Svarbiausi įvykiai:

13:00 | Rusai pabūgo Ukrainos smūgių: penki regionai atsisako rengti Pergalės dienos paradus

Rusijos Federacijos Belgorodo, Briansko, Kursko, Riazanės ir Pskovo regionai, taip pat laikinai okupuotame Kryme esantis Sevastopolis, kaip ir pernai, atsisako rengti Pergalės dienos paradus gegužės 9 dieną. Kaip spėjama, karinės technikos ir kariškių susikaupimas Rusijos miestuose esą gali išprovokuoti Ukrainos bepiločių orlaivių atakas, rašo rusų kanalas „Mash“.

Kartu, kaip pastebi žurnalistai, daugelis miestų vis dar „sprendžia“, ar verta šią dieną organizuoti masinius renginius.

2023 m. 23 miestai iš regionų, besiribojančių su Ukraina, atsisakė gyvai švęsti gegužės 9-ąją.

Pergalės dienos paradas Rusijoje (36 nuotr.) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Rusijoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Rusijoje (nuotr. SCANPIX) +32 Pergalės dienos paradas Rusijoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Rusijoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Rusijoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Rusijoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Rusijoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Rusijoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Rusijoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX)

(36 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pergalės dienos paradas Rusijoje

12:40 | Rytų Ukrainoje per rusų apšaudymą žuvo žmogus

Ukrainos rytiniame Donecko regione per Rusijos apšaudymą ketvirtadienį žuvo vienas žmogus, pranešė pareigūnai.

Nuo praėjusių metų pabaigos Kyjivui, susiduriančiam su ginkluotės ir žmonių stygiumi, teko užleisti pozicijas Rusijos pajėgoms ir, padažnėjus išpuoliams, evakuoja civilius gyventojus iš fronto zonų.

Selydovėje, esančioje maždaug už 20 km nuo fronto, per Rusijos apšaudymą „žuvo vienas žmogus ir buvo sugriautas privatus namas“, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė regiono vadovas Vadimas Filaškinas.

„Iš viso per dieną rusai 17 kartų apšaudė Donecko srities gyvenvietes. Nuo fronto linijos buvo evakuoti 127 žmonės, tarp jų 13 vaikų“, – pridūrė jis.

12:24 | Nyderlandų premjeras pasiūlė nupirkti „Patriot“ sistemų Ukrainai iš kitų šalių

ES aukščiausiojo lygio susitikime Briuselyje Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte pasiūlė nupirkti oro gynybos sistemų „Patriot“ iš šalių, kurios jų turi, bet nenori perduoti Ukrainai. Apie tai pranešė „The Guardian“.

Jis pabrėžė, kad Ukrainai skubiai reikia gauti raketų „žemė-oras“, ir pasistengti įtikinti šalis, „sėdinčias ant didelių „Patriot“ raketų krūvų“, kad jos jas atiduotų ir padėtų sustabdyti Rusijos agresiją.

„Žinome, kad daug šalių sėdi ant didelių sistemų „Patriot“ krūvų, galbūt nenorėdamos jų pristatyti tiesiogiai. Mes galime jas nupirkti iš jų, galime jas pristatyti Ukrainai, turime tam pinigų. Tai labai svarbu“, – sakė jis atvykęs į ES vadovų susitikimą.

Kaip pranešė „Ukrinform“, M. Rutte per pokalbį telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pranešė apie dar vieno milijardo eurų vertės karinės pagalbos suteikimą Ukrainai ir 400 mln. eurų – šalies atstatymui.

11:49 | Zelenskis apie niūrią situaciją fronte: siųskit mums viską, kol dar ne vėlu

Rusijos pajėgos ir toliau stumiasi Ukrainos teritorijoje turėdama ginkluotės persvarą, kurios kritinis trūkumas juntamas Ukrainoje, pareiškė Volodymyras Zelenskis.

„Dabar Rusijos kariuomenė jaučia savo jėgą visur, kas tik susiję su ginkluote. Ir būtent čia jų persvara – artilerijoje, technikoje, galimybėse veikti danguje – jie spaudžia mus fronte ir nuolat veržiasi pirmyn“, – pareiškė V. Zelenskis vaizdo kreipimesi, skirtame ES šalių lyderiams.

