„Mūsų kariai pasiekė svarbių rezultatų Donecko srities Lymano kryptimi vykdydami operaciją „Vivaldi“, taip pat Desantinių šturmo pajėgų grupuotė per dar vieną mūsų aktyviosios gynybos operaciją. Okupantai ir toliau naikinami, o nustatytos užduotys įgyvendinamos. Šiandien pranešimą pateikė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Mychaila Drapatas. Iš viso šią savaitę visuose aktyvių kovos veiksmų fronto ruožuose mūsų daliniai nukovė arba sužeidė 10 660 Rusijos karių“, – teigė prezidentas.
Per Rusijos ataką Bučoje apgadintas 21 pastatas
Per Rusijos ataką naktį iš šeštadienio į sekmadienį Kyjivo srities Bučos mieste buvo apgadintas vienas daugiabutis ir 20 nuosavų gyvenamųjų namų.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Bučos meras Anatolijus Fedorukas.
Pasak jo, tarp apgadintų pastatų yra privatus vaikų darželis. Be to, daugiabutyje apgadinta daugiau kaip 10 butų.
Žmonės nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba visos skubiosios pagalbos tarnybos.
Kaip pranešė „Ukrinform“, per pastarąją parą per Rusijos dronų atakas Kyjivo srities Bučos, Fastivo ir Brovarų rajonuose buvo apgadinta 16 objektų.
Okupantai surengė mirtinus smūgius Ukrainoje: 14 žmonų mirė, dešimtys sužeista
Per pastarąją parą Rusijos atakų visoje Ukrainoje metu žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar 57 buvo sužeisti, o pietinė Odesos sritis ypač nukentėjo nuo masinio smūgio, pranešė vietos valdžia.
Apie tai sekmadienį skelbia ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Rusija pietinėje Odesos srityje sudavė „masinį smūgį“, apgadindama gyvenamąjį namą, medicinos įstaigą, viešbutį, parduotuvę ir grūdų saugyklą, sakė vietos gubernatorius Olehas Kiperis. Jis pridūrė, kad žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti.
Iš viso naktį į sekmadienį Rusijos pajėgos paleido 170 „Shahed“ tipo smogiamųjų dronų, įskaitant 76 reaktyvinius, taip pat dronų jaukų „Gerbera“ ir „Parodija“, pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.
Ukrainos oro gynyba numušė arba elektroniniu būdu nuslopino 147 dronus, o smūgiai užfiksuoti 18 vietų. Numuštų dronų nuolaužos nukrito aštuoniose vietose, paskelbė oro pajėgos.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį sakė, kad naktį Odesos, Charkivo, Sumų, Mykolajivo, Chersono, Poltavos, Žytomyro ir Kyjivo srityse buvo užpulti gyvenamieji namai, energetikos ir kita civilinė infrastruktūra.
Pietrytinėje Zaporižios srityje keturi žmonės žuvo, dar penki buvo sužeisti per Rusijos atakas visame regione, pranešė vietos valdžia. Per pastarąją parą Rusija surengė 989 atakas prieš 59 regiono gyvenvietes.
Rytinėje Donecko srityje per praėjusią parą Rusijos pajėgų vykdytas atakas žuvo trys žmonės ir dar penki buvo sužeisti, pranešė regiono gubernatorius Vadymas Filaškinas.
Šiaurės rytiniame Sumų mieste Rusijos valdoma aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį rajoną, pražudydama du žmones ir dar 28 sužeisdama, tarp jų – keturis vaikus, pranešė regiono valdžia.
Per Rusijos atakas Dnipropetrovsko srityje per pastarąją parą žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti, o šiaurės rytinėje Charkivo srityje per pastarąją parą Rusija atakavo Charkivo miestą ir aplinkinius regionus, pražudydama du žmones ir tris sužeisdama, teigė vietos pareigūnai.
Kyjive per Rusijos dronų atakas per pastarąją parą buvo sužeisti penki žmonės, apgadinti gyvenamieji pastatai ir sandėliai, pranešė vietos valdžia.
