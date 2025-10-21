Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JT ekspertai: slapti JAV veiksmai pažeidžia Venesuelos suverenitetą

2025-10-21 18:14 / šaltinis: BNS
2025-10-21 18:14

 Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių ekspertai antradienį įspėjo, kad slapti Jungtinių Valstijų veiksmai ir grasinimai panaudoti ginkluotą jėgą prieš Karakasą pažeidžia Venesuelos suverenitetą ir JT Chartiją.

 Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių ekspertai antradienį įspėjo, kad slapti Jungtinių Valstijų veiksmai ir grasinimai panaudoti ginkluotą jėgą prieš Karakasą pažeidžia Venesuelos suverenitetą ir JT Chartiją.

„Šie veiksmai taip pat pažeidžia esminius tarptautinius įsipareigojimus nesikišti į vidaus reikalus ir negrasinti panaudoti ginkluotą jėgą prieš kitą šalį“, – pareiškime teigė trys nepriklausomi JT žmogaus teisių ekspertai, įspėdami, kad „šie žingsniai yra itin pavojinga eskalacija, galinti turėti rimtų pasekmių taikai ir saugumui Karibų jūros regione“.

Jungtinės Valstijos nuo rugpjūčio Karibų jūroje prie Venesuelos yra dislokavusios karo laivų ir jau atakavo mažiausiai šešis laivus, kuriais, anot jų, į JAV buvo gabenami narkotikai. Per šiuos smūgius žuvo mažiausiai 27 žmonės.

