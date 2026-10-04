„Manau, kad Jungtinės Valstijos tikrai nori sustabdyti Rusijos karą. Aš jomis pasitikiu. Kartu suprantu, kad sunku sustabdyti tokį didelį veikėją, kuris pats nenori sustoti.
Todėl bandai ieškoti tam tikrų kompromisų su Rusija. Tačiau manau, kad, žaisdami su Rusijos kompromisais, tik švaistysime laiką“, – sakė V. Zelenskis, kurį cituoja „Ukrinform“.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas su iš anksto neskelbtu vizitu atvyko į Kyjivą
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį atvyko į Kyjivą, kur žada paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai kovojant su Rusijos invazija. Vyriausybės šaltinių teigimu, parama apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginklus.
„Jei Rusija nebus sustabdyta, jos karo mašina anksčiau ar vėliau atsigręš prieš mus“, – traukiniu atvykęs į Ukrainos sostinę sakė F. Merzas.
Kanclerį lydi ekonomikos ministrė Katherina Reiche ir 10 gynybos bei energetikos sektorių įmonių vadovų.
Vyriausybės šaltinių teigimu, F. Merzas ketina pažadėti Ukrainai tolesnę finansinę ir karinę paramą, įskaitant tūkstančių perimančiųjų dronų tiekimą ir spartesnę ilgojo nuotolio ginklų gamybą.
Ukraina nuo 2022 m. vasario ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos.
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Zelenskis apie karo užbaigimą ir Putino veiksmų: čia slypi problema
Sąjungininkai tik švaistys laiką, jei žais su Rusijos siūlomais kompromisais, interviu naujienų agentūrai „Reuters“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Manau, kad Jungtinės Valstijos tikrai nori sustabdyti Rusijos karą. Aš jomis pasitikiu. Kartu suprantu, kad sunku sustabdyti tokį didelį veikėją, kuris pats nenori sustoti.
Todėl bandai ieškoti tam tikrų kompromisų su Rusija. Tačiau manau, kad, žaisdami su Rusijos kompromisais, tik švaistysime laiką“, – sakė V. Zelenskis, kurį cituoja „Ukrinform“.
Jo teigimu, matydamas galimą pritarimą kai kuriems jo reikalavimams, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nuolat kels naujas sąlygas.
„Nes jei Putinas matys, kad galite kai kam pritarti, jis mėgins pasiūlyti kitą idėją, kitus klausimus ir naujas sąlygas. Nauja vyriausybė – naujos sąlygos. Keičiasi Europos lyderiai? Naujos sąlygos. JAV politika? Atėjo prezidentas Trumpas, labai stiprus prezidentas – naujos sąlygos. Jis stengiasi būti labai mandagus.
Dabar Jungtinės Valstijos susiduria su iššūkiu Artimuosiuose Rytuose – derybomis su Iranu. Pamatysite naujų Rusijos sąlygų. Prezidentas Trumpas nori pasiekti kokią nors pergalę prieš kadencijos vidurio rinkimus.
Tačiau Putinas padarys viską, kad darytų spaudimą iraniečiams ir privestų padėtį iki taško, kai derybos taps neįmanomos“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.
Pasak V. Zelenskio, tas pats pasakytina ir apie Rusijos karą prieš Ukrainą.
„Jei Putinas matys, kad prezidentui Trumpui reikia kokios nors pergalės, jis nuspręs, ką duoti, o ko neduoti.
Ir čia slypi problema: Putinas pradėjo manyti, kad būtent jis gali spręsti. Tačiau Amerika yra šimtą kartų stipresnė už Rusiją. Neabejotinai. Jai tiesiog reikia to nepamiršti“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad Kongreso kadencijos vidurio rinkimai JAV vyks lapkričio 3 d.