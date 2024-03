JAV vyriausybė: įspėjome Rusiją dėl teroristinio išpuolio

Tai dar kovo pradžioje buvo padaryta raštu „įprastomis procedūromis ir įprastais kanalais“. „Jungtinės Valstijos mėgino užkirsti kelią šiam teroristiniam išpuoliui“, – pažymėjo J. Kirby‘is.

JAV ambasada Maskvoje, be to, tada viešai pranešė turinti informacijos, kad ekstremistai netrukus planuoja atakuoti didelius žmonių susibūrimus Maskvoje, įskaitant koncertus.

JAV vyriausybė dar kartą kategoriškai atmetė Rusijos tvirtinimus, kad su išpuoliu pamaskvėje susijusi Ukraina. Tai „nesąmonė“ ir „propaganda“, kalbėjo J. Kirby‘is. Esą visiškai aišku, kad atsakomybė už teroristinį išpuolį tenka vien „Islamo valstybei‘ (IS).

Per išpuolį prieš koncertų salę „Crocus City Hall“ netoli Maskvos penktadienio vakarą žuvo daugiau kaip 140 žmonių. Atsakomybę už ataką prisiėmė IS. Tačiau, be kita ko, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kalba apie „ukrainietišką pėdsaką“, bet jokių to įrodymų nepateikia.