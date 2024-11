Svarbiausia informacija:

10:53 | Ukrainiečių dronai Rusijoje smogė gynybos gamyklai „Typhoon“ ir naftos saugyklai

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį bepiločiais orlaiviais buvo užpultas Kalugos regionas Rusijoje, krentančios nuolaužos vienoje iš naftos perdirbimo įmonių sukėlė gaisrą, pranešė platformos „Telegram“ kanalas „ASTRA“.

Šio šaltinio teigimu, kanalai „Z“ ir vietos žiniasklaida pranešė, kad buvo užpulta Kalugos instrumentų gamykla „Typhoon“.

Regiono gubernatorius Vladislavas Šapša oficialiai pranešė, kad oro gynybos pajėgos Kalugos prieigose sunaikino tris bepiločius orlaivius. „Vienos pramonės įmonės teritorijoje nukritus drono nuolaužoms, kilo gaisras. Preliminariais duomenimis, žmonės nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba Nepaprastųjų padėčių ministerija ir speciali darbo grupė“, – antrą valandą nakties rašė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Žiniasklaidos kanalo teigimu, Rusijos gynybos pranešė, kad jos oro gynybos sistemos sunaikino ir neutralizavo iš viso „23 ukrainiečių dronus, naktį pastebėtus virš Rusijos regionų“.

REKLAMA

Vėliau Kovos su diskriminacija centro prie Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos vadovas Andrijus Kovalenko savo platformos „Telegram“ puslapyje patvirtino, kad Kalugoje atakuota Rusijos karinio pramoninio komplekso gamykla „Typhoon“. Jo teigimu, gamykloje gaminama elektroninė įranga (ryšio sistemos, elektroninė žvalgybos ir radarų įranga), optinės ir elektroninės sistemos (karinei technikai skirtų stebėjimo ir valdymo sistemų komponentai), raketų ir aviacijos sistemų komponentai (oro gynybos sistemų, orlaivių ir raketų sistemų dalys).

REKLAMA

REKLAMA

Be to, jis pridūrė, kad šioje gamykloje modernizuojama karinė technika.

„Gamykloje „Typhoon“ taip pat prižiūrima ir tobulinama technika, kurią naudoja rusų kariuomenė. Gamykla (taip pat) gamina elektroninius modulius ir specializuotą įrangą, būtiną skirtingoms karinėms sistemoms integruoti“, – paaiškino A. Kovalenko.

Taip pat pranešama, kad gaisras kilo ir netoli vienos naftos perdirbimo įmonės Rusijos Saratovo regione.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

10:39 | Per Rusijos smūgį Charkivui sužeista 15 žmonių

Per Rusijos smūgį Charkivui pirmadienį buvo sužeista 15 žmonių. Tai tinkle „Telegram“ pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synehubovas. Ugniagesių pajėgos gesina gaisrą, teigiama pranešime.

Priešas smogė į tankiai apstatytą miesto dalį, rašė O. Synehubovas. Užsidegė ūkiniai pastatai ir automobiliai.

REKLAMA

Anot duomenų, devyni sužeistieji nugabenti į ligoninę. Ataka surengta 8.30 val. Charkivo miesto Kyjivskyjo rajone.

09:41 | G-7 ministrai renkasi aptarti padėties Artimuosiuose Rytuose, Ukrainoje

Didžiojo septyneto (G-7) šalių užsienio reikalų ministrai nuo pirmadienio netoli Romos dvi dienas tarsis su kolegomis iš regionų dėl padėties Artimuosiuose Rytuose ir Ukrainoje.

G-7 ministrai taip pat aptars Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) arešto orderius Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu (Benjaminui Netanjahu) ir palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ kovotojų vadui, taip pat „galimą poveikį dabartinėms krizėms Libane ir Gazos“ Ruože, nurodė Italijos užsienio reikalų ministerija.

REKLAMA

Italijos diplomatijos vadovo Antonio Tajani vadovaujamose derybose Fjudžyje ir Ananjyje dalyvaus JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ir kitų G-7 narių – Britanijos, Kanados, Vokietijos, Prancūzijos, Japonijos – užsienio reikalų ministrai.

Pirmoji sesija pirmadienį po pietų bus skirta padėčiai Artimuosiuose Rytuose ir Raudonosios jūros rajone, įskaitant pastangas pasiekti ugnies nutraukimą Gazos Ruože ir Libane.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vienoje sesijoje dalyvaus ministrai iš Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Jungtinių Arabų Emyratų ir Kataro, taip pat Arabų lygos generalinis sekretorius, nurodė Roma.

