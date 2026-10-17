Paskelbė naujausius politikų reitingus: kai kuriems – netikėtas smūgis: štai kas smuko žemyn

2026 metų rugsėjo 23–spalio 5 dienomis vykusios apklausos duomenimis, palankiausiai Lietuvos gyventojai vertina prezidentus Valdą Adamkų (76 proc.) bei Dalią Grybauskaitę (58 proc.).
Daugiau palankių nei nepalankių vertinimų sulaukė šalies vadovas Gitanas Nausėda (46 proc.), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga (44 proc.), visuomenininkas Andrius Tapinas (44 proc.), užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys (42 proc.), Seimo narys Valius Ąžuolas (40 proc.), žurnalistas Edmundas Jakilaitis (40 proc.), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius (39 proc.), Nacionalinio susivienijimo pirmininkas Vytautas Sinica (38 proc.).
Savo ruožtu nepalankiausiai apklaustieji vertino pirmąjį nepriklausomos Lietuvos vadovą Vytautą Landsbergį (65 proc.), konservatorę Ingridą Šimonytę (59 proc.), krašto apsaugos ministrą R. Kauną (55 proc.), Seimo pirmininką Juozą Oleką (51 proc.) bei „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį (51 proc.).
Kaip parodė tyrimas, per paskutinį mėnesį 6 procentiniais punktais pablogėjo R. Kauno vertinimas, 5 procentiniais punktais sumažėjo palankiai vertinančių premjerą M. Sinkevičių (nuo 38 proc. iki 33 proc.). Analogiško palankaus vertinimo sumažėjimo sulaukė ir Seimo narys V. Ąžuolas.
Tuo metu 3 procentiniais punktais sumažėjo palankiai vertinančių sveikatos apsaugos ministrą Liną Kukuraitį bei parlamentarę Jūratę Zailskienę.
Palyginti su rugpjūčio mėnesį atlikta apklausa, pagerėjo 3 politikų vertinimas – 3 procentiniais punktais padaugėjo palankiai vertinančių prezidentą G. Nausėdą, energetikos ministrą Luką Savicką bei Seimo narę I. Šimonytę.
Partijų palaikymas esmingai nepakito
Tuo metu partijų reitingų lentelėje pirmauja TS-LKD (15,4 proc.), kuri paklaidos ribose padidino atotrūkį nuo antroje vietoje esančių socialdemokratų (12,1 proc.). Rugpjūčio mėnesį atliktos apklausos duomenimis, konservatorius būtų palaikę 12,8 proc., o Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP) 12,5 proc. respondentų.
Toliau rikiuojasi „Nemuno aušra“, už kurią balsuotų 10,5 proc. respondentų (rugpjūtį – 9,1 proc.). Tuo metu nežymiai atsiliekančią LVŽS palaikytų 10,3 proc. apklaustųjų (rugpjūtį – 10,5 proc.). Liberalų sąjūdis sulauktų 5,7 proc. rinkėjų palaikymo (rugpjūtį – 6,6 proc.), Nacionalinis susivienijimas – 4,9 proc. (rugpjūtį – 5,3 proc.), o Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 4,6 proc. (rugpjūtį – 5,4 proc.).
Mažesnį rinkėjų palaikymą išlaiko Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS), kuri sulauktų 3,2 proc. respondentų palaikymo (rugpjūtį – 3 proc.), ir Laisvės partija, kurią rinktųsi 2,6 proc. apklaustųjų (rugpjūtį – 2,2 proc.). Tuo metu Darbo partiją palaikytų 2,4 proc. (rugpjūtį – 3 proc.), Lietuvos regionų partiją – 1,5 proc. (rugpjūtį – 1,6 proc.), Tautos ir teisingumo sąjungą (centristus, tautininkus) – 1,1 proc. (rugpjūtį – 1,4 proc.) respondentų.
Kitas partijas palaikytų 0,1 proc. apklaustų gyventojų.
Apklausa vyko 2026 m. rugsėjo 23–spalio 5 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1025 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 110 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.
Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.