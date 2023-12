Svarbiausi įvykiai:

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba įraše socialiniame tinkle X paskatino pasaulį įsiklausyti į masinių sprogimų, kurie Ukrainoje nuskambėjo penktadienio naktį, garsus.

„Šiandien milijonai ukrainiečių pabudo nuo garsių sprogimų garsų. Norėčiau, kad šie sprogimų Ukrainoje garsai būtų girdimi visame pasaulyje. Visose didžiausiose sostinėse, būstinėse ir parlamentuose, kuriuose dabar svarstoma tolesnė parama Ukrainai. Visose redakcijoje, kurios rašo apie „nuovargį“ arba tariamą Rusijos pasirengimą „deryboms“, – rašė D. Kuleba.

„Vienintelis mūsų kolektyvinis atsakas gali ir turi būti nuolatinė, galinga ir ilgalaikė karinė ir finansinė pagalba Ukrainai. Tik didesnė ugnies galia gali nutildyti Rusijos terorą“, – pabrėžė D. Kuleba.

Around 110 Russian missiles and numerous drones were used to target civilians in Ukraine. A maternity ward, schools, hospitals, residential buildings, and commercial facilities were all targeted.



Today, millions of Ukrainians awoke to the loud sound of explosions. I wish those… pic.twitter.com/AxEqEmvw6W