Svarbiausi dienos įvykiai:

15:35 | Ukrainiečių dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijoje, priklausančią „Lukoil“

Kaip pranešė šaltinis, 3 val. 45 min. ukrainiečių dronai smogė Volgogrado naftos perdirbimo gamyklai, kuri priklauso kompanijai „Lukoil“.

Įmonėje buvo apgadinti pirminio naftos perdirbimo įrenginiai. Be to, buvo pažeistas oro aušintuvų valdymo kabelis, dėl to buvo išjungti septyni aušintuvai. Taip pat apgadintas krosnies kaminas.

Ši įmonė yra didžiausia naftos produktų gamintoja Rusijos pietinėje federalinėje apygardoje, gamyklos pajėgumas – 14,8 mln. tonų.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, gegužės 10 d. Rusijos pareigūnai informavo apie naktinę bepiločio orlaivio ataką prieš naftos perdirbimo gamyklą Kalugos srityje.

15:04 | Donecke smogta restoranui, kuriame buvo okupantų

Šeštadienį, gegužės 11-ąją, laikinai okupuotame Donecke griaudėjo sprogimai. Buvo smogta restoranui, kuriame buvo okupantų.

Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis vietos žiniasklaida.

Socialiniuose tinkluose rašoma, kad smogta okupuoto Donecko miesto Lenino rajonui, konkrečiai – restoranui „Paradise“.

Mačiusieji teigia, kad restorane buvo Rusijos kariškių. Jie esą šventė vadinamosios Donecko liaudies respublikos įkūrimo 10-ąsias metines.

Okupantai dėl smūgio kaltina Ukrainą ir tvirtina, kad miestas buvo apšaudytas iš raketų paleidimo įrenginio HIMARS.

Duomenys apie aukas ir nukentėjusiuosius internete skiriasi. Tikrai žinoma apie vieną žuvusįjį ir vieną sužeistąjį.

Portalas primena, kad Donecko ir Luhansko sričių centrus rusai okupavo 2014 metais. Įsibrovėliai naudoja miestus savo kariniams tikslams.

Pastaruoju metu Donecke ir Luhanske vis dažniau girdėti sprogimai ir kyla gaisrai. Pavyzdžiui, gegužės 7 d. Luhanske užsidegė naftos bazė. Penktadienį, gegužės 10-ąją, Luhansko srities Rovenkų gyvenvietėje taip pat liepsnojo naftos bazė.

14:05 | Donecko srityje apšaudyti „Baltieji angelai“, evakuojantys sužeistuosius

Evakuodamas sužeistuosius iš Donecko srities Krasnohorivkos gyvenvietės, policijos „Baltųjų angelų“ ekipažas pakliuvo į Rusijos kariuomenės apšaudymą.

Tai šeštadienį feisbuke pranešė Ukrainos nacionalinė policija, kuria remiasi „Ukrinform“.

Priešo sviediniai nukrito už 100 metrų nuo automobilio, į kurį pareigūnai laipino vietos gyventojus.

Policininkams pavyko greitai išgabenti žmones iš apšaudymo zonos.

13:10 | Ukrainos pareigūnai sutrukdė Rusijos specialiosioms tarnyboms gegužės 9-ąją įvykdyti teroro aktų Kyjive

Ukrainos saugumo tarnyba (UST) užkirto kelią teroro aktams, kuriuos Rusijos GRU planavo įvykdyti Kyjive gegužės 9-ąją.

Tai UNIAN korespondentui pranešė UST atstovas spaudai Artiomas Dechtiarenka.

„UST užbėgo priešui už akių, potencialūs teroro aktų vykdytojai sulaikyti su įkalčiais. Taip pat surinkta įrodymų bazė, kuri besąlygiškai patvirtina Rusijos pėdsaką“, – sakė atstovas.

UST pareigūnai jokių detalių kol kas neatskleidžia, bet žada vėliau išsamiau papasakoti apie specialiąją operaciją.

12:00 | Volodymyras Zelenskis: turime sužlugdyti Rusijos puolamąsias operacijas ir grąžinti iniciatyvą Ukrainai

Ukraina turi sužlugdyti Rusijos puolamąsias operacijas ir susigrąžinti iniciatyvą.

Kaip praneša šeštadienį „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pareiškė „Telegram“ kanale.

„Kiekvienas mūsų karys, kiekvienas seržantas, kiekvienas karininkas, kurie dabar rodo drąsą ir gina Ukrainos pozicijas, trumpina šį karą. Turime sužlugdyti Rusijos puolamąsias operacijas ir grąžinti iniciatyvą Ukrainai. Dėkoju visiems mūsų daliniams, kurie naikina okupantus“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Valstybės vadovas paskelbė Ukrainos gynėjų, kurie daro viską, kas įmanoma, kad sustabdytų priešą, nuotraukų.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad Rusijos kariuomenės puolimą Charkivo kryptimi pavyko sustabdyti.

