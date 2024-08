Kadyrovo „TikTok“ kariai – fotografuojasi degalinėse ir „išlaisvina“ Kurską nuo geležinkelio bėgių

Terminas „TikTok“ karys“ atsirado per karą Ukrainoje, apibūdinant karių tipą, kurie mūšio lauke pirmiausia naudojasi socialiniais tinklais, o ne dalyvauja tikroje kovoje. Ši etiketė beveik išimtinai taikoma čečėnų kariams iš bataliono „Achmat“ – Rusijos nacionalinės gvardijos padalinio.

Nepriekaištingos uniformos

Daugumoje vaizdo įrašų matosi gerai ginkluoti, barzdoti čečėnų vyrai, šaudantys iš kulkosvaidžių arba „drąsiai“ žengiantys į mūšį kur nors Rytų Ukrainoje. Šių vaizdo įrašų problema yra ta, kad juos galima lengvai diskredituoti ir daugelis internete greitai tai daro.

Prie degančio pastato Rusijos okupuoto Mariupolio centre stovi kelios dešimtys „Achmat“ „TikTok“ karių. Mieste vyko mūšiai tarp Rusijos sausumos pajėgų ir Ukrainos jūrų pėstininkų, Nacionalinės gvardijos ir brigados „Azov“.

Viename vaizdo įraše matyti, kaip šie kariai pasiskelbė laimėję Mariupolyje, po to kai šie intensyvūs mūšiai nurimo. Žiūrovai lengvai pastebėjo, kad šie kariai dėvi švarias, nepriekaištingas karines uniformas ir atrodo gerai pailsėję ir pavalgę. Žinoma, paprastai po tokių mūšių kariai taip neatrodo.

Šaudo į niekur

Čečėnų kariai buvo pastebėti karo nuniokotame mieste kažkur Rytų Ukrainoje, kurdami turinį savo propagandos tikslais. Scena dramatiška, nes čečėnų kariai nutraukia priedangą ir puola į mūšį. Tačiau svarbiausia detalė – jie šaudo į tuščią pastatą.

Tuomet kai kurie kareiviai pradeda šaudyti, o kiti – ramiai stovi atviroje vietoje, regis, nesijaudindami dėl tariamos priešo ugnies. Net operatorius, kuris viską filmuoja lieka nepastebėtas.

Kadyrov's Tiktok troops bravely fight with an empty building



Kadyrov's Tiktok troops bravely fight with an empty building

In the video you can clearly hear the cameraman shouting "Come on, come on, let's start, I'm shooting," and the Chechen soldiers, looking into the camera, run to shoot at the destroyed house. pic.twitter.com/ppjwVWS04U March 28, 2022

Kremliaus statytinis Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas paskelbė nuotrauką, kurioje jis klūpo degalinėje, teigdamas, kad „kariauja ir meldžiasi Mariupolyje“. Tačiau yra viena į akis krintanti detalė – už jo stovi „Rosneft“ degalinė, kurios Ukrainoje nėra. Vėliau žmonės atrado, kad jo lokacija yra prie R. Kadyrovo namų Grozne.

Kadyrov's brave fighting in Ukraine takes him from a random Russian gas station all the way to his palace in Grozny pic.twitter.com/BNubD0QrO1 March 31, 2022

Per neramumus, kurie galiausiai atvedė prie 2023 m. nepavykusio Jevgenijaus Prigožino samdinių grupuotės „Wagner“ bandymo įvykdyti perversmą, Ramazanas Kadyrovas asmeniškai prisiekė perimti jų operatyvines pareigas, kurios apėmė įtvirtintų Ukrainos pozicijų šturmą. Tai taip ir neįvyko.

Kadyrov announced that in the event of the departure of Wagner PMC from Bakhmut, he will send Akhmat fighters there.



If so, TikTok will be overloaded with video's. pic.twitter.com/pjY9tz9NM0 May 5, 2023

Išlaisvina Kurską nuo... geležinkelio bėgių?

Ukrainos pajėgoms žengiant į Kurską, neseniai buvo pastebėtas čečėnų specialiųjų pajėgų „TikTok“ padalinys. Viename iš socialiniuose tinkluose platinamų čečėnų viešųjų ryšių vaizdo įrašų matyti, kaip „Achmat“ karys be tikslo šaudo į traukinių bėgius. Tada jis atsisuka į kamerą ir drąsiai pareiškia: „Netrukus Ukrainos nebebus“.

🤡 Kadyrov's TikTok forces are bravely liberating Kursk People's Republic from the railroad rails. Now, I've seen it all 🤦‍♂️ pic.twitter.com/1qxRRH7gvG — 𝕮𝖍𝖎𝖋𝖋𝖆 🇺🇦🇦🇺 (@romankulish) August 7, 2024

Tačiau tikrovė gerokai kitokia, nei vaizduoja karys. Pasirodė pranešimų, kad daugelis šių kareivių pasitraukė, kai Ukrainos pajėgos priartėjo. Tai buvo ypatingai ironiška, turint omenyje, kad jų vadas Apti Alaudinovas ragino rusų karo prievolininkus rodyti drąsą ir stoti į mūšį.

Dramą paaštrino ir tai, kad, kaip pranešama, per įsiveržimą Ukrainos pajėgos į nelaisvę paėmė dešimtis čečėnų karių. Nepaisant internete pasklidusių aiškių įrodymų, įskaitant vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuoti pagrobti kovotojai, A. Alaudinovas greitai paneigė šiuos pranešimus, tvirtindamas, kad nė vienas jo karys nepateko į nelaisvę. Vėliau jis bandė ištaisyti savo komentarus, sakydamas, kad į nelaisvę nepateko nė vienas specialiųjų pajėgų karys.