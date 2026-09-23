Jungtinėse Tautose – Trumpo sąjungininko pareiškimas: „Arogantiškų parazitų kasta“

Aštriais pareiškimais garsėjantis J. Milei, vienas artimiausių JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų Lotynų Amerikoje, ne kartą naudojosi JT tribūna kritikuodamas pasaulinį valdymą ir jo „woke“ (progresyviąją) darbotvarkę.
Trečiadienį jis apkaltino JT neįvykdžius savo pareigos užtikrinti kolektyvinį saugumą bei žmogaus teises ir pareiškė, kad organizacija vietoj to leido suklestėti „chaosui, smurtui ir tarptautiniam terorizmui“.
Pasak J. Milei, JT „tapo nenaudinga organizacija, kurios vienintelė paskirtis – išlaikyti pražūtingai arogantiškų parazitų kastą, apsimetančią gerų ketinimų turinčiais biurokratais“.
Kaltino organizaciją „nusigręžimu“
Jis apkaltino organizaciją „nusigręžiant“ nuo Argentinos pretenzijų į Folklando salas – Jungtinės Karalystės užjūrio teritoriją, kurią argentiniečiai vadina Malvinų salomis ir laiko savo teritorijos dalimi.
Argentina kaltina JK nepaisant JT rezoliucijos, kuria abi šalys raginamos susilaikyti nuo vienašališkų veiksmų salose, dėl kurių abi šalys 1982 m. kariavo.
„Tie, kurie laikosi taisyklių, už tai negauna jokio atlygio, o tie, kurie jas pažeidžia, nesulaukia visiškai jokių pasekmių“, – sakė J. Milei.
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