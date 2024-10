Karas Ukrainoje. Po Rusijos atakos Chersono srityje žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti

Svarbiausi įvykiai:

09:13 | Chersono srityje žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti

Chersono srityje praėjusią parą, spalio 4 d., per Rusijos atakas žuvo du žmonės, o dar šeši buvo sužeisti.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities valstybinės administracijos vadovas Oleksandas Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak pareigūno, rusų ugnies ir oro smūgių taikiniais tapo Červonyj Majakas, Poniativka, Široka Balka, Stanislavas, Novooleksandrivka, Berislavas, Antonivka, Novoberislavas, Prydniprovskė, Sadovė, Kizomysas, Bilozerka, Komyšanai, Lvovė ir Chersonas.

Rusijos kariškiai nusitaikė į žemės ūkio įmonę, srities gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, apgadinta 17 privačių namų.

Be to, okupantai rusai suniokojo degalinę, sandėlius ir asmeninius automobilius.

Dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti, pažymėjo O. Prokudinas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Chersono srityje apgadinta arba visiškai sunaikinta daugiau nei 30 tūkst. civilinių objektų.

09:09 | Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 280 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 280 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų spalio 5 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 659 220 kareivių.

Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 916 tankų (+8), 17 658 šarvuotųjų kovos mašinų (+31), 19 037 artilerijos sistemų (+72), 1 216 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+4), 970 oro gynybos priemonių (+5), 368 lėktuvų (+0), 328 sraigtasparnių (+0), 16 529 dronų (+35), 2 613 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 25 905 automobilių (+85), 3 344 specialiosios technikos vienetų (+11).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

09:06 | Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis

Juodojoje jūroje budi vienas rusų laivas, kuris yra raketų „Kalibr“ nešėjas. Jo bendra salvė – iki 4 raketų.

Tai 2024 metų spalio 5 d. 6 val. operatyvinėje informacijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje yra 1 priešo laivas – kruizinių raketų „Kalibr“ nešėjas, kurio bendra salvė – iki 4 raketų“, – pažymima pranešime.

Azovo jūroje priešo laivų nėra.

Viduržemio jūroje budi 3 priešo laivai, iš kurių 2 yra kruizinių raketų „Kalibr“ nešėjai, jų bendra salvė – iki 20 raketų.

Taip pat pranešama, kad per parą Rusijos interesais per Kerčės sąsiaurį praplaukė: į Juodąją jūrą – 10 laivų, iš kurių 8 tęsė judėjimą Bosforo sąsiaurio kryptimi; į Azovo jūrą – 5 laivai, iš kurių 1 atplaukė iš Bosforo sąsiaurio.