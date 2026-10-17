Karas Ukrainoje. Putino pasiuntinys sureagavo į Trumpo sprendimą dėl sankcijų: pavadino jį istoriniu

Įrašuose socialiniame tinkle „X“ K. Dmitrijevas teigė, kad sankcijos „būtų galėjusios faktiškai visiškai sustabdyti bet kokį Rusijos ir JAV ekonominį bendradarbiavimą ir padaryti didelę žalą pirmiausia JAV ekonomikai bei pasaulio rinkoms“.
Ukrainiečiai per naktį numušė keturias raketas ir 289 Rusijos dronus
Per spalio 16 d. vakarą prasidėjusią Rusijos ataką Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė ar kitaip neutralizavo keturias sparnuotąsias raketas „Kalibr“ ir 289 dronus.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos oro pajėgos.
Nuo penktadienio, spalio 16 d., 18 val. Rusijos pajėgos Ukrainą atakavo balistinėmis raketomis „Iskander-M/KN-23“, paleistomis iš Rusijos Voronežo ir Rostovo sričių bei laikinai okupuoto Krymo. Rusija taip pat iš oro erdvės virš Krymo paleido sparnuotąsias raketas „Ch-22/32“, o iš Juodosios jūros prie Novorosijsko paleido keturias sparnuotąsias raketas „Kalibr“.
Be to, Rusija paleido 332 kovinius bepiločius orlaivius, tarp jų – „Shahed“ dronus (31 iš jų – su reaktyviniais varikliais), S-8000 „Banderol“, „Gerbera“ ir dronus masalus „Parodija“.
Dronai buvo paleisti iš Rusijoje esančių Oriolo, Briansko, Kursko ir Primorsko Achtarsko, taip pat iš laikinai okupuotų Donecko ir Kryme esančios Hvardijskės.
Oro ataką atrėmė Ukrainos aviacija, priešlėktuvinių raketų pajėgos, elektroninės kovos ir bepiločių sistemų daliniai bei Ukrainos gynybos pajėgų mobiliosios šaulių grupės.
Pirminiais duomenimis, iki šeštadienio, spalio 17 d., 8 val. oro gynybos pajėgos numušė arba nuslopino 293 taikinius: keturias sparnuotąsias raketas „Kalibr“ ir 289 bepiločius orlaivius. Tarp neutralizuotų bepiločių – „Shahed“ dronai (23 iš jų – reaktyviniai), S-8000 „Banderol“, „Gerbera“ ir kitų tipų dronai.
Smūgiai užfiksuoti 22 vietose, o numuštų dronų ir raketų nuolaužos nukrito trijose vietose.
Ataka tęsėsi šeštadienio rytą, Ukrainos oro erdvėje tebebuvo keli Rusijos dronai.
Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 17 d. rytą Kyjive ir keliose Ukrainos srityse dėl balistinių raketų grėsmės buvo paskelbtas oro pavojus. Oro pajėgos perspėjo apie į Zaporižią ir Kryvyj Rihą paleistas raketas.
Po Rusijos smūgio Ukrainos miestas liko be elektros: sutriko ir viešasis transportas
Po Rusijos smūgio Vinycia liko be elektros. Mieste pereinama prie atsarginių elektros energijos šaltinių.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Vinycios meras Serhijus Morhunovas.
„Po Rusijos atakos Vinycia liko be elektros. Specialistai šiuo metu vertina žalos mastą. Ypatingos svarbos infrastruktūros objektuose pereinama prie atsarginių elektros energijos šaltinių“, – teigiama pranešime.
Kol nebus elektros, elektrinis viešasis transportas nekursuos. Vietoj jo keleivius veš daugiau autobusų ir mikroautobusų.
Vinycios srities energetikos bendrovė „Vinnytsiaoblenergo“ pranešė, kad per Rusijos smūgį buvo apgadinta viena iš bendrovės elektros pastočių, todėl didelėje teritorijoje nutrūko elektros tiekimas. Elektra nebuvo tiekiama dešimtims tūkstančių apskaitos taškų.