Kyjivo srityje per pastarąją parą Rusijos atakų metu apgadinti 23 objektai, du žmonės sužeisti, sakė srities valstybės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Pietinėje Chersono srityje per Rusijos atakas regione sužeistas vienas žmogus, sakė regiono gubernatorius Oleksandras Prokudinas. Jis pridūrė, kad dėl atakų nukentėjo daugiaaukštis gyvenamasis namas, devyni namai, parduotuvė ir transporto priemonės.
Poltavos srityje dėl nukritusio Rusijos drono nukentėjo elektros linijos, sakė vietos gubernatorius Vitalijus Diakivnyčas. Pasak jo, apie 500 klientų laikinai liko be elektros, kol elektros tinklų bendrovės darbuotojai atkūrė tiekimą.
Rusijos dronai smogė Kyjivui ir kelioms Ukrainos sritims
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Rusijos pajėgos atakavo Kyjivą ir kelias kitas Ukrainos sritis – yra žuvusiųjų ir sužeistųjų.
Per Rusijos drono ataką Kyjivo Solomiansko rajone užsidegė sandėlis, pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.
„Bepilotis orlaivis smogė sandėliui Solomiansko rajone. Kilo gaisras“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė V. Klyčko.
Pasak mero, įvykio vietoje dirba skubiosios pagalbos tarnybos.
Rusijos dronas taip pat smogė biurų pastatui Kyjive, pranešė Kyjivo miesto karinė administracija.
„Solomiansko rajone užfiksuotas smūgis biurų pastatui. Skubiosios pagalbos tarnybos vyksta į įvykio vietą“, – karinė administracija paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“.
Kyjive ir keliose srityse dėl dronų atakų grėsmės paskelbtas oro pavojus.
Kaip pranešė „Ukrinform“, rugsėjo 26 d. per Rusijos oro atakas Kyjive buvo sužeisti septyni žmonės.
Zaporižios srityje per Rusijos smūgį automobiliui Novotavrijskėje žuvo du žmonės, pranešė šios srities karinės administracijos vadovo pareigas einantis Mychaila Semikinas.
„Priešas smogė per kaimą važiavusiam automobiliui. Transporto priemonė užsidegė“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė M. Semikinas.
Pasak jo, žuvo vyras ir moteris.
Be to, Rusijos pajėgos nuo rugsėjo 26-osios vakaro daugiau kaip 20 kartų atakavo Dnipropetrovsko srities Nikopolio ir Synelnykovės rajonus. Vienas žmogus buvo sužeistas.
„Vienas žmogus buvo sužeistas. Priešas, pasitelkdamas dronus ir artileriją, du srities rajonus atakavo daugiau kaip 20 kartų“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanzha.
Nikopolio rajone buvo apšaudyti Nikopolis ir Marhaneco, Pokrovskės bei Myrovės bendruomenės. Apgadintas įmonės pastatas ir turgus, kilo gaisrų.
Synelnykovės rajone Rusijos pajėgos smogė Mykolajivkos bendruomenei. Sunkios būklės vyras buvo išvežtas į ligoninę.
Rusijos dronai taip pat smogė pramonės įmonėms Poltavos srities Myrhorodo rajone, pranešė šios srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Diakivnyčius.
„Keliose Myrhorodo rajono vietose užfiksuoti priešo bepiločių orlaivių smūgiai pramonės įmonėms“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė V. Diakivnyčius.
Pasak jo, žmonės nenukentėjo.
Odesoje dėl Rusijos atakos yra žuvusių ir sužeistų
Rusija atakavo Odesos civilinę infrastruktūrą Ukrainoje naudodama kovinius dronus. Per bepiločių orlaivių smūgius žuvo vienas žmogus, o dar du buvo sužeisti, paskelbė naujienų agentūra „Unian“.
Liudininkai pranešė, kad tarp apšaudytų objektų buvo logistikos ir siuntų pristatymo įmonė „Nova Poshta“ ir prekybos centras „Epicentr“, kur parduodamos statybinės medžiagos bei buities prekės.
„Unian“ korespondentas pranešė, kad šeštadienį Odesoje buvo paskelbtas oro pavojus ir girdėjosi sprogimai.
Valdžios atstovai informavo apie apgadintus civilinius objektus ir automobilius, o socialiniuose tinkluose pasklido informacija, kad rusai bepilotis orlaivis pataikė į prekybos centrą „Epicentr“.