Ukrainos prezidentas taip pat padėkojo Europos lyderiams už suteiktą pagalbą, tačiau priminė, jog Ukrainos kariuomenė vis dar negavo anksčiau žadėtų 1 mln. artilerijos sviedinių. Jis taip pat prašė paspartinti ginkluotės tiekimą. „Technika. Dronai. Viską, kas padės laikyti frontą“, – aiškino V. Zelenskis.

Aukštas pareigas Ukrainos kariuomenėje užimantys karininkai „Politico“ anonimiškai pareiškė, kad frontas gali subyrėti jau šią vasarą, jeigu Rusijos pajėgos imsis galingesnio puolimo. Jų teigimu, Ukrainos kariuomenei trūksta aprūpinimo, o tai pakerta karių moralę. Tokiu atveju teritoriniai nuostoliai yra neišvengiami.

Karas Ukrainoje (12 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) +8 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

„Mums trūksta visko“, – leidinyje cituojamas vienos iš kuopų, dislokuotų Časova Jara kryptimi vadų.

Maža to, vadovaujant V. Zalužnui kartu su juo dirbę karininkai tikina, jog Ukrainos laukia sunkūs laikai, net jeigu ir bus suteikta tam tikra karinė pagalba.

„Ukrainai dabar niekas nepadės (visiškai sustabdyti Rusijos puolimą fronte, – red. past.), nes nėra tokių rimtų technologijų, kurios galėtų kompensuoti didelį Rusijos kariuomenės skaitlingumą, kurį jie, tikėtina, į mus mes. Pas mus tokių technologijų nėra, nėra jų ir Vakaruose pakankamu kiekiu“, – aiškino vienas iš aukštas pareigas kariuomenėje užimančių Ukrainos karininkų. Jis pažymėjo, kad frontas šiuo metu laikosi vien ukrainiečių karių ryžto dėka, tačiau tokia strategija vadovautis kariuomenė ilgą laiką negali.

11:21 | Rusai dronais atakavo kritinę infrastruktūrą Ivano Frankivske

Rusija, vietos institucijų duomenimis, ketvirtadienį dronais atakavo Vakarų Ukrainos Ivano Frankivsko sritį. Taikinys buvo kritinė infrastruktūra, tinkle „Telegram“ pranešė srities gubernatorė Svitlana Onyščuk.

Ukrainos oro gynyba esą visus dronus numušė. Tačiau krentančios nuolaužos sukėlė gaisrą. Nukentėjusiųjų nėra. Kol kas nėra duomenų apie kritinei infrastruktūrai padarytą žalą.

Rusija pastarosiomis savaitėmis suintensyvino savo oro antskrydžius prieš Ukrainos energetikos sistemą ir kitą infrastruktūrą.

10:56 | Rusų nuostoliai

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2024 metų balandžio 18 dienos Rusijos koviniai nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 456 960 karių, iš jų 910 žuvo arba buvo sužeisti per pastarąją parą.

Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos skelbia sunaikinusios 7 196 (+3 per pastarąją parą) priešo tankus, 13 835 (+8) šarvuočius, 11 637 (+13) artilerijos sistemas, 1 046 daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 760 priešlėktuvinės kovos sistemų, 347 karo lėktuvus, 325 sraigtasparnius, 9 284 (+5) taktines bepilotes orlaivių sistemas, 2 093 sparnuotąsias raketas, 26 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 15 618 (+31) sunkvežimių ir degalų cisternų ir 1 915 (+5) specialiosios įrangos vienetų.

Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (14 nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) +10 Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Arvydas Anušauskas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Arvydas Anušauskas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas

10:19 | Baltarusijos parlamentas nubalsavo už pasitraukimą iš įprastinių pajėgų Europoje sutarties

Baltarusijos parlamentas trečiadienį nubalsavo už tai, kad šalis sustabdytų dalyvavimą Sutartyje dėl įprastinių ginkluotųjų pajėgų Europoje (CFE), kuri kadaise buvo viena pagrindinių žemyno saugumo doktrinų.

