Tokio moliūgo šiukštu negaminkite – 1 ženklas išduoda, kad apsinuodysite

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Moliūgų augintoja Rugilė jau ketvirtą rudenį biržiečius ir pravažiuojančius kviečia užsukti į moliūgų savitarnos kiemelį.
Pažėrė įvairių moliūgo paruošimo būdų
Kiemelis visada atviras klientams, o kainos aiškiai surašytos, tad išsirinkus patinkantį moliūgą tereikia palikti pinigus dėžutėje arba pervesti į nurodytą sąskaitą.
Moliūgų savitarną Biržuose įkūrusi augintoja tikino, kad tai viena mėgstamiausių jos rudens gėrybių.
„Aš jį ir kepu, ir į troškinius deduk, ir į kugelį, ir, aišku, verdu tradicinę sriubą. Moliūgą naudoju visur“, – sakė moliūgų augintoja Rugilė Romankevičiūtė.
O panevėžietis Vaclovas Laučius pasakojo, kaip iš moliūgo netrukus virs gardžią kreminę sriubą ir ne tik.
„Jeigu tą moliūgą taip grauši – neskanu, bet jeigu tinkamai paruoši – labai skanu“, – sakė vyras.
Riekelėmis supjaustytą moliūgą vyras sudės į jau specialiame prietaise pakepintus svogūnus bei morkas.
„Ir sotus, ir naudingas. Ypač vyrams, nes turi visokių priedų prostatos sveikatai“, – tikino V. Laučius.
Kadangi sriubai panevėžietis sunaudojo tik dalį moliūgo, likusį paruoš kitaip.
„Užsimarinuoju su obuolių actu“, – pasakojo vyras.
Į stiklainį jis deda kubeliais supjaustytą moliūgą, šiek tiek česnako. Marinatą ruošia su obuolių actu, druska ir šlakeliu medaus, taip pat įberia pipirų, krapų ir įpila šiek tiek alyvuogių aliejaus. Taip paruoštas moliūgas, anot Vaclovo, gali būti puikus garnyras ar užkandis.
Įspėja – kartaus moliūgo valgyti negalima
V. Laučius – puikus pavyzdys, kaip moliūgus kuo dažniau įtraukti į kasdienę mitybą, tvirtino visuomenės sveikatos specialistė. Ir ne tik dėl skonio ar įvairovės.
„Dėl gausaus antioksidantų kiekio ir labai didelio skaidulinių medžiagų kiekio jie labai naudingi virškinimo sistemai. Taip pat moliūgai turi vitaminų A, C, E“, – tikino visuomenės sveikatos specialistė Deimantė Garšvinskė.
Ne mažiau naudingos ir moliūgų sėklos, kuriose gausu magnio bei cinko. Pasak visuomenės sveikatos specialistės, moliūgas pasižymi nedideliu kaloringumu, tad tinka besirūpinantiems kūno linijomis. Ši daržovė puikiai išsilaiko, tik prieš ją ruošiant būtina paragauti – karstelėjęs moliūgas, anot specialistės, maistui jau nebetinkamas.
„Gaminasi natūralūs toksinai – cheminiai junginiai, kurie gali būti kenksmingi žmogaus organizmui. Tikrai nevertėtų tokio moliūgo vartoti, nes jis gali sukelti apsinuodijimą, viduriavimą, žarnyno skausmus“, – sakė D. Garšvinskė.
Ir nors moliūgų įvairovė šiuo metu didelė, maistine verte, anot specialistės, jie visi yra labai panašūs.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.