„Visos bendrovės „Vinnytsiaoblenergo“ avarinio remonto brigados toliau nepailstamai dirba. Elektros tiekimas palaipsniui atkuriamas. Darbų daug, tačiau mūsų energetikai pasirengę tokiems iššūkiams ir deda visas pastangas, kad kuo greičiau atkurtų elektros tiekimą gyventojų namams“, – nurodė bendrovė.
Kaip jau pranešta, spalio 16 d. Rusijos pajėgos dronais atakavo Vinycią. Per ataką buvo sužeista vietos gyventojų.
Rusija per parą Ukrainoje prarado 1 950 karių
Pastarąją parą Rusija kare prieš Ukrainą prarado 1 950 kareivių.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas naujausius duomenis sekmadienį paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
Nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, iki 2026 m. spalio 17 d. žuvo arba buvo sužalota iš viso apie 1 562 970 Rusijos kareivių.
Per šį laikotarpį Ukrainos ginkluotosios pajėgos taip pat sunaikino iš viso 12 415 Rusijos tankų (+1 per parą), 25 554 šarvuotąsias kovos mašinas (+2), 51 266 artilerijos sistemas (+24), 2 221 reaktyvinės salvinės ugnies sistemą (+4), 1 710 oro gynybos sistemų (+2), 449 karo lėktuvus (+0), 356 sraigtasparnius (+0), 2 962 antžemines robotų sistemas (+4), 566 986 dronus (+1 396), 5 130 sparnuotųjų raketų (+0), 35 karo laivus ir katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 163 883 transporto priemones ir kuro cisternas (+329), 4 835 specialiosios technikos vienetus (+2).
Generalinis štabas nuolat atnaujina duomenis apie priešo nuostolius.
„Ukrinform“ taip pat praneša, kad per parą iki penktadienio 22 val. fronto linijoje įvyko 208 koviniai susidūrimai tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų. Beveik ketvirtadalis jų buvo užfiksuota Pokrovsko ir Pietinės Slobodašynos sektoriuose.
Per Rusijos raketų smūgius Charkive sužeista 15 žmonių
Spalio 16 d. vakarą per Rusijos raketų smūgius Ukrainos rytuose esančiame Charkivo mieste buvo sužeista 15 žmonių, iš jų trys vaikai.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Spalio 16 d. vakarą Rusijos pajėgos surengė raketų atakas prieš Charkivą. Per vieną smūgį raketos pataikė į sandėlio pastatą Nemyšlianskio rajone, kur kilo 100 kv. metrų plotą apėmęs gaisras.
Taip pat buvo apgadinti netoliese esantys daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai ir kiti objektai.
Iš viso gaisrai kilo keturiose vietose, bet jie buvo greitai užgesinti.
Turimais duomenimis, sužeista 15 žmonių, tarp jų trys vaikai.
Kaip anksčiau pranešė Ukrinform, spalio 16-osios rytą Rusijos pajėgos smogė Charkivo Osnovianskio rajonui, o vėliau atakavo Ševčenkivskio ir Pramoninį rajonus. Rusijos pajėgos smogė dideliam turgui, taip pat transporto ir energetikos infrastruktūrai. Žuvo du žmonės, dar 18 buvo sužeisti.
Trumpas persigalvojo dėl sankcijų Rusijai: pasirašė įsaką, kuriuo atsisakė jas taikyti
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pasirašė įsaką, kuriuo nurodė netaikyti plataus masto JAV sankcijų ir muitų, skirtų Rusijos pajamoms iš energetikos mažinti. Toks žingsnis dar labiau pablogino JAV santykius su Ukraina, besiginančia nuo Rusijos agresijos.
D. Trumpo sprendimas priimtas tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragino Europos Sąjungos (ES) vadovus toliau finansuoti Kyjivo kovą ir kitąmet tam skirti dar beveik 80 mlrd. JAV dolerių. Jis pabrėžia kovojantis už savo šalį tuo metu, kai D. Trumpo parama mažėja.
