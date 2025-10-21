JT ekspertai: slapti JAV veiksmai pažeidžia Venesuelos suverenitetą

„Šie veiksmai taip pat pažeidžia esminius tarptautinius įsipareigojimus nesikišti į vidaus reikalus ir negrasinti panaudoti ginkluotą jėgą prieš kitą šalį“, – pareiškime teigė trys nepriklausomi JT žmogaus teisių ekspertai, įspėdami, kad „šie žingsniai yra itin pavojinga eskalacija, galinti turėti rimtų pasekmių taikai ir saugumui Karibų jūros regione“.
Jungtinės Valstijos nuo rugpjūčio Karibų jūroje prie Venesuelos yra dislokavusios karo laivų ir jau atakavo mažiausiai šešis laivus, kuriais, anot jų, į JAV buvo gabenami narkotikai. Per šiuos smūgius žuvo mažiausiai 27 žmonės.
