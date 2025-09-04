Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV teismas nusprendė, kad Trumpas neteisus dėl finansavimo Harvardui įšaldymo

2025-09-04 06:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 06:49

JAV federalinė teisėja trečiadienį nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė buvo neteisi ginče su Harvardo universitetu dėl finansavimo įšaldymo.

Donaldo Trumpo ir Karolio Nawrockio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

JAV federalinė teisėja trečiadienį nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė buvo neteisi ginče su Harvardo universitetu dėl finansavimo įšaldymo.

0

JAV apygardos teisėja Allison Burroughs nusprendė, kad JAV vyriausybė neturėjo įšaldyti ir nutraukti daugiau kaip 2 mlrd. dolerių federalinių dotacijų bei sutarčių, ir nurodė pinigus grąžinti universitetui.

D. Trumpas kaltina Harvardą ir kitus JAV universitetus, kad jie laikosi kairiosios ideologijos ir toleruoja antisemitizmą universiteto miestelyje.

Dėl to vyriausybė įšaldė apie 2,2 mlrd. dolerių daugiametį finansavimą, o Gebenės lygos universitetas šį žingsnį užginčijo teisme.

A. Burroughs nustatė, kad Harvardas, kaip pats pripažino, galėjo geriau kovoti su antisemitizmu.

„Išnagrinėjus administracinę medžiagą sunku padaryti kitokią išvadą, nei tą, kad [D. Trumpo administracija] pasinaudojo antisemitizmu kaip dūmų uždanga tiksliniam, ideologiškai motyvuotam puolimui prieš svarbiausius šios šalies universitetus“, – rašoma sprendime.

Teismo teigimu, „toks staigus dėmesys antisemitizmui geriausiu atveju buvo... atsitiktinis, o blogiausiu – tapo pretekstu“.

D. Trumpo administracija nusitaikė į kelis universitetus, kuriuos kaltina kairiųjų pažiūrų skatinimu, ir ėmė daryti jiems spaudimą nutraukti įvairovės iniciatyvas ir laikytis naujų direktyvų dėl priėmimo, elgesio studentų miestelyje bei įdarbinimo praktikos.

Skirtingai nei kiti universitetai, Harvardas apsigynė, atsisakydamas vykdyti šiuos reikalavimus.

