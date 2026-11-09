Juodžiausias scenarijus: po didžiulės paieškos operacijos 13-metė rasta negyva

Vokietijos žiniasklaida skelbia, kad jis yra įtariamasis.
Paauglė rasta sekmadienio vidurdienį.
Berlyne ieškota 13-metė rasta negyva
13-metė dingo antradienį, lapkričio 3 d. Ji išėjo į mokyklą, tačiau į mokyklos taip ir nepasiekė.
Policija pradėjo jos paiešką.
Po kelių dienų bylą parėmė žmogžudysčių tyrėjai, penktadienį prasidėjo didelio masto paieškos operacija. Policija, be kita ko, pasitelkė paieškos šunis ir sraigtasparnį.
Šeštadienė operacijoje dalyvavo apie 220 policininkų. Jie apklausinėjo gyventojus, platino pranešimus apie paiešką ir tikrino galimas buvimo vietas. Lisos pėdsakų vis dar nebuvo.
Sekmadienis, lapkričio 8 d., buvo gautas skubios pagalbos pranešimas.
Apleisto namo Brandenburge savininkas susitarė dėl apžiūros. Atvykęs į sklypą, jis pastebėjo atviras duris ir iškvietė policiją. Policijai įėjus į namą, pasigirdo šūvis.
Policija paauglę rado negyvą, surištą. Šalia gulėjo sunkiai sužeistas vyras. Medikai jį nugabeno į ligoninę. Jo tapatybė kol kas nenustatyta.
Dėl ko mirė mergaitė, kol kas nežinoma, tačiau manoma, kad ji mirė kelios dienos prieš tai, kai buvo surastas jos kūnas.
Skelbiama, kad netoli tos vietos, kur buvo rasta mergaitė, buvo girdimi pagalbos šauksmai.
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