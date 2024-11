Vokietija jau ruošia įmones galimam karui: parengė slaptą planą, į kurį įtrauktos ir Baltijos šalys

Pasak leidinio, šalies vyriausybė parengė slaptą dokumentą „Vokietijos operatyvinis planas“ karinės invazijos atveju. Jame visų pirma išvardyti visi statiniai ir infrastruktūros objektai, kuriems reikalinga speciali apsauga kariniais tikslais. Dokumente taip pat pateikiamas išsamus veiksmų planas gynybos atveju.

Be to, parengtas specialus planas tiesioginio Rusijos ir NATO susidūrimo Rytų Europoje atveju. Tokiu atveju Vokietija turėtų tapti transporto mazgu, per kurį į frontą būtų gabenami kariai, taip pat karinė įranga, maistas ir vaistai. Viso dokumento apimtis – apie tūkstantis puslapių.

Išsakė konkrečias rekomendacijas

Praėjusią savaitę Hamburgo prekybos ir pramonės rūmai surengė pirmąjį renginį, skirtą Vokietijos įmonėms pasirengti galimam kariniam konfliktui. Pasak minėto leidinio, regioninės vadovybės vadovas pulkininkas leitenantas Jornas Plischke išsakė konkrečias rekomendacijas verslo atstovams.

Anot, J.Plischke, Rusija ruošiasi galimam konfliktui su Vokietija vykdydama bepiločius žvalgybinius skrydžius, sabotažą, organizuodama kibernetines atakas ir rengdama planus nužudyti aukščiausio lygio Vokietijos įmonių vadovus. Pulkininkas leitenantas pabrėžė, kad Vokietija turi didelių problemų dėl karinės įrangos ir amunicijos gamybos.

„Rusija pradėjo rengtis karui. Šiuo metu Rusija per mėnesį pagamina 25 kovinius tankus, o Vokietija – tris per metus“, – nurodė J. Plischke.

Panašūs pokalbiai, kaip Hamburge, vyksta visoje šalyje.

„Visoms valstybinėms vadovybėms pavesta vykdyti šią užduotį“, – leidiniui komentavo Bundesveras.

Planas dar nėra patvirtintas

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ rašoma, kad Vokietijos veiksmų planas dar nepatvirtintas ir bus papildytas pratybomis „Red Storm Bravo“, kuriose daugiausia dėmesio bus skiriama logistikai.

Per pirmąjį pratybų „ Red Storm Alpha“ etapą civilinės pajėgos ir Bundesveras treniravosi saugoti uosto krantines, kad užkirstų kelią žvalgybai ir sabotažo bandymams.