„Tik kartu galime surasti konkrečius sprendinius, galinčius atnešti taiką ir stabilumą į šį regioną“, – sakė A. Tajani.

Antradienį, antrąją derybų dieną, bus kalbama apie Ukrainą. Dalyvaus ukrainiečių užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

REKLAMA

Pareigūnai aptars, kaip toliau remti Kyjivą, taikos perspektyvas ir iniciatyvas būsimam atstatymui, sakė Roma.

Tą pačią dieną Briuselyje NATO šalių ir Ukrainos ambasadoriai kalbėsis apie Rusijos eksperimentinės hipergarsinės vidutinio nuotolio raketos panaudojimą.

Į G-7 susitikimo darbotvarkę taip pat įtrauktas įtampos Azijos ir Ramiojo vandenyno regione klausimas. Italai pakvietė dalyvauti užsienio reikalų ministrus iš Pietų Korėjos, Indijos, Indonezijos ir Filipinų.

REKLAMA

G-7 ministrai taip pat turėtų aptarti krizes Haityje ir Sudane, politinę situaciją Venesueloje.

09:37 | Rusijoje po dronų antskrydžio pranešta apie gaisrą pramoniniame rajone

Rusija pranešė, kad numuštų bepiločių orlaivių nuolaužos sukėlė gaisrą viename pramoniniame komplekse, esančiame už maždaug 200 kilometrų į pietvakarius nuo Maskvos. „Meduza“ žiniomis, dronas pataikė į naftos perdirbimo gamyklą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kalugos priemiesčiuose oro gynybos pajėgos sunaikino tris bepiločius, pirmadienį platformoje „Telegram“ rašė regiono gubernatorius Vladislavas Šapša. Pranešama, kad nuolaužos nukrito vienos pramonės bendrovės teritorijoje, sukeldamos gaisrą. Apie sužeistuosius nepranešama.

Ukraina jau daugiau nei dvejus su puse metų mėgina atremti plataus masto rusų invaziją. Per tą laiką Rusija beveik kiekvieną naktį puldavo Ukrainos teritoriją tolimojo nuotolio raketomis, mėgindama sutrikdyti energijos tiekimą šalyje. Per tokius antpuolius nukentėjo ir aibė civilių.

REKLAMA

Pakankamo veiksmingų oro gynybos priemonių kiekio neturinti Ukraina į rusų atakas atsako didindama savo pačios kovinių bepiločių orlaivių veikimo nuotolį ir taikydamasi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas bei kuro tiekimo infrastruktūrą.

09:15 | Šiaurės Korėjos kariai jau dalyvauja kovose prieš Ukrainos pajėgas, teigia Generalinio štabo viršininkas

Šiaurės Korėjos pajėgos, dislokuotos Rusijos Kursko srityje, jau dalyvavo karo veiksmuose prieš Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Iš viso šiame regione yra daugiau kaip 11 000 Šiaurės Korėjos karių.

REKLAMA

Apie tai per nacionalinę televiziją pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas Anatolijus Barhylyjevyčius, pranešė „Ukrinform“, remdamasis „Laisvės“ radiju.

Pasak vado, Kursko srityje yra daugiau kaip 11 000 Šiaurės Korėjos karių ir jie jau dalyvavo mūšiuose prieš Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.

A. Barhylyjevyčius pateikė keletą detalių apie KLDR kariškius, kuriuos Rusija pasiuntė į Kursko sritį.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai daugiausia kombinuotieji ginkluotųjų pajėgų daliniai... jie veikia apsimesdami Tolimųjų Rytų vietinių tautų atstovais, turi atitinkamus asmens dokumentus“, – sakė Generalinio štabo viršininkas.

Jis patikslino, kad šie Šiaurės Korėjos kariškiai „yra apmokyti vykdyti operacijas europinėje (Rusijos – red.) dalyje“.

Kaip buvo pranešta anksčiau, Ukrainos ginkluotosios pajėgos paneigė žiniasklaidos pranešimus apie tariamą Šiaurės Korėjos karių buvimą Ukrainos Charkivo regione.

09:15 | Rusų armija Ukrainoje prarado dar 1 610 karių

Nuo plataus masto invazijos pradžios rusų ginkluotosios pajėgos Ukrainoje jau prarado bemaž 732 350 karių, iš kurių 1 610 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo karo pradžios Ukrainos gynėjai sunaikino 9 429 priešų tankus (+6 per pastarąją parą), 19 236 šarvuotąsias kovos mašinas (+27), 20 787 artilerijos sistemas (+22), 1 254 raketų paleidimo sistemas, 1 004 oro gynybos sistemas, 369 karo lėktuvus, 329 sraigtasparnius, 19 480 nepilotuojamųjų orlaivių (+60), 2 764 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 29 948 transporto priemones ir kuro cisternas (+84), 3 681 specialiosios įrangos vienetą (+2).

