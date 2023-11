JK premjeras atleido vidaus reikalų sekretorę Braverman, URM vadovaus Cameronas

Naujuoju vidaus reikalų sekretoriumi tapo Jamesas Cleverly, iki šiol dirbęs užsienio reikalų sekretoriaus poste.

54-erių J. Cleverly sakė: „Man didelė garbė būti paskirtam vidaus reikalų sekretoriumi. Tikslas aiškus. Mano darbas – užtikrinti, kad žmonės šioje šalyje būtų saugūs.“

Užsienio reikalų ministerijai nuo šiol vadovaus buvęs premjeras Davidas Cameronas.

Prie JK vairo D. Cameronas stovėjo 2010–2016 metais, bet pasitraukė po „Brexito“ referendumo, per kurį nubalsuota už šalies išstojimą iš Europos Sąjungos.

Tais pačiais metais jis atsistatydino iš parlamento nario pareigų.

2021 metais jis įsivėlė į skandalą, susijusį su finansų įmonės „Greensill Capital“ bankrotu. Tai labai pakenkė politiko reputacijai.

Dauningo gatvės pareiškime sakoma: „Karalius su malonumu pritarė (...) Davido Camerono paskyrimui užsienio, Sandraugos ir plėtros reikalų valstybės sekretoriumi.“

„Jo Didenybė taip pat su malonumu suteikė Davidui Cameronui Jungtinės Karalystės pero titulą iki gyvos galvos“, – priduriama jame. Tai reiškia, kad 57-erių D. Cameronas užims vietą Lordų Rūmuose, mat retai pasitaiko, kad buvęs lyderis ir ne įstatymų leidėjas užimtų aukštas pareigas JK vyriausybėje.

Buvęs lyderis sakė, kad mielai sutiko eiti šias pareigas, Britanijai susidūrus su sudėtingais tarptautiniais iššūkiais.

„Nors pastaruosius septynerius metus nedalyvavau politinėje veikloje, tikiuosi, kad su savo patirtimi, įgyta 11 metų būnant konservatorių lyderiu, o šešerius – ministru pirmininku, galėsiu padėti premjerui įveikti šiuos esminius iššūkius“, – pridūrė D. Cameronas.

Britų transliuotojai „Sky News“ ir BBC kiek anksčiau pranešė, kad pirmadienį vyksta JK ministrų kabineto pertvarkymas, o S. Braverman, dėl kurios ateities vyriausybėje pastaruoju metu buvo smarkiai abejojama, buvo atleista.

Pertvarka surengta prieš visuotinius JK rinkimus, kurie turėtų įvykti kitąmet.

Kritika policijai

Praėjusią savaitę S. Braverman parašė straipsnį, kaip pranešama, be R. Sunako patvirtinimo, kuriame kritikavo Londono policijos veiksmus, susijusius su prieštaringai vertinamomis palestiniečių eitynėmis.

Be kita ko, ji kaltino policiją šališkumu kairiųjų pažiūrų atstovų atžvilgiu.

Dauningo gatvė pradėjo tyrimą dėl be jos sutikimo, kaip reikalaujama pagal ministrų kodeksą, paskelbto straipsnio.

S. Braverman komentarai, kurie patiko valdančiosios Konservatorių partijos dešiniajam sparnui, taip pat buvo vadinami bandymu pavaizduoti save kaip būsimą torių lyderę.

Jie buvo paskelbti po to, kai ji mitingus, raginančius paskelbti paliaubas Gazos Ruože, pavadino neapykantos eitynėmis. Šiek tiek anksčiau ji pareiškė, kad kai kurie žmonės benamiais tapo dėl pasirinkto gyvenimo būdo.

Ministras pirmininkas buvo spaudžiamas imtis veiksmų po to, kai dešiniųjų pažiūrų S. Braverman buvo apkaltinta įtampos kurstymu bei kenkimu policijos veiklos nepriklausomumui ir visuomenės pasitikėjimui ja.

