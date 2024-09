JT: humanitarinė padėtis Gazoje „daugiau nei katastrofiška“

S. Dujarricas smarkiai sumažėjusį išverdamo maisto kiekį, be kita aiškino keliskart Izraelio duotais nurodymais gyventojams evakuotis. Dėl to esą mažiausiai 70 virtuvių iš 130 buvo priverstos arba nutraukti darbą, arba persikelti į kitą vietą. JT humanitariniai partneriai, be to, antrą mėnesį iš eilės neturėjo pakankamai maisto produktų atsargų, kad patenkintų poreikį Gazos Ruožo centrinėje ir pietinėje dalyse. Rugsėjį jie čia maisto produktų paketus dalys tik šeimoms.

Pasak S. Dujarrico, pagalbos prekių kritiškai trūksta dėk besitęsiančių susirėmimų, nesaugumo, apgadintų kelių ir prieigos apribojimų. Atstovas teigė norįs atkreipti dėmesį į tai, kad praėjus 11 mėnesių nuo karo pradžios tarptautinės žiniasklaidos atstovams vis dar uždrausta įvažiuoti į Gazos Ruožą ir informuoti apie karo padarinius humanitarinei situacijai.