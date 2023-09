JAV pasiuntė įspėjimą Šiaurės Korėjai: jei suteiksite ginklus Rusijai, jūs už tai sumokėsite

„Tarptautinė bendruomenė privers juos už tai sumokėti“, – žurnalistams sakė Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas.

Putinas ruošiasi susitikti su Kim Jong Unu: derybos dėl ginklų „aktyviai juda į priekį“ – NYT

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas dar šį mėnesį planuoja apsilankyti Rusijoje ir susitikti su šalies diktatoriumi Vladimiru Putinu.

Kaip rašo „Ukrainska Pravda“, cituodama „The New York Times“ šaltinius, Šiaurės Korėjos lyderis galimai planuoja vizitą į Rusiją dėl siekio aptarti situaciją dėl tolimesnio ginklų tiekimo Rusijai, kuri ir toliau vykdo karinę invaziją Ukrainoje.

Šaltinių teigimu, Kim Jong Unas iš Pchenjano, tikėtina, su šarvuotu traukiniu keliaus į Rusijoje esantį Vladivostoko miestą, kur vėliau susitiks su V. Putinu. Pastebima, kad vėliau Šiaurės Korėjos lyderis gali vykti netgi į Maskvą.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, „The New York Times“ šaltiniai priduria, kad V. Putinas savo ruožtu siekia, jog Kim Jong Unas perduotų Rusijai artilerijos sviedinių ir prieštankinių raketų.

REKLAMA

Tuo metu Šiaurės Korėja viliasi, kad Rusija užtikrins pažangių technologijų, skirtų palydovams ir povandeniniams laivams, galinčių nešti branduolinį ginklą, tiekimą. Taip pat užsimenama ir apie dar vieną Kim Jong Uno siekį – norima, kad Rusija su skurdu kovojančiai Šiaurės Korėjai suteiktų maisto atsargų.

„Abu lyderiai apsilankys Vladivostoke esančiame Tolimųjų Rytų federaliniame universitete, kur dalyvaus rugsėjo 10–13 d. vyksiančiame Rytų ekonomikos forume“, – teigė šaltiniai.

REKLAMA

REKLAMA

Teigiama, kad Kim Jong Unas gali apsilankyti vienoje iš prieplaukų, o kita vizito stotelė po Vladivostoko – Vostočnyj kosmodromas, kur 2022 m. balandį V. Putinas susitiko su Baltarusijos diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka.

Dar trečiadienį Baltųjų rūmų atstovai įspėjo V. Putiną ir Kim Jong Uną užmezgus pokalbį dėl galimo ginklų susitarimo.

Baltųjų rūmų atstovas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Kirby sakė, kad aukšto lygio derybos dėl šių abiejų valstybių karinio bendradarbiavimo „aktyviai juda į priekį“.