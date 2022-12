JT priėmė atnaujintą rezoliuciją dėl žmogaus teisių pažeidimų Kryme

Pasak Ukrainos naujienų agentūros „Ukrinform“, naujoje dokumento versijoje atsižvelgiama į Maskvos invaziją į Ukrainą.

Rezoliucijai pritarė 82 JT valstybės narės, o 80 susilaikė.

Iš viso 14 šalių balsavo prieš atnaujintą rezoliuciją. Tai Baltarusija, Kinija, Kuba, Eritrėja, Etiopija, Iranas, Kazachstanas, Malis, Nikaragva, Rusija, Sudanas, Sirija, Šiaurės Korėja ir Zimbabvė.

Naujausioje dokumento versijoje smerkiamas Rusijos naudojimasis Krymu puolant Ukrainą, taip pat bandymas neteisėtai aneksuoti Chersono ir Zaporižios sritis.

Be to, JT rezoliucijoje kritikuojamas „neapykantos Ukrainai ir ukrainiečiams kurstymas, taip pat dezinformacijos, pateisinančios Rusijos agresiją prieš Ukrainą, skleidimas, be kita ko, per švietimo sistemą“.

REKLAMA

Generalinė Asamblėja taip pat smerkia „naują ir precedento neturinčią savavališkų sulaikymų bangą Kryme, priverstinį perkėlimą į Krymą ir iš Krymo“, prievartinius dingimus, bei „vadinamąsias filtravimo procedūras, ypač perkeltųjų asmenų atžvilgiu.“

Rezoliucijoje skelbiama, kad pusiasalio okupacija sudarė prielaidas rimtai žmogaus teisių krizei kitose Maskvos ginkluotojų pajėgų kontroliuojamose Ukrainos teritorijose.

JT nutartyje „reikalaujama, kad Rusija nedelsiant nutrauktų agresiją prieš Ukrainą ir nedelsiant išvestų visas savo karines pajėgas iš Ukrainos teritorijos jos tarptautiniu mastu pripažintose ribose“.

REKLAMA

Taip pat dokumente atkreipiamas dėmesys į Kremliaus okupacinės valdžios institucijų diskriminacinę praktiką, savavališkus sulaikymus ir areštus, kankinimus, seksualinį smurtą, sulaikytųjų vertimą „kolaboruoti“.

Joje reikalaujama, kad Rusija nedelsiant atšauktų sprendimą, kuriuo Krymo totorių parlamentas Medžlisas paskelbtas ekstremistine organizacija ir buvo uždrausta jos veikla, o taip pat nuosprendžius Krymo totoriams ir jų lyderiams bei nedelsiant paleistų sulaikytus asmenis.

REKLAMA

JT taip pat ragina Kremlių liautis prievarta deportavus ukrainiečių vaikus į Rusiją ir imtis visų būtinų priemonių, kad jie galėtų saugiai grįžti į savo šeimas.

Dokumente teigiama, kad Maskva turėtų nutraukti prievartinio gyventojų demografinės, įskaitant etninę, sudėties keitimo politiką ir imtis priemonių neribotai Rusijos piliečių migracijai į okupuotą Krymą apriboti.

Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms primenama, kad Maskvos valdžios institucijas ir jų atstovus Kryme reikia vadinti „Rusijos okupacine valdžia“.