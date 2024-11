Vokietija kuria slaptą gynybos nuo Rusijos planą: ruošiamasi ir Baltijos šalių užpuolimo scenarijui

Plane taip pat numatytas šimtų tūkstančių karių dislokavimas ir civilių aprūpinimas būtiniausiomis priemonėmis, pavyzdžiui, elektros generatoriais.

Pranešama, kad jame taip pat pateikiami patarimai, kaip informuoti vietos bendruomenes apie dronų stebėjimą, kibernetines atakas ir kitas šnipinėjimo formas.

Be to, joje išsamiai aprašyta, kaip Vokietija susitvarkytų su dešimčių tūkstančių NATO karių priėmimu, jei to prireiktų.

Didžiausioms Vokietijos bendrovėms patariama ruoštis galimam karui su Rusija

Dienraštis „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) praneša, kad Bundesveras pradėjo kreiptis į įmonių atstovus, kad šie pasiruoštų galimam karui su Rusija.

Anot leidinio, Vokietijos vyriausybė parengė slaptą „Vokietijos operatyvinį planą“ karinės invazijos atveju.

Visų pirma jame išvardyti visi pastatai ir infrastruktūros objektai, kuriems kariniais tikslais reikalinga speciali apsauga. Dokumente taip pat pateikiamas išsamus gynybos veiksmų planas.

Be to, numatomas specialus planas tiesioginio Rusijos ir NATO susidūrimo Rytų Europoje atveju.

Tokiu atveju Vokietija taptų transporto mazgu, per kurį į frontą būtų gabenami kariai, taip pat karinė įranga, maistas ir vaistai.

„Rytų europiečiai vairuoja 70 proc. vokiečių sunkvežimių, kilus karui, nebūtų kam vairuoti“

Hamburgo prekybos ir pramonės rūmai surengė pirmąjį renginį, skirtą Vokietijos įmonėms pasirengti galimam kariniam konfliktui.

Hamburgo valdžios atstovų pakviestas pulkininkas leitenantas Jornas Plischke pateikė konkrečių rekomendacijų verslo atstovams.

„Kiekvienam šimtui darbuotojų apmokykite bent penkis papildomus sunkvežimių vairuotojus. Žmonės iš Rytų Europos vairuoja 70 proc. visų Vokietijos keliais važinėjančių sunkvežimių. Jei ten kils karas, kur atsidurs šie žmonės?“ – klausė kariškis.

Pasak jo, įmonės turėtų turėti autonominius energijos šaltinius, pavyzdžiui, dyzelinius generatorius arba savo vėjo turbinas.

J. Plischke pridūrė, kad Rusija ruošiasi konfliktui su Vokietija vykdydama bepiločius žvalgybinius skrydžius, sabotažą, kibernetines atakas ir bandymus nužudyti Vokietijos įmonių vadovus.

Pulkininkas leitenantas pabrėžė, kad Vokietija turi didelių problemų karinės įrangos ir amunicijos gamyboje.

Po kariškio kalbos Hamburgo meras sakė, kad miestas į trečiąją civilinės gynybos kuopą įtraukė savanorius, kurie nepriklauso Bundesvero koviniam daliniui, bet atlieka saugumo ir apsaugos užduotis.

Savo ruožtu Hamburgo senatas jau reagavo į grėsmę ir sukūrė daugiau kaip 40 papildomų darbo vietų, kad sustiprintų krizių valdymą ir apsaugotų gyventojus.

Tokie pokalbiai kaip Hamburge, anot FAZ, vyksta visoje šalyje.

„Visoms federalinių žemių vadovybėms nurodyta vykdyti šią užduotį“, – pranešė Bundesveras.

Planas dar nėra patvirtintas, bus tobulinamas

Pasak leidinio, „Vokietijos operacinis planas“ dar nėra patvirtintas ir bus papildytas pratybomis „Red Storm Bravo“, kuriose daugiausia dėmesio bus skiriama logistikai.

Per pirmąjį pratybų etapą civilinės pajėgos ir Bundesveras treniravosi saugoti uosto krantines, kad užkirstų kelią žvalgybai ir sabotažo bandymams.

Spalio viduryje Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos prezidentas Bruno Kahlas pareiškė, kad Rusija gali užpulti NATO iki 2030 m.

Pasak jo, Kremlius laiko Vokietiją priešininke, nes Berlynas yra antras pagal dydį Ukrainos sąjungininkas. Jis taip pat pabrėžė, kad tikimybė, jog artimiausiais metais NATO pasinaudos 5-uoju straipsniu, išliks didelė.

Vladimiras Putinas siekia ne tik išplėsti Kremliaus įtaką Europoje, bet ir išstumti JAV karinį buvimą iš žemyno, nes JAV išlaidos gynybai gerokai viršija Europos Sąjungos išlaidas, pridūrė Vokietijos žvalgybos vadovas.

Anksčiau Vokietijos kariuomenė parengė karo su Rusija pratybų scenarijų tuo atveju, jei Ukrainos ginkluotosios pajėgos patirtų pralaimėjimą.