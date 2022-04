Karas Ukrainoje. Paskelbus, kad Rusija panaudojo cheminį ginklą – Zelenskio įspėjimas: jie ruošiasi naujam teroro etapui

Kviečiame sekti svarbiausius antradienio karo Ukrainoje įvykius:

06:51 | Zelenskis: mums reikia ginkluotės

Ukrainos pajėgos galėtų užbaigti Mariupolio apgultį, jei gautų sunkiosios ginkluotės, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Kalbant apie būtinuosius ginklus, mums vis dar reikia tiekimo iš mūsų partnerių. Deja, mes negauname tiek, kiek mums reikia, kad galėtume užbaigti šį karą anksčiau. Kad galutinai sutriuškintume priešą mūsų žemėje ir išpildytume kiekvieno mūsų tikslus. Jei tiksliau – atblokuoti Mariupolį“, – sako V. Zelenskis.

„Jei gautume tuos ginklus ir pakankamai šarvuočių, būtinos ginkluotės, mes galėtume tai padaryti. Turime dėl to sutarti, vis dar turime įtikinėti, spausti būtinus sprendimus. Tikiu, kad gausime beveik viską, ko mums reikia. Netenkame ukrainiečių gyvybių, gyvybių, kurios nebus sugrąžintos“, – sako V. Zelenskis.

06:38 | JK tiria pranešimus dėl Rusijos cheminės atakos Ukrainoje

Jungtinė Karalystė mėgina patikrinti pranešimus, kad Rusija panaudojo cheminį ginklą per ataką apgultame Ukrainos Mariupolio uostamiestyje, pirmadienį pranešė britų diplomatijos vadovė.

Vakarų pareigūnai anksčiau yra išreiškę susirūpinimą, kad Rusija, vasario 24 dieną įsiveržusi į kaimyninę šalį, gali griebtis kraštutinių priemonių, įskaitant cheminius ginklus.

„Pranešimai, kad Rusijos pajėgos galėjo panaudoti chemines medžiagas per ataką prieš Mariupolio gyventojus. Skubiai dirbame su partneriais, kad patikrintume informaciją“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė JK užsienio reikalų sekretorė Liz Truss.

„Bet koks tokių ginklų panaudojimas būtų beširdiškas šio konflikto eskalavimas, todėl reikalausime Putino ir jo režimo atsakomybės“, – pridūrė ji.

