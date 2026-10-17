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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas persigalvojo dėl sankcijų Rusijai: pasirašė įsaką, kuriuo atsisakė jas taikyti

2026-10-17 08:30 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
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2026-10-17 08:30
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pasirašė įsaką, kuriuo nurodė netaikyti plataus masto JAV sankcijų ir muitų, skirtų Rusijos pajamoms iš energetikos mažinti, nors šias priemones numatantį įstatymą jis pasirašė praėjusį mėnesį.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pasirašė įsaką, kuriuo nurodė netaikyti plataus masto JAV sankcijų ir muitų, skirtų Rusijos pajamoms iš energetikos mažinti, nors šias priemones numatantį įstatymą jis pasirašė praėjusį mėnesį.

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8

Įstatymas, pavadintas jo projektą pateikusio velionio JAV senatoriaus Lindsey Grahamo vardu, suteikė D. Trumpui teisę taikyti iki 100 proc. siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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Karas Ukrainoje
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08:26

Trumpas persigalvojo dėl sankcijų Rusijai: pasirašė įsaką, kuriuo atsisakė jas taikyti

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pasirašė įsaką, kuriuo nurodė netaikyti plataus masto JAV sankcijų ir muitų, skirtų Rusijos pajamoms iš energetikos mažinti, nors šias priemones numatantį įstatymą jis pasirašė praėjusį mėnesį.

Įstatymas, pavadintas jo projektą pateikusio velionio JAV senatoriaus Lindsey Grahamo vardu, suteikė D. Trumpui teisę taikyti iki 100 proc. siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams.

„Kaip išsamiau nurodyta šio įsako 4 skirsnyje, šiuo įsaku atsisakau taikyti L. Grahamo įstatyme numatytas sankcijas, apribojimus ir muitus“, – teigiama dokumente.

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Įstatyme numatytos priemonės buvo nukreiptos prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Vladimirą Putiną ir kitus aukštus pareigūnus, taip pat prieš vadinamąjį Maskvos šešėlinį tanklaivių laivyną, naudojamą Vakarų sankcijoms apeiti.

D. Trumpas savo sprendimą dėl sankcijų Rusijai pakeitė po prieštaringai vertinamo susitarimo su V. Putinu, pagal kurį Rusijai būtų leista eksportuoti dyzeliną mainais į JAV sankcijų sušvelninimą.

Po šio susitarimo Ukrainos ir JAV santykiai pablogėjo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitarimą pavadino silpnu sprendimu, o Ukrainos pajėgos atnaujino atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.

08:54

Rusija per parą Ukrainoje prarado 1 950 karių

 Pastarąją parą Rusija kare prieš Ukrainą prarado 1 950 kareivių.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas naujausius duomenis sekmadienį paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.

Nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, iki 2026 m. spalio 17 d. žuvo arba buvo sužalota iš viso apie 1 562 970 Rusijos kareivių.

Per šį laikotarpį Ukrainos ginkluotosios pajėgos taip pat sunaikino iš viso 12 415 Rusijos tankų (+1 per parą), 25 554 šarvuotąsias kovos mašinas (+2), 51 266 artilerijos sistemas (+24), 2 221 reaktyvinės salvinės ugnies sistemą (+4), 1 710 oro gynybos sistemų (+2), 449 karo lėktuvus (+0), 356 sraigtasparnius (+0), 2 962 antžemines robotų sistemas (+4), 566 986 dronus (+1 396), 5 130 sparnuotųjų raketų (+0), 35 karo laivus ir katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 163 883 transporto priemones ir kuro cisternas (+329), 4 835 specialiosios technikos vienetus (+2).

Generalinis štabas nuolat atnaujina duomenis apie priešo nuostolius.

„Ukrinform“ taip pat praneša, kad per parą iki penktadienio 22 val. fronto linijoje įvyko 208 koviniai susidūrimai tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų. Beveik ketvirtadalis jų buvo užfiksuota Pokrovsko ir Pietinės Slobodašynos sektoriuose.

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08:26

Per Rusijos raketų smūgius Charkive sužeista 15 žmonių

Spalio 16 d. vakarą per Rusijos raketų smūgius Ukrainos rytuose esančiame Charkivo mieste buvo sužeista 15 žmonių, iš jų trys vaikai.

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Spalio 16 d. vakarą Rusijos pajėgos surengė raketų atakas prieš Charkivą. Per vieną smūgį raketos pataikė į sandėlio pastatą Nemyšlianskio rajone, kur kilo 100 kv. metrų plotą apėmęs gaisras.

Taip pat buvo apgadinti netoliese esantys daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai ir kiti objektai.

Iš viso gaisrai kilo keturiose vietose, bet jie buvo greitai užgesinti.

Turimais duomenimis, sužeista 15 žmonių, tarp jų trys vaikai.

Kaip anksčiau pranešė Ukrinform, spalio 16-osios rytą Rusijos pajėgos smogė Charkivo Osnovianskio rajonui, o vėliau atakavo Ševčenkivskio ir Pramoninį rajonus. Rusijos pajėgos smogė dideliam turgui, taip pat transporto ir energetikos infrastruktūrai. Žuvo du žmonės, dar 18 buvo sužeisti.

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