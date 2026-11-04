Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Europa

„Juokaujate?“: „Ryanair“ įrašas feisbuke sulaukė atsako iš Lietuvos

2026-11-04 14:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 14:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ feisbuke paskelbė įrašą, į kurį netrukus sureagavo paramą Ukrainai renkanti Lietuvos organizacija „Blue/Yellow“.

„Blue/Yellow“ komentaras po „Ryanair“ įrašu

Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ feisbuke paskelbė įrašą, į kurį netrukus sureagavo paramą Ukrainai renkanti Lietuvos organizacija „Blue/Yellow“.

REKLAMA
1

„Parodykite geresnį mėlynos ir geltonos spalvų derinį. Mes palauksime“, – feisbuko įraše rašo „Ryanair“.

Pakomentavo „Blue/Yellow“

Po įrašu netruko pakomentuoti ne tik internautai, bet ir „Blue/Yellow“ organizacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Juokaujate? Ukraina yra tikroji mėlynos ir geltonos spalvų savininkė“, – komentavo „Blue/Yellow“.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo 2014 m. Ukrainą remianti organizacija įvardijo 3 priežastis, dėl kurių, jos manymu, Ukraina yra geresnė už „Ryanair“.

REKLAMA

„Pirma, „Ryanair“ ima mokestį už kiekvieną papildomą bagažo gramą, o Ukraina nemokamai neša ant savo pečių visos Europos saugumo naštą.

Antra, „Ryanair“ skrydžiuose neįmanoma rasti vietos kojoms, o Ukraina tvirtai stovi ant savo žemės ir atsisako atiduoti net vieną metrą.

Galiausiai, „Ryanair“ lėktuvų tūpimai paprastai primena smarkų trenksmą į asfaltą, o Ukrainos pajėgos savo tikslus pasiekia su absoliučiu chirurginiu tikslumu.

Linkėjimai iš Lietuvos!“, – rašė „Blue/Yellow“.

Sureagavo ir internautai

„Blue/Yellow“ komentaras po „Ryanair“ įrašu

„Jūsų paieškos baigtos, susipažinkite – Ukraina“, – komentavo Alona.

„Ukrainos gyventojai prisijungė prie pokalbio“, – rašė Simonas.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų