7:59 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 220 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 220 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų rugsėjo 13 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 631 420 kareivių.

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 671 tanko (+18), 17 003 šarvuotųjų kovos mašinų (+48), 18 061 artilerijos sistemos (+52), 1 185 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 945 oro gynybos priemonių (+0), 369 lėktuvų (+0), 328 sraigtasparnių (+0), 15 113 dronų (+80), 2 591 sparnuotosios raketos (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 24 560 automobilių (+79), 3 071 specialiosios technikos vieneto (+10).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

7:12 | Rusijos kontrataka Kursko srityje: įvertino, su kokiais sunkumais susidurs rusai

JAV karo studijų instituto (ISW) ekspertai atkreipia dėmesį į nedidelį Rusijos pajėgų pasistūmėjimą į priekį Kursko srityje, rašo „Ukrainska Pravda“.

„Rugsėjo 12 d. Rusijos pajėgos tęsė kontratakas per Ukrainos iškyšulį Kursko srityje, tačiau pasiekė tik nedidelių laimėjimų, greičiausiai dėl to, kad Ukrainos puolamosios operacijos ir gynybiniai kontrpuolimai šiame rajone tęsėsi“, – rašoma analizėje.

Rugsėjo 12 d. paskelbta medžiaga rodo, kad Rusijos pajėgos pasiekė nedidelių laimėjimų į vakarus nuo Višnevkos (į pietvakarius nuo Korenevojės) ir į šiaurę nuo Krasnooktiabrskio (į pietvakarius nuo Korenevojės).

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad nuo kontratakų pradžios naktį iš rugsėjo 10 d. į 11 d. Rusijos pajėgos atkovojo 10 gyvenviečių į pietus ir pietvakarius nuo Korenevojės. Analitikai pažymi, kad visos šios vietovės patenka į dabartines paskelbtas Rusijos kariuomenės žygio ribas, o ISW dar nematė vizualaus patvirtinimo, kad Rusijos pajėgos būtų atkovojusios kurią nors iš šių vietovių, išskyrus Snagosto ir Krasnooktiabrskojės dalis.

Rugsėjo 12 d. paskelbta geolokacinė medžiaga rodo, kad Ukrainos pėstininkai peržengė sieną ties Tetkinu (apie 40 km į pietvakarius nuo dabartinės Ukrainos fronto linijos Kursko srityje).

Rugsėjo 12 d. paskelbta papildoma geolokacinė medžiaga rodo, kad Ukrainos šarvuočiai ir pėstininkai laisvai apeina Rusijos „Drakono dantų“ prieštankines užtvaras Rusijos ir Ukrainos pasienyje į pietvakarius nuo Gluškovo, o tai rodo, kad Ukrainos pajėgos pasistūmėjo į priekį šioje teritorijoje ir kad Rusijos pajėgos nepasirengusios naudoti šių užtvarų Ukrainos tarpvalstybinėms atakoms atremti. Rusijos šaltiniai teigia, kad Ukrainos pajėgos toliau žengia į priekį Novy Puto, Medvežės (į pietryčius nuo Gluškovo), Snagošto, Olgovkos (į rytus nuo Korenevo) ir Fanašejevkos (į pietryčius nuo Sujos) rajonuose.