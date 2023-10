Svarbiausi įvykiai:

23:52 | Lula da Silva: „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį nepateisina žmonių žudymo Gazos Ruože

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva antradienį pareiškė, kad spalio 7 dieną palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ įvykdytas išpuolis prieš Izraelį nepateisina milijonų nekaltų žmonių žudymo Gazos Ruože.

„Tai, kad „Hamas“ įvykdė teroristinį išpuolį prieš Izraelį, nereiškia, kad Izraelis turi nužudyti milijonus nekaltų žmonių“, – socialiniuose tinkluose pareiškė prezidentas.

Spalio 7-ąją islamistų grupuotė „Hamas“ įsiveržė į Izraelį iš Gazos Ruožo, nužudė mažiausiai 1,4 tūkst. žmonių, daugiausia civilių, ir paėmė daugiau kaip 220 įkaitų.

Atsakydama į išpuolį, žydų valstybė pradėjo bombardavimo kampaniją Gazos Ruože, kur su žeme buvo sulyginti ištisi miestų kvartalai. Ten žuvo beveik 5,8 tūkst. žmonių, sako „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos sveikatos ministerija.

Be to, Izraelis reaguodamas į šiuos išpuolius nutraukė vandens, elektros ir maisto tiekimą šiam palestiniečių anklavui.

Antradienį Jungtinių Tautų Saugumo Taryba surengė naują posėdį dėl šio konflikto, po to, kai nepriėmė dviejų rezoliucijų, kuriomis siekiama sudaryti paliaubas, tarp jų ir Brazilijos pasiūlytos deklaracijos.

L. I. Lula da Silva, kurio šalis šiuo metu rotacijos tvarka pirmininkauja JT Saugumo Tarybai, sakė, kad šis konfliktas išryškino šios organizacijos silpnumą.

Anot jo, jei JT būtų ryžtingesnės, jos galėtų atlikti svaresnį vaidmenį tarpininkaujant, kad šis Izraelio ir „Hamas“ karas baigtųsi.

Brazilijos prezidentas taip pat paragino derėtis dėl humanitarinio koridoriaus į apgultą Gazos Ruožą ir sudaryti taikos susitarimą, pagal kurį „Izraelis išlaikytų savo teritoriją, o palestiniečiai – savo“.

23:09 | Ministerija: Izraeliui valandą intensyviai atakuojant Gazos Ruožą, žuvo bent 50 žmonių

Palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos sveikatos ministerija pranešė, kad antradienį per vieną valandą, kai Izraelis intensyviai atakavo Gazos Ruožą, žuvo mažiausiai 50 žmonių.

„Izraelio okupantai toliau atakuoja daugelį Gazos Ruožo rajonų, per pastarąją valandą nužudydami apie 50 kankinių“, – antradienį pareiškė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai.

Šių duomenų nebuvo įmanoma patikrinti nepriklausomai.

Šeštadienį Izraelio kariuomenė, atsakydama į spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytus išpuolius prieš Izraelį, pažadėjo suintensyvinti oro antskrydžius, taip dar labiau paaštrindama konfliktą, per kurį jau žuvo tūkstančiai žmonių abiejose pusėse.

Kiek anksčiau Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahus) pareiškė, kad pirmadienį žydų valstybė sudavė labai stiprų smūgį „Hamas“.

„Mes smogiame priešui didele jėga. Vakar per savo atakas Gazoje mes sudavėme priešui skaudžiausią smūgį per vieną dieną“, – teigė premjeras, tačiau detalesnės informacijos nepateikė.

22:55 | Izraelio gynybos ministras: „Karas tik prasideda“

Antradienį Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas Izraelio karių auditorijai kalbėjo, kad šalis turi sunaikinti teroristinę grupuotę „Hamas“, ir įspėjo, kad karas tebėra ankstyvoje stadijoje, praneša CNN.

„Pasiruoškite būsimoms užduotims, karas tik prasideda. Ir, deja, mums teks sumokėti kainą“, – kariams sakė Y. Gallantas.