Iš 1990 metais pasirašytos sutarties pernai išstojo ir Minsko sąjungininkė Rusija.

Autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos anksčiau šį mėnesį pristatytas įstatymo projektas gali atverti kelią Baltarusijai plėsti savo kariuomenę.

09:38 | Rusija sako neutralizavusi 20 dronų ir dvi raketas

Rusija ketvirtadienį pranešė, kad neutralizavo 20 dronų ir dvi balistines raketas teritorijose, kurios ribojasi su Ukraina, įskaitant Rostovą, kur yra jos puolimo Ukrainoje vadavietė.

„Naktį buvo sužlugdytos kelios Kyjivo režimo teroristinės atakos“, – teigė Gynybos ministerija.

Ji teigė neutralizavusi 20 dronų, dvi raketas „Točka-U“ ir penkis balionus, kuriais buvo siekiama nukreipti oro gynybos sistemų dėmesį.

16 bepiločių ir dvi raketos buvo numuštos Belgorodo regione, kuris beveik kasdien susiduria su Ukrainos smūgiais.

Pastarosiomis savaitėmis Ukraina suintensyvino atakas prieš Rusiją.

Mirtina ataka Belgorode: žuvo vaikas ir dar 5 žmonės, eilė pastatų apgadinti (9 nuotr.) Mirtina ataka Belgorode: žuvo vaikas ir dar 5 žmonės, eilė pastatų apgadinti (nuotr. SCANPIX) Mirtina ataka Belgorode: žuvo vaikas ir dar 5 žmonės, eilė pastatų apgadinti (nuotr. SCANPIX) Mirtina ataka Belgorode: žuvo vaikas ir dar 5 žmonės, eilė pastatų apgadinti (nuotr. SCANPIX) +5 Mirtina ataka Belgorode: žuvo vaikas ir dar 5 žmonės, eilė pastatų apgadinti (nuotr. SCANPIX) Mirtina ataka Belgorode: žuvo vaikas ir dar 5 žmonės, eilė pastatų apgadinti (nuotr. SCANPIX) Mirtina ataka Belgorode: žuvo vaikas ir dar 5 žmonės, eilė pastatų apgadinti (nuotr. SCANPIX) Mirtina ataka Belgorode: žuvo vaikas ir dar 5 žmonės, eilė pastatų apgadinti (nuotr. SCANPIX) Mirtina ataka Belgorode: žuvo vaikas ir dar 5 žmonės, eilė pastatų apgadinti (nuotr. SCANPIX) Mirtina ataka Belgorode: žuvo vaikas ir dar 5 žmonės, eilė pastatų apgadinti (nuotr. SCANPIX)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mirtina ataka Belgorode: žuvo vaikas ir dar 5 žmonės, eilė pastatų apgadinti

09:17 | Ukrainos oro pajėgos sunaikino 13 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos ketvirtadienį paskelbė, kad per praėjusią naktį sunaikino 13 rusų dronų.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ nurodoma, kad rusams paleidus 13 dronų, visus juos pavyko numušti.

Bepiločiai sunaikinti Chersono, Dnipropetrovsko, Vinycios, Poltavos, Chmelnyckio, Ternopilio ir Ivano Frankivsko srityse.

08:55 | Rusai fronte vis dažniau pasitelkia draudžiamą ginklą, ukrainiečiai pasakoja: „Įkvėpus jo, pasidaro labai sunku“

„Reuters“ skelbia, kad, anot Ukrainos karių ir medikų, Rusijos pajėgos fronte vis dažniau neteisėtai naudoja ašarines dujas, kurių naudojimą draudžia Cheminio ginklo uždraudimo konvencija.

„Tai tarsi pipirinis purškalas, nuo jo akys ašaroja. Tai nėra mirtina, bet atitraukia dėmesį ir blaško. Įkvėpus jo labai sunku vykdyti savo pareigas“, – apie ataką, kuri, pasak jo, įvyko sausio mėnesį, „Reuters“ pasakojo ukrainiečių pėstininkas, šaukiniu „Ray“.