REKLAMA

Naujausi duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

Pranešama, kad sekmadienį fronte įvyko 198 Ukrainos gynybos pajėgų ir rusų okupantų mūšiai.

09:11 | Per rusų ataką Charkive sužeista 13 žmonių

Per rusų ataką Charkive pirmadienį buvo sužeista 13 žmonių, pranešė šiaurės rytinio regiono administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.

Jo pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad smūgis suduotas centrinei Charkivo daliai, ten kilo gaisras. Nukentėjo infrastruktūra ir keletas automobilių.

Iš 13 nukentėjusiųjų devynis teko hospitalizuoti.

09:00 | Žiniasklaida: hučiai padeda Rusijai iš Jemeno nelegaliai gabenti vyrus kariauti Ukrainoje

Rusija hučių sukilėlių padedama Jemene verbuoja vyrus, kuriuos siunčia į frontą Ukrainoje, rašoma leidinyje „The Financial Times“ publikuotame straipsnyje.

Remdamasis informuotų šaltinių duomenimis dienraštis sekmadienį pranešė, kad Rusijos kariuomenė per šią „šešėlinę nelegalaus žmonių gabenimo“ operaciją kariais sugebėjo paversti šimtus Jemeno vyrų.

Kai kuriems iš jų buvo pažadėtas gerai atlyginamas darbas ir galimybė gauti Rusijos pilietybę, rašoma straipsnyje. Tačiau, atvykę į Rusiją, jie buvo priversti stoti į rusų armijos gretas ir tuojau pat išsiųsti į frontą Ukrainoje.

REKLAMA

Pranešama, kad naujokų verbavimą Jemene organizuoja vieno žymaus hučių politikos įsteigta bendrovė. Verbavimo sutartis, su kuria dienraščiui pavyko susipažinti, leidžia manyti, kad verbavimas vyksta mažiausiai nuo praėjusios liepos.

Per Ukrainoje tebevykstančią invaziją patirdama didžiulius nuostolius, Maskva pastaruoju metu pastiprino savo pajėgas maždaug 10 000 Šiaurės Korėjos kareivių kontingentu.

Toks bendradarbiavimas rodo, kad Kremliaus ir hučių santykiai vis tvirtėja, pranešė dienraštis, cituodamas vieno JAV diplomato žodžius. Maskvos diplomatai jau yra lankęsi Jemene derybų.

Nuo tada, kai Gazoje prasidėjo karas, Irano sąjungininkai hučiai puldinėja netoli Jemeno krantų plaukiančius prekybinius laivus, daugiausiai jų išpuolių fiksuojama Raudonojoje jūroje.

Minėtasis JAV diplomatas sakė, kad tokia neįtikėtina sąjunga reiškia, kad hučiai gali gauti daugiau ginklų, kuriais galėtų efektyviau atakuoti pakrante plaukiančius laivus. Hučiai teigia norį priversti Izraelį liautis bombardavus Gazą.

08:55 | Rusų dronai atakavo Zaporižios infrastruktūros objektą, ukrainiečiai smogė rusams Donecke

Rusijos dronai apgadino infrastruktūros objektą Zaporižioje, taip pat per ataką buvo sužeista 16 metų mergina.

Apie tai pranešė Zaporižios regioninės karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas.

„Dėl Rusijos atakos Zaporižioje, kol kas žinoma, kad buvo sužeistas vaikas. Tai 16 metų mergina“, – rašė jis.

REKLAMA

Medikai suteikė paauglei pagalbą.

Iš Donecko regiono pranešama, kad Nacionalinės gvardijos kariai dronais smogė devynioms priešo pozicijoms, pagrindiniam koviniam tankui ir 10-čiai kitų karinės įrangos vienetų.

Apie tai pranešė Nacionalinės gvardijos vadas, brigados generolas Oleksandras Pivnenka.

„Per šią dieną fronto linijoje dislokuoti mūsų gvardiečiai sunaikino tanką, keturis šarvuočius; šešias kitas transporto priemones, šaudmenų sandėlį ir du bepiločius orlaivius“, – pranešė jis.

Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, pasieniečiai netoli Vovčansko sunaikino rusų tanką.