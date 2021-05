Mukormikozė – normaliomis sąlygomis retai aptinkamas susirgimas, jo požymiai yra nekroziniai pažeidimai nosyje ar gomuryje, keliantys skausmus ir karščiavimą.

Maža to, gali pasireikšti ir centrinės nervų sistemos problemos, pacientai skundžiasi akių skausmais ir tinimu. Liga pažeidžia nosies ertmę, smegenis ir plaučius. Ši liga – mirtinai pavojinga sergantiems diabetu, ŽIV/AIDS ar vėžiu. Mirtingumas nuo mukormikozės gali siekti 50 proc., rašoma BBC.

Per kelis mėnesius 4 kartus viršyti metų rodikliai

Šios ligos sukėlėjai – įvairūs grybeliai, pasitaikantys kasdienėje aplinkoje: žemėje, ant augalų, komposte, pūvančiuose vaisiuose ir daržovėse. Indų medikai pažymi, kad grybelio pėdsakus galima aptikti nosiaryklėje ir gleivinėje ir pas sveikus žmones. Pasak vieno iš Mumbajaus medikų, sergamumas mukormikoze galėjo išaugti dėl steroidų naudojimo gydant sunkias koronaviruso formas. Steroidai padeda sumažinti plaučių uždegimo simptomus, tačiau tuo pat metu jie silpnina imunitetą ir gali padidinti cukraus kiekį kraujyje. Indų medikai pastebėjo, kad mukormikoze dažniausiai susergama praėjus 12-15 dienų po pasveikimo nuo COVID-19.

BBC kalbintas gydytojas Akshay’us Nairas dirba iškart trijose Mumbajaus ligoninėse ir susidūrė jau su 40 „juodojo grybelio“ atvejais vien per balandžio mėnesį. Daugelis jų – sergantys diabetu asmenys, kurie buvo užsikrėtę koronavirusu. Vienuolikai iš jų teko chirurginiu būdu šalinti akis dėl grybelinės infekcijos, kad ji neišplistų į smegenis. Vienoje iš Mumbajaus ligoninių per kelis mėnesius buvo nustatyti 24 mukormikozės atvejai, kuomet anksčiau tokių pasitaikydavo ne daugiau nei 6 per visus metus.

Tikrieji skaičiai Indijoje gali būti 5-10 kartų didesni

Indija susidūrė su milžiniška koronaviruso banga šių metų balandžio mėnesį. Pirmą sykį paros naujų atvejų pasaulio rekordą daugiau nei 1,3 mlrd. žmonių turinti valstybė užfiksavo balandžio 22-ąją, o vėliau dar kelis sykius jį „gerino“. Dabar pagal užsikrėtusiųjų skaičių Indija užima antrąją vietą pasaulyje, užleisdama vietą tik JAV, kurioje pandemija siautė praėjusių metų pabaigoje.

„Reuters“ kalbintų ekspertų teigimu, realūs užsikrėtimų Indijoje skaičiai gali penkis-dešimt kartų didesni už oficialius.

Naujų atvejų augimas Indijoje stebimas jau ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose, kur gyvena beveik 70 proc. šalies populiacijos. Dėl prastos medicininės infrastruktūros ir skurdaus gyvenimo bei informacijos trūkumo, daugelis pirminius viruso simptomus vertina atsainiai, manydami, kad tai tėra paprastas peršalimas, todėl neskuba kreiptis į medicinos įstaigas. Tiesa, net ir spėjus kreiptis į ligonines, nėra garantijos, kad bus sulaukta tinkamos pagalbos, nes visoje Indijoje trūksta medikamentų, vietų ligoninėse, įrangos ir personalo.

Didžiausias sergamumas pastaruoju metu Indijoje fiksuojamas turistų mėgiamoje Gao valstijoje. Ten iš visų atliekamų koronaviruso testų net 50 proc. žmonių sulaukia teigiamo atsakymo.

Indija sunkiai susitvarko su pandemija

Viena iš galimų koronaviruso plėtros šalyje priežasčių yra įvardijami rinkimai: balsuojant ar agitacijų metu daugelis nesilaikė atstumo laikymosi ar kaukių dėvėjimo taisyklių. Valdžia taip pat leido organizuoti religinius festivalius, kuriuose dalyvavo milijonai indų.

Maža to, Indijos valdžia dar metų pradžioje buvo informuota apie naują atmainą, kuri galimai lengviau plinta tarp žmonių. Dvigubos mutacijos atmaina, kurią jau vadina „Indijos atmaina“, pasižymi lengvesniu persidavimu tarp žmonių, tačiau kol kas nėra moksliškai patvirtintų šios teorijos tyrimų. Manoma, kad ji gali ir lengviau pasipriešinti jau susiformavusiam imunitetui nuo koronaviruso.

Medikai jau pastebėjo atvejus, kuomet šia atmaina užsikrėtė tiek anksčiau persirgę COVID-19, tiek ir vakcinos sulaukę asmenys. Tiesa, vakcinavimas Indijoje vykdomas itin vangiai, – tiek dėl silpnos valdžios politikos, tiek ir dėl gyventojų skeptiško požiūrio į skiepų efektyvumą, – iki šiol bent vieną vakcinos dozę gavo vos 164 mln. iš 1,3 mlrd. žmonių.

Didžiosios pasaulio šalys jau išsiuntė Indijai humanitarinės pagalbos siuntas. Tačiau vietos valdžia nespėjo susitvarkyti ir šiuo atveju – didžioji dalis iš 300 tonų medicininės įrangos bei vaistų iki šiol guli sandėliuose nenaudojama, pažymima BBC.