„Juokaujate?“: „Ryanair“ įrašas feisbuke sulaukė atsako iš Lietuvos

„Parodykite geresnį mėlynos ir geltonos spalvų derinį. Mes palauksime“, – feisbuko įraše rašo „Ryanair“.
Pakomentavo „Blue/Yellow“
Po įrašu netruko pakomentuoti ne tik internautai, bet ir „Blue/Yellow“ organizacija.
„Juokaujate? Ukraina yra tikroji mėlynos ir geltonos spalvų savininkė“, – komentavo „Blue/Yellow“.
Nuo 2014 m. Ukrainą remianti organizacija įvardijo 3 priežastis, dėl kurių, jos manymu, Ukraina yra geresnė už „Ryanair“.
„Pirma, „Ryanair“ ima mokestį už kiekvieną papildomą bagažo gramą, o Ukraina nemokamai neša ant savo pečių visos Europos saugumo naštą.
Antra, „Ryanair“ skrydžiuose neįmanoma rasti vietos kojoms, o Ukraina tvirtai stovi ant savo žemės ir atsisako atiduoti net vieną metrą.
Galiausiai, „Ryanair“ lėktuvų tūpimai paprastai primena smarkų trenksmą į asfaltą, o Ukrainos pajėgos savo tikslus pasiekia su absoliučiu chirurginiu tikslumu.
Linkėjimai iš Lietuvos!“, – rašė „Blue/Yellow“.
Sureagavo ir internautai
„Blue/Yellow“ komentaras po „Ryanair“ įrašu
„Jūsų paieškos baigtos, susipažinkite – Ukraina“, – komentavo Alona.
„Ukrainos gyventojai prisijungė prie pokalbio“, – rašė Simonas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.