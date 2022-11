„Jūs žaidžiate su ugnimi“ – JT sureagavo į galingus sprogimus Zaporižios AE, ragina „nedelsiant sustoti“

Jos generalinis direktorius sakė, kad asmenys, atsakingi už „galingus sprogimus“ „žaidžia su ugnimi“.

Gamyklos vadovybė TATENA gamyklos ekspertams sakė, kad kai kuriems pastatams, sistemoms ir įrangai žala buvo padaryta, tačiau „kol kas nė viena iš jų nebuvo svarbi saugai ir saugumui“.

Powerful explosions shook area of #Zaporizhzhya NPP last night & today. IAEA experts at #ZNPP report a dozen+ blasts from apparent shelling & some site buildings, systems & equipment damaged, but none so far critical for nuclear safety & security.