Anksčiau parengtas įstatymas, pavadintas jo projektą pateikusio velionio JAV senatoriaus Lindsey Grahamo vardu, suteikė D. Trumpui teisę taikyti iki 100 proc. siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams.
D. Trumpas šį įstatymą pasirašė praėjusį mėnesį. Jame numatytos priemonės buvo nukreiptos prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Vladimirą Putiną ir kitus aukštus pareigūnus, taip pat prieš vadinamąjį Maskvos šešėlinį tanklaivių laivyną, naudojamą Vakarų sankcijoms apeiti.
Tačiau D. Trumpas poziciją dėl sankcijų Rusijai pakeitė po susitarimo su V. Putinu, pagal kurį JAV sušvelnintų sankcijas Rusijai, o mainais Rusija pasaulinei rinkai patiektų didelį kiekį dyzelino.
JAV prezidento karas Irane sukėlė didžiulį naftos trūkumą ir kainų šuolius, o tai kelia rimtų sunkumų jo Respublikonų partijai prieš kitą mėnesį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus.
Paklaustas, ar prieš rinkimus jis nėra verčiamas atpirkimo ožiu dėl D. Trumpo vidaus politikos problemų, V. Zelenskis tik nusišypsojo.
„Tai mano atsakymas“, – po ilgos pauzės Briuselyje žurnalistams sakė V. Zelenskis.
D. Trumpas pavadino Kyjivo veiksmus gėdingais po to, kai V. Zelenskis įsakė savo pajėgoms atnaujinti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Tai dar vienas ženklas, kad JAV ir Ukrainos santykiai įtempti.
„Ginu tik Ukrainos ir Ukrainos žmonių interesus“, – po pokalbių su ES vadovais sakė V. Zelenskis.
Pašliję D. Trumpo ir V. Zelenskio santykiai sustiprino nuogąstavimus, kad JAV vadovas stoja Maskvos pusėn.
Nerimą dar labiau padidino itin svarbios JAV teikiamos palydovinio ryšio sistemos veikimo sutrikimai, dėl kurių Ukrainai tapo sunkiau atremti intensyvius Rusijos bombardavimus.
Ukraina ryšiui mūšio lauke palaikyti naudoja Elono Musko bendrovės „SpaceX“ technologijas. Tačiau technologijų verslo milijardierius, aršiai kritikuojantis V. Zelenskį, teigė, kad jo bendrovė nėra atsakinga už sutrikimus, o vienas JAV pareigūnas neigė bet kokį D. Trumpo įsikišimą.
Europa: metas didinti spaudimą
Europos vadovai demonstravo vienybę su V. Zelenskiu, šiam nesutariant su D. Trumpu.
„Dabar ne laikas nutraukti paramą Ukrainai. Ne laikas švelninti sankcijas Rusijai. Dabar metas didinti mūsų paramą ir stiprinti spaudimą“, – sakė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.
Nyderlandų ministras pirmininkas Robas Jettenas pabrėžė, kad padėtis Ukrainoje šiuo metu yra labai sunki.
„Rusija rengia daugybę atakų, o Ukrainos ir JAV santykiai įtempti. Labai svarbu, kad mes, europiečiai, šiandien parodytume besąlygišką paramą Ukrainai ir apsvarstytume, kokių papildomų žingsnių galime imtis“, – sakė jis.
V. Zelenskis paprašė ES – didžiausios tarptautinės Ukrainos rėmėjos – skirti daugiau raketų sistemoms „Patriot“, kad būtų galima numušti Rusijos raketas. Jis taip pat paprašė kitąmet suteikti papildomą 70 mlrd. eurų (79 mlrd. JAV dolerių) paramą, kuri padėtų Kyjivui ir toliau gintis nuo Rusijos.
Ukrainai sunkiai sekasi numušti Rusijos raketas, todėl ji skubiai siekia sustiprinti gynybą artėjant žiemai, kai temperatūra gali nukristi iki 20 laipsnių šalčio, o Maskvos atakos kelia grėsmę elektros, šilumos ir vandens tiekimo sistemoms.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen patvirtino, kad V. Zelenskio prašoma 70 mlrd. eurų parama turi būti suteikta, ir paragino šalis partneres įsitraukti bei padėti.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sakė, kad Kyjivo rėmėjai išnagrinės šį prašymą, o Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas nurodė, kad ES jį aptars iki metų pabaigos.