Jis patikslino, kad granatą su šiomis dujomis į tranšėją numetė rusų dronas.

Karas Ukrainoje (12 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +8 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

Ukrainos atominės, biologinės ir cheminės gynybos pajėgų vado pareigas einantis Serhijus Pachomovas sakė, kad Kyjivas per pastarąjį pusmetį užfiksavo apie 900 atvejų, kai Rusija panaudojo masinių riaušių malšinimo priemones (ašarines dujas). Iš viso nuo visiško Rusijos įsiveržimo į Ukrainos teritoriją užfiksuota apie 1 400 tokių atvejų.

Jis patikslino, kad 500 Ukrainos karių kreipėsi į medikus po to, kai mūšio lauke buvo paveikti nuodingų medžiagų, o mažiausiai vienas karys mirė nuo uždusimo ašarinėmis dujomis.

08:28 | O. Scholzas apie Ukrainą: žinome, kad turime daryti daugiau

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ES viršūnių susitikimo pradžioje Briuselyje primygtinai paragino tiekti daugiau ginklų Ukrainai. „Rusija toliau labai brutaliai tęsia karą, ir mes žinome, kad turime daryti daugiau, nei iki šiol, kad paremtume Ukrainą“, – sakė jis.

Be amunicijos ir artilerijos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ypač reikia oro gynybos sistemų. „Siaubingi“ Rusijos oro antskrydžiai rodo, „kad būtent čia reikia kažką daryti“, pažymėjo kancleris. Anot jo, veiksmų reikia imtis greitai.

Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (19 nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) +15 Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

(19 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į Vilnių atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai

07:48 | Prancūzija konfiskavo prabangią Putino buvusios žmonos vilą

Prancūzijos valdžios institucijos konfiskavo vilą „Suzanne“ (dar vadinamą Rêverie) netoli Biarritzo, priklausančią verslininkui Artūrui Očeretnui, buvusios Rusijos prezidento Vladimiro Putino žmonos Liudmilos vyrui, rašo prancūzų leidinys „Challenges“.

Liudmila Putina ir Vladimiras Putinas (8 nuotr.) Liudmila Putina ir Vladimiras Putinas (tv3.lt fotomontažas) Liudmila Putina ir Vladimiras Putinas (nuotr. Vida Press) Liudmila Putina ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) +4 Liudmila Putina ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Liudmila Putina ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Chodorkovskis: Kitas Rusijos žingsnis gali būti Baltijos šalys, (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Liudmila Putina ir Vladimiras Putinas

07:00 | J. Stoltenbergas: NATO turi nemažai oro gynybos sistemų, kai kurias iš jų būtų galima nusiųsti į Ukrainą

NATO turi nemažą kiekį oro gynybos sistemų, dalis iš jų gali būti pristatytos Ukrainai, dalyvaudamas bendroje su Nyderlandų, Danijos ir Čekijos ministrais pirmininkais NATO būstinėje Briuselyje trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje pasakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

„Žinoma, iš tiesų turime sistemų, kurios yra pakankamai didelės, kad Ukrainai galėtume pristatyti gerokai daugiau tiek apskritai oro gynybos sistemų, tiek baterijų „Patriot“, būtent šį klausimą šiuo metu ir sprendžiame“, – kalbėjo jis.

Tačiau tikslų Europoje esančių baterijų „Patriot“ skaičių nurodyti J. Stoltenbergas atsisakė.

„Negaliu pasakyti tikslaus skaičiaus, nes tai įslaptinta informacija. Europoje jų yra mažiau nei 100. Tiesą sakant, Europoje jų yra gerokai mažiau nei 100. Bet, savaime suprantama, visas aljansas turi nemažai baterijų „Patriot“. Tačiau reikia atsižvelgti ir į tai, kad Jungtinės Valstijos – daugiausiai baterijų „Patriot“ turinti aljanso narė – turi įsipareigojimų visame pasaulyje“, – pridūrė J. Stoltenbergas.