Gynybos ministerijos duomenimis, pastaruoju metu rusai suintensyvino šiaurinės Charkovo srities dalies apšaudymą. Gegužės 10-ąją, apie 5 val. ryto, šarvuotosios technikos remiamos Rusijos pajėgos mėgino pralaužti Ukrainos gynybos liniją Charkivo srityje. Šios atakos buvo atremtos, tęsiasi įvairaus intensyvumo mūšiai. Gynybai sustiprinti į šį fronto ruožą permetami rezerviniai daliniai.

11:50 | Rusams pradėjus naują puolimą, Charkivo srityje evakuota šimtai žmonių

Maskvai pradėjus naują puolimą Ukrainos šiaurės rytiniame Charkivo regione, iš teritorijų netoli Rusijos sienos šeštadienį buvo evakuota šimtai žmonių, pranešė regiono gubernatorius.

„Iš viso evakuoti 1 775 žmonės“, – socialiniuose tinkluose parašė gubernatorius Olehas Synjehubovas.

Pasak jo, per pastarąją parą Rusijos artilerija ir minosvaidžiai atakavo 30 regiono gyvenviečių.

Rusijos pajėgos padarė nedidelę pažangą pasienio teritorijoje, iš kurios buvo išstumtos beveik prieš dvejus metus.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad šioje teritorijoje vyksta įnirtingi mūšiai.

Nuo 2022 metų rugsėjo Charkivo regioną daugiausia kontroliuoja Ukraina.

Vienas aukšto rango Ukrainos kariuomenės šaltinis sakė, kad rusų pajėgos pasistūmėjo į Ukrainą per 1 km ir bando „sukurti buferinę zoną“ Charkivo ir kaimyninėje Sumų srityse, kad užkirstų kelią išpuoliams į Rusijos teritoriją.

Kyjivo pareigūnai jau kelias savaites perspėjo, kad Maskva gali bandyti pulti šiaurės rytinius pasienio regionus, siekdama išnaudoti savo pranašumą, Ukrainai susiduriant su Vakarų pagalbos vėlavimu ir karių trūkumu.

09:14 | Rusijos kariškiai per parą apšaudė 13 gyvenviečių Chersono srityje, sužeisti keturi žmonės

Rusijos kariškiai per parą apšaudė 13 Chersono srities gyvenviečių, keturi žmonės buvo sužeisti.

Tai šeštadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Praėjusią parą nuo priešo ugnies ir aviacijos smūgių nukentėjo Tokarivka, Sadovė, Antonivka, Poniativka, Inženernė, Kizomysas, Beryslavas, Mychailivka, Kozackė, Burhunka, Veselė, Tiahinka, Archangelskė. Priešas taip pat paleido valdomųjų aviacinių bombų į Chersoną“, – pažymėjo pareigūnas.

O. Prokudinas patikslino, kad Rusijos kariuomenė taikėsi į srities gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, buvo apgadinti 3 privatūs namai. Užfiksuotas smūgis administraciniam pastatui. Taip pat nukentėjo sandėlis ir asmeniniai automobiliai. Dėl Rusijos agresijos buvo sužeisti keturi žmonės.

Anksčiau buvo pranešta, kad penktadienį per Chersono srities apšaudymą buvo sužeisti du civiliai – 49 metų moteris Kozackėje ir 48 metų vyras Beryslave.

09:10 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 320 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 320 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gegužės 11 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 481 030 kareivių.

Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 449 tankų (+15), 14 353 šarvuotųjų kovos mašinų (+40), 12 442 artilerijos sistemų (+55), 1 064 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 796 oro gynybos priemonių (+1), 349 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 868 dronų (+42), 2 193 sparnuotųjų raketų (+1), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 16 755 automobilių (+64), 2 040 specialiosios technikos vienetų (+9).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

08:22 | Volodymyras Zelenskis žada sužlugdyti naują Rusijos puolimą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad visoje fronto linijoje vyksta sunkūs mūšiai, ir pažadėjo numalšinti naują didelį Rusijos puolimą.

Penktadienį Rusija pradėjo netikėtą sausumos puolimą Ukrainos šiaurės rytinėje Charkivo srityje, nedideliais žingsniais žengdama į pasienio regioną, iš kurio buvo išstumta beveik prieš dvejus metus.

„Visoje fronto linijoje vyksta smarkūs mūšiai“, – pareiškė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose, penktadienio vakarą išklausęs savo vyriausiojo vado.

Pasak jo, Ukraina siunčia pastiprinimą į Charkivo regioną ir atsako į Rusijos puolimą artilerija bei dronais.

