūdų gabenimo iš jo šalies koridoriui, numatytam Rusijos dabar sustabdytame susitarime, reikia ilgalaikės apsaugos.

„Grūdų koridoriui reikia patikimos ir ilgalaikės apsaugos, – sakė V. Zelenskis savo vakariniame kreipimesi socialinėje žiniasklaidoje. – Rusija privalo aiškiai suprasti, kad sulauks griežto pasaulinio atsako į bet kokias priemones, trikdančias mūsų maisto eksportą“.

Trečiadienį šiuo humanitariniu koridoriumi Juodojoje jūroje neplanuojama plukdyti ukrainietiškų grūdų prikrautų laivų, išvakarėse pranešė tarpininkaujant Turkijai ir Jungtinėms Tautoms sudaryto susitarimo įgyvendinimą prižiūrintis Stambule įsikūręs Jungtinis koordinavimo centras (JCC).

09:34 | Rusija grasina branduoliniu karu: Vakarų politika – tiesioginis grasinimas Rusijos valstybingumui

Rusijos saugumo tarybos vicepirmininko Dmitrijaus Medvedevo teigimu, dabartiniai Vakarų ir Ukrainos veiksmai Rusijos atžvilgiu „provokuoja globalų karą“ ir pagrasino galimu branduolinio ginklo panaudojimu. Aneksavusi Ukrainos teritorijas Rusija dabar grasina „atsaku“ už Kyjivo bandymus jas susigrąžinti.

Rusijos politikas visiškai rimtai aiškina, kad bandydama deokupuoti anksčiau užimtas ir formaliai aneksuotas teritorijas Ukraina „planuoja branduolinį konfliktą“: „Kas tai, jeigu ne tiesioginė pasaulinio karo. su branduolinio ginklo panaudojimu. provokacija?“

08:40 | Situacija Ukrainos fronte sudėtingėja: Rusija aršiai puola Donbasą

Rusija sustiprino puolimą Donbase – vykdomos aršios atakos iškart keliomis kryptimis, skelbia Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje.

Analitikų teigimu, Bachmuto apylinkėse rusų „Vagner“ samdiniai bando pramušti ukrainiečių gynybą. Viename iš paviešintų vaizdo įrašų ekspertai pagal jo geolokaciją nustatė Zaicevo gyvenvietę, kurioje vyko artimas Ukrainos kariuomenės pajėgų ir „vagnerovcų“ mūšis. Dar vienoje gyvenvietėje už vos 9 kilometrų nuo Bachmuto ukrainiečiai evakavo savo gyventojus.

