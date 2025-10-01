JT ekspertai ragina mokėti reparacijas vergų palikuoniams

Trečiadienį paskelbtoje ataskaitoje JT Žmogaus teisių tarybai jie rašo, kad reparacijas sumokėti yra būtina ir, atsižvelgiant į atitinkamas istorines ir konkrečios šalies aplinkybes, jas turėtų sudaryti „kompensacija, reabilitacija, satisfakcija ir garantijos, kad tokia situacija nepasikartos“.
Afrikos kilmės asmenų darbo grupė veikia nuo 2002 m. Ji rengia posėdžius, kurie paskutinį kartą įvyko 2024 m. gruodį ir 2025 m. balandį, bei teikia jų metu priimtas rekomendacijas.
Darbo grupės ataskaitoje minima, pavyzdžiui, JAV Kongreso narė Barbara Lee, kuri viename posėdyje pasakojo apie skaudžias ir pavojingas baltųjų viršenybės pasekmes, minėdama nerimą keliančias tendencijas Jungtinėse Valstijose, kuriomis rodosi siekiama nubraukti bet kokią pažangą, padarytą kovoje su sisteminiu rasizmu.
Žmogaus teisių advokatas Rogeris Warehamas apkaltino JAV ignoruojant šį klausimą. „Jis pabrėžė, kad žalos atlyginimas turi būti mokamas ne tik už istorinę vergovę, bet ir šiuo metu vykstantį sisteminį rasizmą“, – teigiama ataskaitoje.
Visi penki darbo grupės nariai yra kilę iš Bangladešo, Gajanos, Ugandos, Vengrijos ir Ispanijos.
Reparacijos „turi būti visapusiškos, nes vergovės, prekybos vergais, įskaitant transatlantinę prekybą pavergtais afrikiečiais, ir kolonializmo palikimas tebedaro įtaką visiems afrikiečių kilmės žmonių gyvenimo aspektams“, – teigė ataskaitos autoriai.
Toliau rekomendacijose teigiama, kad „pagrindiniais atsakingais veikėjais turėtų būti laikomos valstybės, kurios dalyvavo vergijoje, prekyboje pavergtais asmenimis, įskaitant transatlantinę prekybą pavergtais afrikiečiais, ir kolonializme, taip pat tokių valstybių teisių perėmėjos“.