2022 metų rugsėjį tuometinė premjerė Liz Truss (Liz Tras) S. Braverman paskyrė vidaus reikalų sekretore.

Tačiau ji buvo priversta atsistatydinti iš pareigų po to, kai pažeisdama taisykles iš savo asmeninio elektroninio pašto išsiuntė oficialų dokumentą. Praėjus vos kelioms dienoms premjero postą užėmęs R. Sunakas grąžino ją į pareigas.

43-ejų S. Braverman visą savo kadencijos laiką pasižymėdavo kontroversijomis, užimdama griežtą poziciją, ypač imigracijos klausimu, ir reguliariai įsitraukdama į vadinamuosius kultūrinius karus, kurie, kaip manoma, skaldo rinkėjus.

„Tofu valgantys wokerati“

Dešiniosios pakraipos atstovė užsipuolė savo kritikus kaip liberalius „tofu valgančius wokerati“, turėdama galvoje socialinio teisingumo aktyvistus arba „woke“, liberaliosios, antirasistinės ideologijos besilaikančius žmones.

Be to, netrukus po to, kai buvo paskirta, ji pareiškė, kad prieglobsčio prašytojų siuntimas į Ruandą yra jos svajonė ir manija.

Po atleidimo iš pareigų S. Braverman sakė: „Dirbti vidaus reikalų sekretore man buvo didžiausia gyvenimo garbė.“

„Turėsiu daugiau ką pasakyti tinkamu laiku“, – pridūrė ji.

Taip pat pirmadienį pranešta, kad pertvarkant JK vyriausybę pareigas palieka mokyklų ministras Nickas Gibbas (Nikas Gibas), sveikatos apsaugos ministras Willas Quince'as (VIlas Kvinsas) ir susisiekimo ministras Jesse'is Normanas (Džesis Normanas).

Sveikatos apsaugos departamento ministras Neilas O'Brienas (Nilas O'Brajenas) taip pat pranešė, kad atsistatydina.

Valdantieji konservatoriai patvirtino, kad vyksta esminis R. Sunako vadovaujamo ministrų kabineto pertvarkymas – pirmasis nuo 2022 metų spalio 25 dienos, kai jis tapo šalies lyderiu.

„Štai ir prasideda, – pareiškė partija socialiniame tinkle „X“. – Šiandien @RishiSunak stiprina savo komandą vyriausybėje, kad būtų priimami ilgalaikiai sprendimai siekiant geresnės ateities. Sekite naujienas.“

Netikėtas D. Camerono sugrįžimas nustebino net tuos, kurie kasdien komentuoja JK politiką, ir manoma, kad jis buvo priimtas galvojant apie kitus visuotinius rinkimus.

Visą R. Sunako valdymo laikotarpį partija apklausose atsilieka nuo pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos dviženkliu skaičiumi nusakomu skirtumu. Prognozuojama, kad toriai pralaimės artėjančius rinkimus.

Nors D. Cameronas yra vertinamas politikoje ir turi ryšių visame pasaulyje, tai gali nepadėti laimėti balsų.

Rugsėjį atlikta apklausa parodė, kad 45 proc. suaugusiųjų Jungtinėje Karalystėje jį vertina nepalankiai, o tik maždaug ketvirtadalis – palankiai.

Londono Karalienės Marijos universiteto politikos profesorius Timas Bale'as (Timas Beilas) sakė, kad R. Sunaką greičiausiai patraukė D. Camerono įtaka tarptautinėje arenoje ir jis tikėjosi pelnyti vis labiau nepatenkintų centristų ir centro dešiniųjų rinkėjų balsus.

„Labai abejoju, kad tai turės didelės reikšmės šiuo ar kitais atžvilgiais, – pabrėžė T. Bale'as. – Tai atrodo beviltiška, nes taip ir yra!“