Šeštadienio vakarą Odesos karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas teigė, kad per priešo ataką Odesoje sužeisti du žmonės ir apgadinta infrastruktūra. Sekmadienio rytą jis patvirtino, kad per Rusijos ataką Odesoje žuvo vienas žmogus.
Odesos srities Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos spaudos tarnyba informavo, kad buvo apgadintas gamybinis cechas, sandėliavimo patalpos ir krovininiai automobiliai. Toje vietoje kilo didelis gaisras.
Gelbėtojai teigia, kad didesnio aukų skaičiaus pavyko išvengti todėl, kad oro pavojaus metu dauguma darbuotojų buvo slėptuvėse.
Kitoje Odesos srities vietoje per ataką buvo apgadintas viešbučio fasadas ir išdužo langai, taip pat buvo apgadintas medicinos įstaigos korpusas, pramoninių prekių parduotuvė ir dviaukštis gyvenamasis namas.
Odesos srities prokuratūros teigimu, žuvusiojo vyro tapatybė dar nustatinėjama, o buvo sužaloti 36-erių ir 45-erių metų amžiaus vyrai.
Ukrainiečiai numušė 147 Rusijos dronus
Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė ar kitaip nukenksmino 147 dronus, kuriuos Rusija nuo šeštadienio vakaro paleido į Ukrainą.
Tokius duomenis Ukrainos karinės oro pajėgos sekmadienį paskelbė socialinėje platformoje „Telegram“.
Nuo šeštadienio 18 val. Rusija į Ukrainą paleido 170 „Shahed“ tipo kovinių bepiločių orlaivių (76 iš jų – reaktyviniai), taip pat dronus „Gerbera“ ir dronų imitacijas „Parodija“.
Bepiločiai orlaiviai buvo paleisti iš Oriolo, Kursko, Primorsko-Achtarsko ir Šatalovo Rusijoje bei iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų Donecko srityje ir Hvardijskės laikinai okupuotame Kryme.
Oro ataką atrėmė Ukrainos karinių oro pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninės kovos ir bepiločių sistemų pajėgos bei mobiliosios šaulių grupės.
Preliminariais duomenimis, iki sekmadienio 7 val. 30 min. buvo numušti ar elektroninės kovos priemonėmis nukenksminti 147 dronai.
Tačiau bepiločių orlaivių smūgiai buvo užfiksuoti 18 vietovių, o numuštų dronų nuolaužos nukrito 8 vietovėse.
Rusija kare Ukrainoje neteko dar 1 690 karių
Pastarąją parą Rusija kare prieš Ukrainą prarado apie 1 690 kareivių.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas naujausius duomenis sekmadienį paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
Nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, iki šių metų rugsėjo 27 d. žuvo arba buvo sužalota iš viso apie 1 528 970 Rusijos kareivių.
Per šį laikotarpį Ukrainos ginkluotosios pajėgos taip pat sunaikino iš viso 12 384 Rusijos tankus (+8 per parą), 25 442 šarvuotąsias kovos mašinas (+7), 50 428 artilerijos sistemas (+57), 2 163 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas (+3), 1 677 oro gynybos sistemas (+4), 443 karo lėktuvus (+0), 356 sraigtasparnius (+0), 2 762 antžemines robotų sistemas (+14), 535 846 dronus (+1 826), 5 118 sparnuotųjų raketų (+0), 35 karo laivus ir katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 154 245 transporto priemones ir kuro cisternas (+517), 4 756 specialiosios technikos vienetus (+7).
Generalinis štabas nuolat atnaujina duomenis apie priešo nuostolius.
„Ukrinform“ taip pat praneša, kad šeštadienį iki 22 val. fronto linijoje įvyko 175 koviniai susidūrimai tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų, o rusų pajėgos aktyviausiai veikė Pokrovsko kryptimi.
Atskleidė naują Rusijos taktiką: štai kas tapo okupantų taikiniu
Naujienų agentūros AFP atlikta duomenų, gautų iš pirmaujančios konfliktų stebėjimo organizacijos, analizė rodo, kad pastaraisiais mėnesiais smarkiai išaugo išpuolių prieš Ukrainos infrastruktūrą skaičius.
