Kanada iš Sirijos pabėgėlių stovyklos repatrijavo 14 moterų ir vaikų

Vakarų šalių vyriausybės sulaukia vis daugiau kritikos dėl to, kad neatsiėmė daugiau savo piliečių, kurie vyko į Iraką ir Siriją prisijungti prie grupuotės „Islamo valstybės“ (IS). Dažnu atveju jie į „kalifatą“, kurį IS buvo paskelbusi kažkada kontroliuotose Irako ir Sirijos teritorijose, pasiimdavo savo šeimas.

Be to, Kanados vyriausybė buvo sėkmingai paduota į teismą.

Tūkstančiai užsieniečių moterų ir vaikų tebėra perpildytose perkeltųjų asmenų stovyklose kurdų administruojamoje Sirijos šiaurės rytų dalyje, kur juos gali indoktrinuoti radikalūs džihadistai.

„Trečiadienį... keturios „Daesh“ (IS) kovotojų užsieniečių žmonos ir 10 vaikų, kurie gyveno Rodžo stovykloje, buvo perduoti Kanados užsienio reikalų ministerijos atstovams“, – sakė Kurdistano administracijos pareigūnas Khaledas Ibrahimas.

Jis teigė, kad moterys buvo 26–35 metų, o vaikai – 3–11 metų amžiaus.

Tai buvo ketvirtoji Kanados repatriacija iš perpildytos perkeltųjų asmenų stovyklos Sirijos šiaurės rytuose, sakė K. Ibrahimas.

Sausio 21 dieną Kanados federalinis teismas nurodė vyriausybei repatrijuoti 23 piliečius, iš kurių 19 yra moterys ir vaikai, iš Rodžo ir al Holo stovyklų, nors ir nenustatė termino.

Anksčiau Justino Trudeau vyriausybė su IS šeimų nariais Sirijoje elgėsi atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį ir per ketverius metus repatrijavo tik kelias moteris ir vaikus.

Žmogaus teisių stebėjimo organizacijos „Human Rights Watch“ duomenimis, nuo vadinamojo IS kalifato sunaikinimo visoje Sirijoje ir Irake 2019 metais Sirijoje esančiose stovyklose buvo laikoma daugiau kaip 42 400 suaugusių užsieniečių ir vaikų, įtariamų ryšiais su IS.

Tarp jų yra apie 30 Kanados piliečių, 10 iš jų – vaikai, sausio mėnesį pranešė teisių gynimo grupė.

Daugelio šalių vyriausybėms jų repatriacija yra labai opus klausimas, tačiau vis dažniau pasigirsta kritikos dėl jų nenoro susigrąžinti savo piliečius iš stovyklų.

Praėjusį mėnesį Jungtinių Tautų vadovas Antonio Guterresas paragino skubiai repatrijuoti užsieniečius, laikomus liūdnai pagarsėjusioje Sirijos al Holo stovykloje, kurioje gyvena daugiau kaip 50 000 žmonių, beveik pusė jų – vaikai.

Kovo mėnesį stovyklas aplankęs Jungtinių Valstijų Centrinės vadovybės vadovas generolas Michaelas Kurilla paragino „stovyklų gyventojus repatrijuoti, reabilituoti ir reintegruoti atgal į jų kilmės šalis ir bendruomenes“.