„Gerai pasiruoškite, būkite pasiruošę – fiziškai ir psichologiškai, su įranga ir priemonėmis. Mes išeisime į mūšio lauką ir sunaikinsime „Hamas“. Tiesiogine prasme. Kitaip negalėtume čia egzistuoti“, – pridūrė jis.

22:33 | „Hamas“ teroristas šeimai gyrėsi nužudęs 10 žydų ir tikino esąs „herojus“

Izraelio gynybos pajėgos (IDF) paviešino telefoninį pokalbį, kuriame „Hamas“ teroristas skambino savo tėvams ir gyrėsi, kiek žydų nužudė per spalio 7 d. Izraelyje vykusias civilių gyventojų žudynes.

Teroristo inicijuotas skambutis buvo gautas iš nužudytos izraelietės telefono, kurį Izraelio saugumo pajėgos rado praėjus maždaug dviem savaitėms po žudynių.

„Labas, tėve, kalbu su tavimi iš Mefalsimo“, – girdėti, kaip sako „Hamas“ teroristas.

„Atsidaryk savo „WhatsApp“ dabar ir pamatysi visus nužudytus. Pažiūrėk, kiek jų nužudžiau savo rankomis, tavo sūnus žudė žydus!“, – kalbėjo teroristas.

Pokalbį galite išklausyti: ČIA.

22:21 | Palestiniečių lyderis ragina Macroną sustabdyti Izraelio veiksmus Gazos Ruože

Palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas kolegai iš Prancūzijos Emmanueliui Macronui antradienį sakė, kad tarptautinė bendruomenė turi sustabdyti Izraelio agresiją, vykstant karui su islamistų grupuote „Hamas“ Gazos Ruože.

„Raginame jus, prezidente E. Macrone, sustabdyti šią agresiją“, – teigė M. Abbasas po to, kai abu lyderiai surengė derybas Ramaloje, esančioje okupuotame Vakarų Krante.

E. Macronas žurnalistams sakė, kad niekas negali pateisinti civilių gyventojų kančių Gazos Ruože, siauroje teritorijoje, kurioje gyvena apie 2,4 mln. žmonių.

21:40 | Baltieji rūmai: Vašingtonas paragino Izraelį vengti civilių aukų kare su „Hamas“

JAV antradienį paragino Izraelį vengti civilių aukų kare su palestiniečių kovotojų grupuote „Hamas“, tačiau, pasak Baltųjų rūmų, jų neišvengiamai bus.

„Tai yra karas. Tai yra kova. Tai kruvinas, bjaurus ir netvarkingas karas, kuriame nukentės nekalti civiliai gyventojai“, – žurnalistams sakė JAV Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.

21:10 | Sužlugdyta „Hamas“ infiltracija jūra

Izraelio karinės jūrų pajėgos nukovė kelis „Hamas“ teroristus, bandžiusius patekti į Izraelį iš Gazos Ruožo per jūrą, pranešė šalies kariuomenė.

Izraelio gynybos pajėgos (IDF) nenurodo, kiek „Hamas“ narų bandė patekti į Izraelį, tačiau hebrajų kalba paskelbtuose žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad žuvo mažiausiai 4 teroristai.

IDF teigia, kad šalies naikintuvas taip pat atliko oro smūgį prieš bazę, iš kurios išvyko teroristai.

Pajėgos toliau stebi vietovę, priduria IDF.

20:20 | Izraelio ambasadorius prie JT paragino Guterresą atsistatydinti

Po JT vadovo Antonio Guterreso kritikos dėl veiksmų Gazos Ruože – Izraelio įtūžis.

Izraelio ambasadorius prie JT Giladas Erdanas paragino A. Guterresą atsistatydinti ir socialiniame tinkle „X“ parašė, kad JT vadovo pastabos pateisina terorizmą ir žudymą.

The @UN Secretary-General, who shows understanding for the campaign of mass murder of children, women, and the elderly, is not fit to lead the UN.



I call on him to resign immediately.



There is no justification or point in talking to those who show compassion for the most…