JK kalėjimai išbandys seksualinių nusikaltėlių cheminės kastracijos programą

Peržiūrėjus nepriklausomų ekspertų rekomendacijas, JK vyriausybė svarsto, ar prievartautojai turėtų būti chemiškai kastruojami priverstine tvarka, siekiant užkirsti kelią recidyvams.

Po peržiūros, kuriai vadovavo buvęs teisingumo sekretorius Davidas Gauke‘as, buvo pateiktos rekomendacijos įgyvendinti kalėjimų sistemos reformą, siekiant užtikrinti, kad kalėjimuose užtektų vietos pavojingiausiems nusikaltėliams, mat pirmiau teko skubos tvarka imtis priemonių kalėjimų talpos krizei spręsti.

Be to, svarstomi būdai sumažinti pakartotinų nusikaltimų riziką, be kita ko siūlant plačiau taikyti šiuo metu pietvakarių Anglijoje išbandomus cheminius supresantus.

Bendruomenių rūmuose pasakytoje kalboje Sh. Mahmood teigė: „Užbaigus peržiūrą, buvo rekomenduota tęsti vadinamųjų medikamentų probleminiam seksualiniam susijaudinimui slopinti bandymus.

Šią programą siūlysiu vykdyti visoje šalyje, pradedant dviejuose regionuose, kuriuose veikia 20 kalėjimų.

Taip pat svarstau, ar galima šią priemonę taikyti priverstine tvarka.

Žinoma, labai svarbu, kad ši metodika būtų taikoma kartu su psichologinėmis intervencijomis, skirtomis išspręsti kitas asmenį nusikasti verčiančias priežastis, tokias, kaip noras demonstruoti galią ir kontroliuoti.“

Probleminį seksualinį susijaudinimą galima slopinti cheminiais supresantais ir receptiniais vaistais, tačiau peržiūros metu akcentuota, kad toks gydymas kai kuriems seksualiniams nusikaltėliams, pavyzdžiui, prievartautojams, kuriuos nusikalsti skatina ne lytinė aistra, o galios ir kontrolės troškimas, gali ir netikti.

JK vyriausybė kol kas nepatvirtino, kurie regionai ar kalėjimai dalyvaus bandomojoje programoje.