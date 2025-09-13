Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
„Tai spjūvis į veidą“: Ukrainos diplomatas perspėja apie Trečiojo pasaulinio karo grėsmę
Ukrainos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Andrijus Melnykas Saugumo Tarybos posėdyje sukritikavo tarptautinės bendruomenės neveiklumą Rusijos agresijos akivaizdoje, pabrėždamas, kad Maskvos eskalacija kelia pasaulinio karo grėsmę, rašo „Ukrinform“.
Dar vasarį Saugumo Taryba priėmė trumpą rezoliuciją, kurioje ragino greitai užbaigti konfliktą, siekiant ilgalaikės taikos tarp Ukrainos ir Rusijos, priminė A. Melnykas.
Jis pažymėjo, kad Ukraina nebuvo sužavėta šiuo dokumentu, tačiau, priešingai nei Rusija, gerbia Saugumo Tarybos sprendimą ir yra pasirengusi jį vykdyti.
Be to, A. Melnykas teigė, kad Maskva „tyčia plėtoja šį gaisrą po Europą, dabar leisdama savo mirtinus dronus į Lenkijos oro erdvę“.
Pasak jo, tai buvo „sąmoningas Rusijos sprendimas peržengti dar vieną raudoną liniją ir išbandyti tarptautinės bendruomenės kantrybę“.
Jeigu ši eskalacija nesulauks ryžtingos reakcijos, Rusija nesustos ties Lenkija, įspėjo diplomatas: „Rytoj tai gali būti dronai ar net raketos, krintančios ant kitų Europos šalių. O poryt – kas žino – kažkas gali „atsitiktinai“ perskristi Atlantą.“
Jis pabrėžė, kad Šiaurės Atlanto Saugumo Tarybos šventa pareiga – „užkirsti kelią tokiam scenarijui, kol nebus per vėlu, ir sustabdyti šį beprotiškumą, kol jis mūsų visų nesunaikins“.
Pasak jo, dronų paleidimas į Ukrainą, o dabar ir į Lenkiją, „yra ne tik panieka Saugumo Tarybai – tai spjūvis jums į veidą“.
„Ir vis dėlto mes mandagiai apsimetame, kad tai tik lietus“, – pridūrė jis. Jei Saugumo Taryba nesustabdys naujos Rusijos agresijos fazės, „nebekalbėsime apie regioninį nestabilumą, o atsidursime ant Trečiojo pasaulinio karo slenksčio“.
A.Melnykas paragino JT valstybes nares, įskaitant ES šalis, JAV, Jungtinę Karalystę, Kanadą, Japoniją ir Australiją, imtis koordinuotų sankcijų, kad būtų „sustabdytas Rusijos karo mechanizmas, užblokuotos tiekimo grandinės ir nutrauktas dronų bei raketų komponentų srautas“.
„Vieną dieną istorija pasibels į šias duris ir paklaus: ką jūs darėte, sėdėdami prie šio stalo, kai Rusija paminė JT Chartiją? Ar veikėte, ar slėpėte galvą smėlyje, pereidami prie kito darbotvarkės punkto?“ – retoriškai klausė Ukrainos atstovas.