Ukrainos lyderis taip pat sakė, kad Ukraina į naują Rusijos iššūkį atsakys jėga, ir paragino Kyjivo rėmėjus iš Vakarų suteikti daugiau karinės pagalbos.

„Prie mūsų valstybės sienos ir mūsų fronto linijos mes visada naikinsime okupantą taip, kad sužlugdytume bet kokius Rusijos puolamuosius ketinimus“, – sakė jis vakariniame vaizdo kreipimesi.

„Svarbu, kad partneriai remtų mūsų karius [...] laiku tiekdami atsargas“, – pridūrė jis.

08:14 | Žiniasklaida: Baltarusija stato Rusijos branduolinės ginkluotės saugyklas už 193 kilometrų nuo sienos su Ukraina

Centrinėje Baltarusijos dalyje statomos saugyklos Rusijos branduolinei ginkluotei, apie kurios perdavimą anksčiau pranešė Kremlius.

Kaip rašo „Ukrinform“, tai sakoma JAV laikraščio „The New York Times“ publikacijoje.

Žurnalistai išanalizavo palydovines nuotraukas ir kalbėjosi su branduolinės ginkluotės bei ginklų kontrolės ekspertais, kad išsiaiškintų naujų saugyklų statybos, kuri buvo pradėta dar 2023 metų kovo mėnesį, vietą.

Pažymima, kad objektas yra už 120 mylių (193 km) į šiaurę nuo sienos su Ukraina karinio sandėlio teritorijoje netoli Asipovičų miesto.

Kai kurie neseniai ten atsiradę statiniai būdingi tik Rusijos bazėse esančioms branduolinėms saugykloms.

Pavyzdžiui, naują griežtai saugomą zoną, be visos bazės apsaugos perimetro, juosia trijų lygių tvoros.

Dar vienas būdingas požymis yra dengta krovinių aikštelė, sujungta su paslėptu sovietinių laikų požeminiu bunkeriu.

Pastarosiomis savaitėmis objekte prasidėjo nauji darbai.

Objektui saugoti taip pat buvo dislokuota oro gynybos sistema. Ji buvo pastebėta po maskuote 2023 metų viduryje, taip pat ir palydoviniuose vaizduose, ​​kuriuos pateikė kompanija „Umbra“.

Pažymima, kad kovinės branduolinės galvutės dažniausiai laikomos šalia karinių bazių, kurios užtikrina jų gabenimo galimybę. Spėjamos branduolinės saugyklos yra tame pačiame rajone, kur laikomos Baltarusijos raketos „Iskander“, galinčios gabenti branduolines ar įprastines kovines galvutes. Rusija perdavė Baltarusijai šių raketų 2022 metais.

„Ukrinform“ primena, kad praėjusių metų gegužės 25 d. Rusijos ir Baltarusijos gynybos ministrai pasirašė dokumentus dėl taktinės branduolinės ginkluotės dislokavimo Baltarusijos teritorijoje. Tą pačią dieną Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad Rusijos branduolinė ginkluotė jau pradėta gabenti į Baltarusiją.

08:00 | Rusijos žiniasklaida praneša apie atakas Belgorodo ir Kursko srityse

Rusijos Belgorodo ir Kursko sričių teritorijos buvo atakuojamos bepiločiais orlaiviais, raketomis ir reaktyviniais sviediniais.

Tai pranešė „RIA Novosti“, „Astra“, „Mash“, rašo portalas „rbc.ua“.

Esą Rusijos oro gynyba numušė kelis taikinius, artėjusius prie Belgorodo. Srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas teigia, kad buvo sužeisti 8 civiliai ir apgadinta daugiau kaip 50 privačių namų valdų.

Rusijos oro gynyba taip pat numušė 17 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų „Vampire“ sviedinių, 5 valdomąsias aviacines bombas ir dronus, pranešė RF gynybos ministerijos atstovai.

Gubernatoriaus teigimu, Belgorodo srityje buvo pažeistos dujų tiekimo linijos.

Be to, pasak V. Gladkovo, buvo atakuojama žemės ūkio įmonė Proletarskio kaime. Ten buvo apgadinti trys pastatai ir du technikos vienetai.

Rusijos žiniasklaida taip pat pranešė apie dronų ataką Kursko srityje.

Portalas primena, kad penktadienio, gegužės 10-osios, vakare laikinai okupuotame Luhansko srities Rovenkų mieste nugriaudėjo sprogimai, po kurių kilo gaisras. Anot Rusijos žiniasklaidos, buvo smogta naftos bazei, žuvo trys žmonės.

Tai buvo jau antras smūgis naftos bazei okupuotose Donbaso teritorijose. Gegužės 8-ąją buvo atakuojama naftos bazė Luhanske.