JT: nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainos gyventojų sumažėjo dešimčia milijonų

„Nuo plataus masto invazijos pradžios (...) gyventojų skaičius sumažėjo daugiau nei 10 milijonų“, – žurnalistams Ženevoje sakė Florence Bauer, JT gyventojų fondo Rytų Europos ir Centrinės Azijos regiono direktorė.

Ji pabrėžė, kad mažėjimas stebimas „nuo plataus masto invazijos pradžios“, jį lėmė „veiksnių derinys“. Nors surašymo Ukrainoje nebuvo, akivaizdu, kad karo draskomoje šalyje gyventojų skaičius smarkiai sumažėjo.

Dar prieš karą gimstamumas Ukrainoje buvo vienas mažiausių Europoje, gyventojų skaičius ir toliau mažėjo, kaip ir daugelyje Rytų Europos šalių, nes jauni žmonės išvyko ieškoti daugiau galimybių, sakė F. Bauer.

Nuo karo pradžios iš šalies pabėgo maždaug 6,7 mln. žmonių, gimstamumas sumažėjo iki maždaug vieno vaiko vienai moteriai, sakė ji, ir yra „vienas žemiausių pasaulyje“, gerokai mažesnis už teorinį 2,1 vaiko kiekvienai moteriai rodiklį, reikalingą išlaikyti gyventojų skaičių. Be to, per karą žuvo „kelios dešimtys tūkstančių“ žmonių ir tai taip pat prisideda, sakė F. Bauer.