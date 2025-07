JAV senatoriai siekia apginkluoti Trumpą galingomis sankcijomis Rusijai

D. Trumpas yra užsiminęs, kad būtų atviras šiam teisės akto projektui dėl sankcijų, nes santykiai su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu vis labiau šąla. JAV specialusis pasiuntinys K. Kelloggas jau pradėjo savo naujausią vizitą Ukrainoje, o D. Trumpas tuo tarpu nurodė, kad pirmadienį paskelbs „svarbų pareiškimą (…) dėl Rusijos“.

Respublikonų senatorius Lindsey‘is Grahamas pareiškė, kad dauguma politikų Senate palaiko jo įstatymo projektą, kuris įgauna pagreitį, nes vykdant Vašingtono vadovaujamą iniciatyvą dėl taikos Ukrainoje sunkiai sekasi pasistūmėti į priekį. Šis įstatymo projektas leistų D. Trumpui „nusitaikyti į V. Putino ekonomiką ir visas šalis, kurios remia V. Putino karo mašiną“, transliuotojui „CBS News“ sakė L. Grahamas.

D. Trumpas, kuris ne kartą nurodė esąs „nusivylęs“ V. Putinu, Maskvai į Kyjivą paleidus mirtiną raketų ugnį, užsiminė, kad jis galbūt pagaliau yra pasirengęs griežtinti sankcijas. D. Trumpas pastaruosius šešis mėnesius delsė, kol mėgino įtikinti V. Putiną užbaigti karą.

Tačiau respublikonų prezidento kantrybės taurė, regis, senka – antradienį per vyriausybės posėdį Baltuosiuose rūmuose jis žurnalistams pareiškė, kad V. Putinas kalba „daug nesąmonių“ apie Ukrainą. Be to, praėjusią savaitę D. Trumpas taip pat sutiko nusiųsti daugiau ginklų V. Zelenskiui.

Ketvirtadienį D. Trumpas, atrodo, pritarė minėtam įstatymo projektui, tačiau nedetalizavo, ar juo pasinaudos, kad įvestų sankcijas Rusijai. „Jie ketina priimti labai svarbų ir labai skausmingą sankcijų įstatymo projektą, tačiau nuo prezidento priklauso, ar jis nori juo pasinaudoti, ar ne“, – transliuotojui NBC tvirtino D. Trumpas.

Vyriausybės posėdžio metu paklaustas apie savo susidomėjimą šiuo teisės akto projektu, D. Trumpas atsakė: „Labai stipriai jį svarstau.“

„Šis mūsų svarstomas Kongreso paketas suteiktų prezidentui D. Trumpui galimybę įvesti 500 proc. muitus bet kuriai šaliai, kuri padeda Rusijai“, – teigė L. Grahamas ir kartu pridūrė, kad tai galėtų būti ir rusiškas prekes perkančios ekonomikos, tokios kaip Kinija, Indija ar Brazilija.

„Tai iš tiesų yra galingas įrankis, kuriuo prezidentas D. Trumpas gali užbaigti šį karą“, – tikino L. Grahamas.

„Be jokios abejonės, tai yra būtent toks svertas, kuris gali priartinti taiką ir užtikrinti, kad diplomatija nebūtų tuščia“, – tinkle „X“ paskelbtame įraše pareiškė Ukrainos lyderis, kalbėdamas apie siūlomą įstatymo projektą.

L. Grahamas ir demokratų senatorius Richardas Blumenthalis pirmadienio vakarą turėtų susitikti su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. R. Blumenthalis „CBS News“ sakė, kad jie taip pat aptars teisiškai keblų klausimą dėl Ukrainos prieigos prie Europoje ir Jungtinėse Valstijose įšaldyto Rusijos turto.

„5 mlrd. JAV dolerių, kuriuos turi Jungtinės Valstijos, taip pat galėtų būti prieinami, manau, kad atėjo metas tai padaryti“, – tvirtino R. Blumenthalis.