ES šiuo metu dalimis išmoka Kyjivui 90 mlrd. eurų paskolą, turėjusią padėti patenkinti Ukrainos finansavimo poreikius iki 2027 m. pabaigos.
Tačiau Ukrainos pareigūnai perspėjo, kad šalis vis tiek susidurs su didžiuliu biudžeto lėšų trūkumu, nes Rusijos smūgiai smarkiai nualino jos ekonomiką.
Diskutuojant dėl naujo finansavimo, vėl pasigirdo raginimų ES panaudoti maždaug 200 mlrd. eurų vertės įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą Ukrainai remti.
„Įšaldyto turto yra. Būtent jį reikėtų panaudoti Ukrainai remti“, – sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas.
Tačiau pažanga šiuo klausimu, regis, menka, nes Belgija, kurioje laikoma didžioji šių lėšų dalis, tam ir toliau prieštarauja.
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Putino pasiuntinys sureagavo į Trumpo sprendimą dėl sankcijų: pavadino jį istoriniu
Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasiuntinys investicijų klausimais Kirilas Dmitrijevas džiaugiasi JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimu netaikyti Lindsey Grahamo įstatyme numatytų sankcijų. Jis tai pavadino „iš tiesų istorine akimirka“, praneša „Sky News“.
Įrašuose socialiniame tinkle „X“ K. Dmitrijevas teigė, kad sankcijos „būtų galėjusios faktiškai visiškai sustabdyti bet kokį Rusijos ir JAV ekonominį bendradarbiavimą ir padaryti didelę žalą pirmiausia JAV ekonomikai bei pasaulio rinkoms“.
„Rusijos ir JAV ekonominis bendradarbiavimas atitinka abiejų šalių interesus, prisideda prie pasaulio ekonomikos stabilumo ir sudaro pagrindą kurti pasitikėjimą bei pasiekti ilgalaikę taiką. Vietoj sankcijų ir konfrontacijos mums reikia dialogo, abipusiai naudingo bendradarbiavimo ir bendros atsakomybės už pasaulio stabilumą“, – pridūrė K. Dmitrijevas.
Tuo metu JAV demokratai griežtai sukritikavo D. Trumpo sprendimą netaikyti L. Grahamo įstatyme numatytų sankcijų, o vienas jų apkaltino prezidentą pataikavimu V. Putinui.
Vienas iš įstatymo projekto dėl sankcijų iniciatorių Richardas Blumenthalis pareiškė, kad D. Trumpas nusisuka nuo daugumos amerikiečių, jų atstovų abiejuose Kongreso rūmuose ir JAV sąjungininkų Europoje.
„Šios išimtys neturi nieko bendra su mūsų nacionaliniu saugumu – tai vien pataikavimas V. Putinui“, – pridūrė jis.
Tuo metu Kongreso narys Donas Beyeris socialiniame tinkle „X“ rašė, kad D. Trumpas pasiduodamas V. Putinui vėl išduoda JAV partnerius ukrainiečius ir nepaiso aiškios Kongreso valios, išreikštos įstatyme, skirtame taikyti sankcijas Rusijai už neteisėtą agresijos karą.
„D. Trumpas įrodė, kad iškraipys šio įstatymo prasmę ir piktnaudžiaus juo suteiktais įgaliojimais. Nors kol kas jis nesinaudoja teise taikyti muitus, dabartinė įstatymo redakcija taip pat leidžia D. Trumpui naujus įgaliojimus prekybos srityje panaudoti kaip ginklą prieš mūsų sąjungininkus ir prekybos partnerius“, – pareiškė D. Beyeris.
ELTA primena, kad JAV prezidentas D. Trumpas penktadienį pasirašė įsaką, kuriuo nurodė netaikyti plataus masto JAV sankcijų ir muitų, skirtų Rusijos pajamoms iš energetikos mažinti.