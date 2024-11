Svarbiausi įvykiai:

10:49 | Kryme – galingi sprogimai: Ukraina atakavo aerodromą

Krymo pusiasalyje trečiadienį pasigirdo galingi sprogimai. UNIAN pranešė, kad Sevastopolyje po galingų sprogimų pasirodė kylantys juodi dūmai.

„Nexta“ pranešė, kad Ukrainos pajėgos atakavo Belbeko aerodromą ir karinio jūrų laivyno mokyklą.

Tuo tarpu propagandinis rusų „Telegram“ kanalas „Niusač/Dvač“ pranešė, kad Ukrainos pajėgos panaudojo apie 40 bepiločių orlaivių, „Neptune“ raketų ir, galimai, raketas „Storm Shadow“.

09:41 | Ukrainos delegacija išvyko į Pietų Korėją aptarti galimybę tiekti ginklus

Gynybos ministro Rustemo Umerovo vadovaujama Ukrainos delegacija atvyksta į Pietų Korėją susitikti su prezidentu Yoon Suk-yeolu ir aptarti galimą Seulo paramą ginklais Kyjivui, trečiadienį pranešė žiniasklaida.

Pranešama, kad ši kelionė vyksta po to, kai Pietų Korėja pareiškė neatmetanti galimybės pakeisti ilgalaikę politiką neteikti ginklų kariaujančioms šalims, paaiškėjus, kad Šiaurės Korėja pasiuntė tūkstančius savo karių į Rusiją kovoti prieš Ukrainą

Tikimasi, kad Ukrainos delegacija „pasidalys žvalgybine informacija apie Šiaurės Korėjos karių dislokavimą Rusijoje“ ir sieks Pietų Korėjos paramos Kyjivo karo veiksmams, pranešė naujienų agentūra „Yonhap“, remdamasi neįvardytais šaltiniais.

Yoon Suk-yeolo biuras atsisakė patvirtinti šį pranešimą.

Yoon Suk-yeolas anksčiau šį mėnesį sakė, kad tai, ar Pietų Korėja nuspręs tiesiogiai padėti Ukrainai, priklauso „nuo Šiaurės Korėjos įsitraukimo lygio“ ir pridūrė, kad Seulas „neatmeta galimybės suteikti ginklų“.

Prezidentas pridūrė, kad jei bus nuspręsta siųsti ginklų Ukrainai, pirmoji partija bus gynybinė.

Ukraina yra priklausoma nuo Vakarų šalių tiekiamų oro gynybos sistemų, ypač „Patriot“, kad apsisaugotų nuo Rusijos raketų, ir prašo jų pristatyti daugiau.

Ekspertai teigia, kad Pietų Korėja, kuri techniškai tebekariauja su branduolinį ginklą turinčia Šiaurės Korėja ir toliau gamina ginkluotę, į kurią Vakarų šalių ginklų pramonė ilgą laiką nekreipė dėmesio, galėtų padaryti didelę įtaką, jei nuspręstų tiekti ginklus.

09:10 | Rusija praneša numušusi 22 Ukrainos dronus

Rusija skelbia atrėmusi virtinę Ukrainos kariuomenės smūgių. Gynybos ministerija Maskvoje trečiadienio rytą pranešė, kad naktį buvo surengtos 22 dronų atakos prieš Rusijos teritoriją.

Rusų kariai esą sunaikino dešimt dronų virš Rostovo srities, septynis virš Belgorodo, du Voroneže ir po vieną Kurske, Brianske bei Smolenske. Apie galimą žalą ministerija duomenų nepateikė.

08:53 | Ukrainoje mūšio lauke sunaikinta dar 1 580 rusų okupantų

Nuo plataus masto invazijos pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. lapkričio 27 d. rusų ginkluotosios pajėgos Ukrainoje jau prarado maždaug 735 410 karių, iš kurių 1 580 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo karo pradžios Ukrainos gynėjai sunaikino 9 449 priešų tankus (+14 per pastarąją parą), 19 304 šarvuotąsias kovos mašinas (+48), 2 083 artilerijos sistemas (+24), 1 255 raketų paleidimo sistemas (+1), 1 005 oro gynybos sistemas (+1), 369 karo lėktuvus, 329 sraigtasparnius, 19 616 nepilotuojamųjų orlaivių (+64), 2 765 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 30 126 transporto priemones ir kuro cisternas (+84), 3 687 specialiosios įrangos vienetus (+4).

Naujausi duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

Pranešama, kad antradienį fronte įvyko 208 Ukrainos gynybos pajėgų ir rusų okupantų mūšiai.

08:35 | Tiksint paskutinėms sekundėms Bidenas skuba: Kongreso prašo Ukrainai skirti dar 24 mlrd. dolerių

Prieš baigiantis kadencijai JAV prezidentas Joe Bidenas skuba kuo įmanoma daugiau padėti Ukrainai. Šįkart J. Bidenas kreipėsi į Kongresą ir paprašė Ukrainai skirti papildomus 24 mlrd. dolerių.

Apie tai skelbia leidinys „Politico“, cituoja „New York Post“.

J. Bideno pasiūlyme numatyta 8 mlrd. dolerių skirti Ukrainos saugumo pagalbos iniciatyvai, o 16 mlrd. – ginkluotės atsargoms papildyti, teigiama pranešime.

Plačiau skaitykite tv3.lt publikacijoje.

07:35 | Ukraina į derybas su Rusija bus įstumta per kelis mėnesius

Kadenciją baigiančio prezidento Joe Bideno sprendimu leisti Ukrainai naudoti raketas smūgiams į taikinius Rusijoje ir aprūpinus Kyjivą priešpėstinėmis minomis siekiama sustiprinti Ukrainos pozicijas artėjančiose derybose su Rusiją, į kurias Ukraina gali būti įstumta per kelis mėnesius.

Apie tai rašo leidinys „The Washington Post“.

„Daugelis JAV pareigūnų pripažįsta, kad po kelių mėnesių Ukraina gali būti stumiama į derybas su Rusija, kad karas būtų baigtas, o Kyjivas būtų priverstas atsisakyti teritorijų. J. Bidenas, pakeitęs sprendimą dėl minų ir raketų, iš dalies siekė suteikti Ukrainai stipriausią įmanomą poziciją, kai ji pradės šias galimas derybas“, – rašo WP.

Pasak leidinio, J. Bidenas labai jautriai reaguoja į riziką, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali griebtis pavojingos konflikto eskalacijos ir panaudoti branduolinį ginklą.

Kartu J. Bideno padėjėjai padarė išvadą, kad ilgojo nuotolio ATACMS raketos galėtų padėti atgrasyti Šiaurės Korėją nuo naujų karių siuntimo, o priešpėstinės minos galėtų padėti Ukrainai ginti teritoriją rytuose.

Tuo tarpu tarp Kyjivo rėmėjų Europoje taip pat pripažįstama, kad taikos derybose Ukrainai gali tekti atsisakyti dalies savo teritorijos Rusijos naudai.

„Dabar jie svarsto, kokias saugumo garantijas Ukraina galėtų gauti mainais, kad atgrasytų Rusiją nuo būsimų atakų“, – rašo WP.

Šiuo atveju svarbu ir tai, kad dabartinė JAV karinės ir ekonominės pagalbos Ukrainai dalis baigiasi kitais metais.

„Bideno pareigūnai iš esmės susitaikė su tuo, kad D. Trumpas nesuteiks daugiau pagalbos Ukrainai po to, kai pradės eiti pareigas“, – rašo leidinys.