Ginkluotų konfliktų vietų ir įvykių duomenų projekto (ACLED) surinkti skaičiai rodo, kad Rusija per pastaruosius tris mėnesius Kyjivo srityje smogė dvigubai daugiau sandėlių nei per visus ankstesnius karo metus kartu sudėjus.
Šios smūgių bangos sutrikdė tiekimo grandines sostinėje ir jos apylinkėse, trumpam sukeldamos prekių trūkumą.
Nors platintojai prisitaikė, išpuoliai rodo intensyvėjančius rusų smūgius kasdienį gyvenimą palaikančiai infrastruktūrai.
ACLED užfiksavo apie 100 smūgių ar jų serijų civilinėms saugykloms šiame regione nuo birželio vidurio.
Palyginimui, nuo 2022 metų vasario iki 2026 metų birželio vidurio buvo užfiksuota tik 50 tokių atvejų, nors šis skaičiavimas nėra baigtinis.
Apskritai vasarą rusų smūgiai srityje suintensyvėjo, nepaisant to, kad ji yra toli nuo fronto linijos.
Per pirmąsias 18 rugsėjo dienų sritis buvo bombarduojama daugiau nei per bet kurį kitą pilną mėnesį nuo karo pradžios, išskyrus 2022-ųjų kovą.
Tempas paspartėjo rugpjūčio pradžioje, kai rugpjūčio 5 dieną buvo sunaikinti sandėliai ir mažmeninės prekybos įmonės „Epicentr“ logistikos centras.
Rusų atakos taip pat buvo nukreiptos į paskirstymo centrus.
Be to, analizuojant smūgius įvairių tipų parduotuvėms ir turgums srityje paaiškėjo, kad 2026 metais į juos buvo pataikyta tiek pat kartų, kiek per visus ankstesnius karo metus kartu sudėjus.
Tarp nukentėjusių objektų buvo prekybos centras „Varus“, prekybos centras „Fozzy“ Vyšnevėje ir populiarus atviras knygų turgus Počainoje, ilgai garsėjęs retomis ir antikvarinėmis knygomis.
Panašu, kad Rusija vis dažniau taikosi ir į degalines bei degalų saugyklas – per pastaruosius devynis mėnesius joms smogta tiek pat kartų, kiek per pirmuosius ketverius karo metus.
Šis intensyvėjimas dar ryškesnis netoli fronto linijos, ypač šiaurės rytinėje Charkivo srityje. Ten degalinės ir saugyklos 2026 metais patyrė šešis kartus daugiau smūgių nei ankstesniais metais kartu sudėjus.
Smūgiai intensyvėja abiem pusėms stiprinant atakas prieš infrastruktūrą, kurios, artėjant žiemai, daro civilius vis labiau pažeidžiamus, teigia Jungtinių Tautų tyrėjai.
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Zelenskis skelbia apie pažangą Donecko srityje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per šią savaitę visuose aktyvių kovos veiksmų fronto ruožuose Ukrainos pajėgos nukovė arba sužeidė 10 660. Rusijos karių.
Apie tai valstybės vadovas paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“, išklausęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Mychailos Drapato pranešimą.
„Mūsų kariai pasiekė svarbių rezultatų Donecko srities Lymano kryptimi vykdydami operaciją „Vivaldi“, taip pat Desantinių šturmo pajėgų grupuotė per dar vieną mūsų aktyviosios gynybos operaciją. Okupantai ir toliau naikinami, o nustatytos užduotys įgyvendinamos. Šiandien pranešimą pateikė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Mychaila Drapatas. Iš viso šią savaitę visuose aktyvių kovos veiksmų fronto ruožuose mūsų daliniai nukovė arba sužeidė 10 660 Rusijos karių“, – teigė prezidentas.
Jis pridūrė, kad kiekvienas toks Rusijos kariuomenės nuostolis yra patvirtintas vaizdo medžiaga.
Pasak V. Zelenskio, intensyviausios kovos vyksta Pokrovsko, Kostiantynivkos ir Lymano kryptimis. Jis teigė, kad operacijos taip pat vykdomos Zaporižios, Charkivo ir Sumų srityse.
V. Zelenskis pridūrė, kad per susitikimą su vyriausiuoju vadu buvo numatyti tolesni aktyvūs veiksmai.